Thiên Long khẳng định cam kết trong thương vụ với Kokuyo

Thứ Sáu, 12/12/2025
Thu Ngân
12/12/2025, 08:00
Trong chia sẻ gần đây, Thiên Long nhấn mạnh những điểm chính liên quan đến giao dịch hiện vẫn đang ở giai đoạn chờ cấp phép theo quy định.
Theo Thiên Long, thời gian gần đây doanh nghiệp đã ghi nhận sự quan tâm lớn từ báo chí, đông đảo các bạn học sinh, sinh viên, đối tác và khách hàng. Đại diện công ty cho biết những ý kiến này là “nguồn động lực đáng trân trọng” trong bối cảnh thương hiệu bước sang năm thứ 45 hoạt động trên thị trường văn phòng phẩm.
Thiên Long khẳng định toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ vẫn diễn ra ổn định theo kế hoạch. Thiên Long tiếp tục ưu tiên các nhiệm vụ duy trì chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn dịch vụ và hiệu quả vận hành – những yếu tố được xem là nền tảng tạo dựng uy tín của thương hiệu trong nhiều năm qua.
Doanh nghiệp cũng tái khẳng định ba nguyên tắc sẽ được duy trì trong giai đoạn giao dịch đang chờ phê duyệt: Giữ nguyên tên thương hiệu Thiên Long; Duy trì chính sách giá hợp lý, cạnh tranh, hướng đến giá trị tốt nhất cho người tiêu dùng; Không thực thi bất cứ thay đổi lớn nào về cấu trúc nhân sự và chính sách. Đảm bảo quyền lợi cho người lao động và môi trường hợp tác ổn định cho các đối tác.
Về định hướng dài hạn, Thiên Long cho biết thương hiệu vẫn kiên định với ba giá trị cốt lõi: “Chất lượng, Sáng tạo và Đổi mới”, đồng thời mở rộng tầm nhìn ra thị trường quốc tế.
Có thể nói rằng, hợp tác chiến lược với Kokuyo đánh dấu bước tiến quan trọng, được kỳ vọng tạo ra sự bổ trợ giữa năng lực sản xuất – chuỗi cung ứng của Thiên Long và chuyên môn về hoạch định sản phẩm, marketing của đối tác Nhật Bản. Sự cộng hưởng này sẽ tạo đà cho tăng trưởng bền vững, giúp thương hiệu văn phòng phẩm Việt - mang giá trị Việt - vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.
Hiện nay, do giao dịch vẫn đang trong giai đoạn chờ cấp phép, doanh nghiệp nhấn mạnh mọi thông tin liên quan sẽ được cập nhật một cách minh bạch, thận trọng, tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi chính đáng của tất cả các bên liên quan.
Thiên Long bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành và ủng hộ của người tiêu dùng trong giai đoạn phát triển mới này.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: