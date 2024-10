Bão Trà Mi đổ bộ vào Quảng Nam, Đà Nẵng

Trong 24 giờ qua (tính đến 9h00 ngày 27/10/2024), tại thành phố Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to với lượng mưa từ 07h ngày 26/10 - 07h ngày 27/10 phổ biến 50-150mm, có nơi cao hơn như Trung tâm 05-06 là 190mm, Hòa Bắc là 163.6mm. Dự báo, mưa lớn từ ngày 27/10 đến hết ngày 28/10, tại các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại thành phố phổ biến 120-280mm, có nơi trên 350mm.

Cây cổ thụ bật gốc trên đường phố Đà Nẵng.

Tác động của mưa với cường độ lớn tập trung trong thời gian ngắn, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp và đô thị. Trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh. Đề phòng nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h).

Bão đổ bộ vào đảo Cù Lao Chàm, Quảng Nam



Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 tại Cù Lao Chàm (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cấp 6, giật cấp 7; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) gió mạnh cấp 7; Thừa Thiên Huế gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Bà Nà (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 6, giật cấp 13. Khu vực từ Quảng Bình-Đà Nẵng đã có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm.

Hồi 07 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h.

Bão số 6 quần thảo Công viên biển Đông, Đà Nẵng.

Dự báo diễn biến bão lúc 07h/28/10 trên vùng biển ven bờ Trung Trung Bộ, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cấp 6-7, giật cấp 9. Đến 07h/29/10: 15,2N-110,8E; trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ, di chuyển hướng Đông, khoảng 5-10km/h, cấp 6, giật cấp 8.

Tại thành phố Đà Nẵng, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động rất mạnh.