Mưa bão gây ngật lụt nhiều nơi tại miền Trung, khẩn trương di dời 3.000 người

Tại tỉnh Quảng Trị, đến đầu chiều 27/10, tại huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, khiến 6 xã mất điện toàn bộ, 6 xã khác mất điện một phần. Số khách hàng mất điện do Điện lực Vĩnh Linh cung cấp là gần 18.000 khách hàng. Tại huyện Triệu Phong cũng có một số xã bị mất điện do cột điện gãy đổ.

Tại xã Gio Hải (huyện Gio Linh), 4 hàng quán ở bãi tắm bị sập đổ hoàn toàn; đoạn kè bờ biển đang thi công bị sạt lở dài 3km, sâu 15m. Một tàu cá đang neo đậu ở âu tàu Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) bị chìm.

Km23+900 cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị bị sạt taluy dương phía trái tuyến

Trong khi đó, ở thị xã Quảng Trị xảy ra xói lở, ngập úng ở một số điểm trũng thấp tại các tuyến đường thuộc phường 1 và phường 3; trường mầm non Tương Lai, 8 hộ dân bị ngập nước.

Còn tại 2 huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa, 9 điểm cầu tràn ở quốc lộ 15D, đường tỉnh 571, đường liên xã bị ngập từ 0,3 - 1,2m khiến chia cắt giao thông cục bộ.

Hiện nay, tại các điểm ngập sâu bị chia cắt, các địa phương đã triển khai lực lượng xung kích, công an, quân sự tổ chức canh gác; lập barie đảm bảo an toàn, không cho người và phương tiện qua lại.

Trên địa bàn huyện Hướng Hóa lượng mưa phổ biến từ 33-98 mm gây ngập từ 0,3 - 0,5 m tại các ngầm, tràn trên một số tuyến quốc lộ, đường liên xã, nội thôn, như: Ngầm tràn thôn Loa, Hùn (xã Ba Tầng), ngầm tràn Húc-Pa Lu (xã Lìa) gây chia cắt ở một số địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến và các sở, ngành, địa phương kiểm tra tại cầu tràn đường liên xã Tân Liên - Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa. Ảnh: Lê Trường

Để chủ động ứng phó với bão số 6 và tình hình mưa lũ, huyện Hướng Hóa đã tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến mưa bão để triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kịp thời xử lý các sự cố. Trong đó, sẵn sàng lực lượng để di dời, sơ tán người dân khu vực nguy hiểm đến nơi toàn. Dự kiến, di dời khoảng 18.785 người dân ra khỏi khu vực ảnh hưởng bão; 14.395 người tại nơi ảnh hưởng do lũ, ngập lụt và 6.688 người ở khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 24 giờ qua, địa phương này mưa to, mưa rất to. Lượng mưa từ 8 giờ ngày 26-10 đến 8 giờ ngày 27-10 phổ biến ở mức 75-285mm, một số nơi cao hơn như: Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy) 317,8mm; Bạch Mã 359,6mm...

Mưa lớn, gió mạnh làm nhiều cây xanh ở thành phố Huế bị ngã, đổ; sóng biển dâng cao tràn qua đập Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang.

Nhiều cây xanh ở thành phố Huế bị ngã, đổ.

Triều cường dâng cao 2 - 3m làm nước biển tràn qua đập Hòa Duân, chảy xiết vào khu dân cư làm tuyến giao thông huyết mạch nối xã Phú Thuận với phường Thuận An, thành phố Huế bị ngập sâu. Hiện bộ đội, dân quân đang nỗ lực bảo vệ khu vực sạt lở bờ biển xã Phú Thuận.

Nước biển tràn qua đập Hòa Duân.

Tại một số tuyến đường ở thành phố Huế, mưa to kèm gió giật mạnh làm nhiều cây xanh, bảng hiệu quảng cáo bị ngã, đổ. Quân đội đang huy động lực lượng, phương tiện khắc phục, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến khu vực an toàn.

Tại Phú Vang, các đơn vị đã chủ động phương án di dời 909 hộ, 2.819 khẩu. Trong đó di dời từ nhà dân không an toàn đến nhà dân an tổng 710 hộ, 2.250 khẩu; di dời người dân vào các trụ sở cơ quan, trường học 199 hộ, 599 khẩu. Hiện người dân an toàn, yên tâm. Đến bây giờ gió đã giảm 2-3 cấp, song chính quyền địa phương không chủ quan, và hiện chưa có thiệt hại về người. Địa phương đã phối hợp với các cơ quan, lực lượng khắc phục một số thiệt hại về tài sản.

Tại Hương Thuỷ một số tuyến đường ngập cục bộ ở xã Thuỷ Phù 40-50cm. Các lực lượng xung kích ở các phường xã cũng sẵn sàng các phương án ứng phó. Tại Quảng Điền, các đơn vị cũng chủ động các phương án ứng phó, di dời 49 hộ ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; đã kêu gọi tất cả các tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn.

Hỗ trợ bà con tiểu thương bảo vệ tài sản tại chợ Quảng Công, huyện Quảng Điền

Tại huyện Nam Đông, hiện nay đang có mưa lớn. Đã sơ tán 5 hộ, 35 khẩu ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Tại huyện A Lưới cũng bố trí các tổ ứng phó nhanh tại các địa phương; chủ động phương án nếu có sạt lở xảy ra để đảm bảo lưu thông; đồng thời vạch sẵn phương án di dời dân...

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã thành lập đội phản ứng nhanh để sẵn sàng cơ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp do bão số 6 gây ra. Đồng thời, cử lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ đến một số địa bàn trọng điểm, bị ảnh hưởng bởi mưa bão để giúp nhân dân ứng phó, phòng, chống bão.