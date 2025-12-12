Thứ Sáu, 12/12/2025

Trang chủ Thị trường

Thiên Long khẳng định cam kết trong thương vụ với Kokuyo

Thu Ngân

12/12/2025, 08:00

Trong chia sẻ gần đây, Thiên Long nhấn mạnh những điểm chính liên quan đến giao dịch hiện vẫn đang ở giai đoạn chờ cấp phép theo quy định.

Theo Thiên Long, thời gian gần đây doanh nghiệp đã ghi nhận sự quan tâm lớn từ báo chí, đông đảo các bạn học sinh, sinh viên, đối tác và khách hàng. Đại diện công ty cho biết những ý kiến này là “nguồn động lực đáng trân trọng” trong bối cảnh thương hiệu bước sang năm thứ 45 hoạt động trên thị trường văn phòng phẩm.

VnEconomy

Thiên Long khẳng định toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ vẫn diễn ra ổn định theo kế hoạch. Thiên Long tiếp tục ưu tiên các nhiệm vụ duy trì chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn dịch vụ và hiệu quả vận hành – những yếu tố được xem là nền tảng tạo dựng uy tín của thương hiệu trong nhiều năm qua.

BA CAM KẾT CHÍNH CỦA THIÊN LONG

Doanh nghiệp cũng tái khẳng định ba nguyên tắc sẽ được duy trì trong giai đoạn giao dịch đang chờ phê duyệt: Giữ nguyên tên thương hiệu Thiên Long; Duy trì chính sách giá hợp lý, cạnh tranh, hướng đến giá trị tốt nhất cho người tiêu dùng; Không thực thi bất cứ thay đổi lớn nào về cấu trúc nhân sự và chính sách. Đảm bảo quyền lợi cho người lao động và môi trường hợp tác ổn định cho các đối tác.

HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI KOKUYO

Về định hướng dài hạn, Thiên Long cho biết thương hiệu vẫn kiên định với ba giá trị cốt lõi: “Chất lượng, Sáng tạo và Đổi mới”, đồng thời mở rộng tầm nhìn ra thị trường quốc tế.

VnEconomy

Có thể nói rằng, hợp tác chiến lược với Kokuyo đánh dấu bước tiến quan trọng, được kỳ vọng tạo ra sự bổ trợ giữa năng lực sản xuất – chuỗi cung ứng của Thiên Long và chuyên môn về hoạch định sản phẩm, marketing của đối tác Nhật Bản. Sự cộng hưởng này sẽ tạo đà cho tăng trưởng bền vững, giúp thương hiệu văn phòng phẩm Việt - mang giá trị Việt - vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.

Hiện nay, do giao dịch vẫn đang trong giai đoạn chờ cấp phép, doanh nghiệp nhấn mạnh mọi thông tin liên quan sẽ được cập nhật một cách minh bạch, thận trọng, tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi chính đáng của tất cả các bên liên quan.

Thiên Long bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành và ủng hộ của người tiêu dùng trong giai đoạn phát triển mới này.

Nhiều tỉnh vẫn khó khăn khi triển khai chính quyền địa phương hai cấp

Nhiều tỉnh vẫn khó khăn khi triển khai chính quyền địa phương hai cấp

Tại các tỉnh miền núi khu vực Tây Bắc như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai… quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang bộc lộ nhiều áp lực tại cơ sở, đặc biệt ở các lĩnh vực đất đai, nông nghiệp và giảm nghèo. Thiếu nhân lực chuyên môn, khối lượng công việc tăng cao khiến nhiều xã quá tải, trong khi yêu cầu thực hiện các chương trình lớn ngày càng cấp thiết...

MMA: "Kiến trúc sư" của hệ sinh thái Marketing toàn cầu trong kỷ nguyên tăng trưởng

MMA: “Kiến trúc sư” của hệ sinh thái Marketing toàn cầu trong kỷ nguyên tăng trưởng

Trong bối cảnh dữ liệu, tốc độ và trí tuệ nhân tạo định hình lại thế giới, Marketing toàn cầu đang trải qua giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ. Tại giao điểm của những xu hướng này, MMA (Liên minh Marketing & Truyền thông) tiếp tục giữ vai trò động lực trung tâm, dẫn dắt tiêu chuẩn mới và định hình chiến lược cho kỷ nguyên Marketing hiện đại.

Áp dụng xăng E10 trên toàn quốc từ tháng 6/2026

Áp dụng xăng E10 trên toàn quốc từ tháng 6/2026

Chính phủ quyết định bãi bỏ toàn bộ lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học theo Quyết định 53/2012/QĐ-TTg. Thay vào đó, Bộ Công Thương đã ban hành quy định mới, yêu cầu áp dụng xăng E10 trên toàn quốc từ tháng 6/2026…

Cắt giảm, bãi bỏ hàng loạt thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong 11 lĩnh vực Công thương

Cắt giảm, bãi bỏ hàng loạt thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong 11 lĩnh vực Công thương

Việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương là một bước tiến lớn, mang tính đột phá trong việc tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu chi phí và thời gian tuân thủ pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp trong 11 lĩnh vực trọng điểm…

Truy xuất nguồn gốc cần vượt qua tư duy "dán tem" và hướng tới liên thông quốc tế

Truy xuất nguồn gốc cần vượt qua tư duy “dán tem” và hướng tới liên thông quốc tế

Tiến độ, chất lượng triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc vẫn không đồng đều, thiếu sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và kết nối dữ liệu quốc gia; quy mô áp dụng còn hạn chế; chưa coi truy xuất nguồn gốc là một phần trong quản trị sản xuất – kinh doanh…

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

eMagazine

AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

eMagazine

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

eMagazine

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

1

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục dù cổ phiếu Oracle giảm 11%, giá dầu sụt hơn 1%

Thế giới

2

Giá vàng nhảy lên đỉnh gần 2 tháng, giá bạc lập kỷ lục mới

Thế giới

3

Thiên Long khẳng định cam kết trong thương vụ với Kokuyo

Thị trường

4

MMA: "Kiến trúc sư" của hệ sinh thái Marketing toàn cầu trong kỷ nguyên tăng trưởng

Thị trường

5

Sống tĩnh giữa phố động - chuẩn sống mới của giới thượng lưu Hà Thành

Bất động sản

