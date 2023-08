Thực phẩm ngoại tìm cách “chinh phục” dân Việt

Thông qua các hệ thống phân phối, bán lẻ lớn tại TP.HCM, các hiệp hội ngành hàng đã cho ra mắt nhiều sản phẩm đặc trưng đến từ chính quốc để đẩy mạnh và mở rộng tiêu thụ hàng hóa tại Việt Nam.

Mới đây, Hiệp hội xuất khẩu trứng và gia cầm Hoa Kỳ (USAPEEC) đã phối hợp MM Mega Martket Việt Nam tổ chức cuộc thi nấu ăn với nguyên liệu gà của Mỹ, vì thấy rằng nhu cầu tiêu dùng thịt gà Mỹ tại Việt Nam mỗi năm mỗi tăng và rất tiềm năng.

Bà Đặng Đông Phương, đại diện USAPEEC, cho biết hiện nay gà Mỹ được xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu đi vào chuỗi dịch vụ như các bếp ăn công nghiệp, nhà hàng, cantin trường học… Trong khi gà Việt Nam là gà tươi phục vụ bữa ăn hàng ngày của người Việt. Do đó, các doanh nghiệp của Mỹ mong muốn quảng bá sản và đẩy mạnh xuất khẩu thịt gà sang thị trường Việt Nam.

Hiện tại, hệ thống trung tâm của MM Mega Market chủ yếu phân phối sản phẩm đùi gà Mỹ đông lạnh, với giá dao động từ 40.000 - 45.000 đồng/kg. Ngoài ra, Mỹ là thị trường cung cấp đậu tương lớn thứ 2 cho Việt Nam, chiếm tỉ trọng 32,3%, chủ yếu phục vụ cho ngành chế biến thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, ẩm thực Hàn Quốc không còn xa lạ với người dân Việt. Tận dụng lợi thế này, Công ty CJ Foods Việt Nam với thương hiệu Bibigo đã khởi động chiến dịch Chuyến xe “Hàn” rong nhằm giới thiệu hương vị ẩm thực Hàn Quốc đến với giới trẻ Việt Nam.

Theo đó, chương trình đi qua 162 điểm tại 11 tỉnh, thành phố trong cả nước trong 3 tháng, đến ngày 10/11 với điểm đến là các chợ truyền thống, chợ đêm, khu dân cư và các trường đại học. Tại các điểm dừng chân, người tiêu dùng sẽ có cơ hội thưởng thức các món mandu, kimchi, tokbokki, rong biển… giúp người dùng tận hưởng trọn vẹn hương vị của xứ Hàn.

Ông Roh Woong Ho, Tổng giám đốc CJ Foods Việt Nam, cho hay thời gian tới, CJ Foods Việt Nam tiếp tục đầu tư cải tiến công nghệ, bám sát nhu cầu thưởng thức ẩm thực như cách ăn, khẩu vị và giá cả phù hợp với điều kiện của người tiêu dùng Việt Nam.

Không đứng ngoài cuộc, siêu thị cao cấp Finelife, thương hiệu bán lẻ thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), cũng đang tổ chức "Ngày hội hàng nhập khẩu tại Finelife Urban Hill" đến hết ngày 23/8/2023. Ngày hội giới thiệu đến khách hàng hơn 1.000 mặt hàng trái cây, thủy hải sản, thịt lợn, thịt bò, đồ hộp, thịt nguội, rượu… nhập khẩu từ nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, New Zealand, Na Uy, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan...

Ông Ngô Triều Dương, Giám đốc siêu thị Finelife, chia sẻ người tiêu dùng sẽ được trải nghiệm thưởng thức những món ăn Á – Âu “độc lạ” như: bò dát vàng, ba chỉ bò Mỹ, gầu bò Mỹ, thịt lợn Iberico của Tây Ban Nha, thịt bò Okini Nhật Bản, lẩu tự chọn, thủy hải sản từ Canada, cocktail…

Ghi nhận tại kênh phân phối hiện đại trên địa bàn TP.HCM như: Satramart, LOTTE Mart, Bách hóa Xanh... các đơn vị này cũng tham gia kinh doanh, phân phối nhiều mặt hàng ngoại nhập, không chỉ ở nhóm ngành hàng thịt gia súc, gia cầm... mà còn giới thiệu thực phẩm, nông sản, trái cây, phổ biến là táo Mỹ, nho Nam Phi, cherry Canada... tới người tiêu dùng trong nước.

Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn TP.HCM tiếp tục diễn ra khá nhộn nhịp với hàng loạt chương trình khuyến mại. Điều này đã góp phần tăng tổng cầu trên thị trường bán lẻ. Cùng với đó, chương trình Khuyến mại tập trung - Mùa mua sắm “Shopping Season” 2023 (Shopping Season 2023) cũng góp phần kích thích sức mua của người dân và du khách đến thành phố.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê TP.HCM, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố tháng 7/2023 đạt 103.857 tỷ đồng, tăng 4,3% so với tháng trước và tăng 11,7% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng qua đạt 660.011 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ.