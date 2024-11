Thủy điện Thừa Thiên - Huế xả lũ mạnh, cảnh báo ngập lụt vùng hạ

Trưa ngày 30/10/2024, tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (sau đây viết tắt là BCH) tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa phát lệnh khẩn gửi chủ các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn điều tiết tăng lưu lượng xả nước về hạ du để tạo dung tích phòng lũ an toàn.

Cụ thể là tổ chức vận hành vận hành điều tiết hồ thủy điện Hương Điền trên sông Bồ và tăng lưu lượng vận hành hồ chứa nước Tả Trạch phía thượng nguồn sông Hương. Thủy điện Hương Điền được lệnh xả nước điều tiết với lưu lượng về hạ du từ 400 – 700 m3/s, lưu lượng tăng dần; hồ Tả Trạch được yêu cầu xả nước điều tiết với lưu lượng 350 – 700 m3/s, lưu lượng tăng dần. Việc xả nước bắt đầu từ 3 giờ chiều cùng ngày.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 9 giờ ngày 29/10 đến 9 giờ ngày 30/10 phổ biến từ 30 – 120 mm, một số nơilượng mưa cao hơn như Thuận An, Vườn quốc gia Bạch Mã, Điền Hương, Bạch Mã. Ngày và đêm nay 30/10 trên địa phận Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 30 – 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Trước đó, trưa ngày 30/10, mực nước hồ chứa thủy điện Hương Điền ở mức +55,01 m, lưu lượng đến hồ 1.129 m3/s, lưu lượng về hạ du 183 m3/s, vượt báo động 1; mực nước hồ Tả Trạch ở mức +36,37 m, lưu lượng đến hồ 375 m3/s, hồ đang vận hành điều tiết về hạ du sông Hương với tổng lưu lượng vận hành qua một cống tháo sâu và turbin phát điện với tổng lưu lượng về hạ du 239 m3/s. Cảnh báo trong ngày 31/10, khả năng mực nước trên các sông Hương, sông Bồ tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức xấp xỉ báo động 2.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế giải thích rằng việc xả nước lúc này nhằm đề phòng những ngày tới nếu thời tiết diễn biến cực đoan, có mưa to đến rất to trên diện rộng thì các hồ chứa nước sẽ có đủ dung tích lòng hồ để thực hiện nhiệm vụ cắt lũ về hạ du. Và đợt này điều tiết dần các hồ chứa để chủ động đón đợt mưa đầu tháng 11/2024 mà theo dự báo có khả năng gây đột biến.

Hồ thủy điện Hương Điền được xây dựng trên sông Bồ thuộc phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, hoàn thành và đưa vào khai thác tháng 10/2013; và hồ chứa Tả Trạch được xây dựng trên sông Tả Trạch, đưa vào khai thác tháng 8/2016 (một nhánh của sông Hương) thuộc xã Dương Hoà, thị xã Hương Thủy và đều thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế.