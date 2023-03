Thị trường khó, nhiều công ty chứng khoán lên kế hoạch lợi nhuận giảm năm 2023

Trong bối cảnh thị trường khó đoán, vĩ mô trong nước và thế giới vẫn còn nhiều thách thức, thanh khoản giảm mạnh, các công ty chứng khoán dường như cũng khó đưa ra kế hoạch kinh doanh khi mà ghi nhận tình hình trái chiếu ở một số doanh nghiệp đã công bố kế hoạch lợi nhuận năm 2023. Trong đó, tính đến thời điểm hiện tại, số doanh nghiệp dự báo lãi giảm đang nhiều hơn số doanh nghiệp lên kế hoạch lợi nhuận tăng.

Cụ thể, mới đây, HĐQT Công ty Chứng khoán MB (MBS) thông qua kế hoạch tổng doanh thu và lãi trước thuế năm 2023 lần lượt là 2.700 tỷ đồng và 900 tỷ đồng, tăng lần lượt 37% và 36% so với năm trước.

Kế hoạch kinh doanh được MBS đưa ra dựa trên kỳ vọng môi trường kinh tế vĩ mô Việt Nam ổn định hơn trong năm 2023 với mức tăng trưởng GDP trên 6% do mức nền thấp giai đoạn dịch COVID-19 không còn và nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại tác động đến xuất khẩu của Việt Nam. Lạm phát dự kiến giảm về mức 3% do nhu cầu hàng hóa cơ bản giảm cũng như chịu tác động bởi mặt bằng lãi suất cao trên toàn cầu.

Mặt khác, thị trường chứng khoán Việt Nam bước sang năm 2023 sẽ còn gặp nhiều khó khăn, nhưng có thể tích cực hơn khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dừng hoặc thậm chí giảm lãi suất về cuối năm để hỗ trợ nền kinh tế khi lạm phát được kiểm soát tốt. Dự kiến thị trường sẽ hồi phục trở lại vào quý 2/2023, quy mô giao dịch có thể giảm so với năm 2022 với giá trị giao dịch bình quân từ 15-18 ngàn tỷ đồng. VN-Index có thể dao động trong vùng 900-1.200 điểm.

HĐQT đã thông qua kế hoạch tăng vốn thêm 15% trong năm 2023, lên mức gần 4.377 tỷ đồng. MBS lên kế hoạch duy trì và mở rộng hạn mức tín dụng tại các tổ chức tín dụng trong nước; đồng thời duy trì đối với các đối tác vay vốn nước ngoài.

Kế hoạch kinh doanh của MBS.

Trước đó, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cũng công bố kế hoạch kinh doanh cùng một số nhận định về thị trường trong năm 2023. Theo đó, PHS đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 788 tỷ đồng, tổng chi phí 643 tỷ đồng; từ đó, dự kiến mang về 145 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và khoảng 116 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - gần gấp 2 lần kết quả ước đạt năm 2022 (gần 61.3 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, đến thời điểm hiện tại đã có 3 công ty chứng khoán đặt mục tiêu kinh doanh thụt lùi.

Cụ thể, Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (CSI) năm 2023 đặt mục tiêu doanh thu hoạt động 23,5 tỷ đồng giảm mạnh so với con số thực hiện được năm 2022 là 38%. Trong đó nghiệp vụ tự doanh giảm một nửa còn 12 tỷ dồng, môi giới giảm một nửa còn 3,5 tỷ đồng; hoạt động khác giữ nguyên, do đó, lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ còn 12 tỷ đồng so với thực hiện năm 2022 là 12,7 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh của CSI.

Ngày 08/03, HĐQT Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCI) đã họp và đưa ra kế hoạch năm 2023. Theo đó, năm 2023 VCI đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 3.246 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.000 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện năm trước, Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế giảm nhẹ 5.6%.

Năm 2022, Công ty đạt doanh thu hoạt động 3,156.24 tỷ đồng, giảm gần 15%. Lãi trước thuế 1,059.74 tỷ đồng, giảm 43%. Lãi sau thuế đạt 869 tỷ đồng, giảm 42%. Với kết quả này, Công ty chỉ thực hiện được gần 56% kế hoạch lãi trước thuế năm.

Kế hoạch kinh doanh của VCI.



Tương tự, năm 2023, Công ty CP Chứng khoán FPT (FTS) đề ra mục tiêu lãi trước thuế 420 tỷ đồng, giảm 34% so với năm trước.

Cụ thể, ban tổng giám đốc FTS dự báo thị trường chứng khoán năm 2023 kém hấp dẫn với thanh khoản giảm sút so với năm 2022 trong bối cảnh nền kinh tế không mấy sáng sủa, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức. Thị trường dự báo không có thêm sản phẩm mới và chỉ có ít cổ phiếu mới niêm yết/đăng ký giao dịch. Ngoài ra, cạnh tranh về phí giao dịch giữa các công ty chứng khoán khốc liệt hơn.

Từ đó, FTS đề xuất kế hoạch năm 2023 với chỉ tiêu tổng doanh thu hoạt động và doanh thu tài chính ở mức 770 tỷ đồng, giảm 26,5% so với năm trước. Lãi trước thuế đã thực hiện đạt 420 tỷ đồng, giảm 34%.

Kế hoạch lợi nhuận FTS.

Công ty cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Khối lượng dự kiến phát hành hơn 19.5 triệu cp, tỷ lệ phát hành 10:1 (cổ đông sở hữu 100 cp được nhận thêm 10 cp mới). Đợt phát hành này dự kiến thực hiện trong quý 2/2023. Sau đợt phát hành, FTS sẽ tăng vốn lên hơn 2.1 ngàn tỷ đồng.

Năm 2022, FTS ghi nhận doanh thu 1,048 tỷ đồng, giảm 7.4%; lãi trước thuế gần 442 tỷ đồng, giảm 55%. Trong đó, lãi trước thuế đã thực hiện ở mức 638 tỷ đồng, giảm hơn 12%.