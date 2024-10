Mưa lớn kéo dài, miền Trung căng mình chống chọi lũ lụt

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 2 người tử vong trong bão số 6. Trong 24 giờ qua, tại Thừa Thiên - Huế có mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to, lượng mưa phổ biến 130-400mm, một số nơi cao hơn: Bạch Mã 463.8mm, đỉnh Bạch Mã 556.8mm.

Nước lũ dâng cao gây ngập khu dân cư tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Dự báo từ chiều tối 27 đến 29/10, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ, lũ lụt, lũ quét và sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ tại các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà...

Nước biển dâng cao, sóng mạnh đã đánh sập một số đoạn kè dọc bờ biển, đoạn qua đập Hòa Duân, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để ứng phó với tình hình trên, nhiều địa phương vùng trũng thấp của tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt bảo vệ người, tài sản trước nguy cơ mưa lũ. Cụ thể, lực lượng chức năng huyện Phú Vang đã chủ động phương án di dời 909 hộ, 2819 khẩu. Trong đó, di dời từ nhà dân không an toàn đến nhà dân an toàn 710 hộ, 2.250 khẩu; di dời người dân vào các trụ sở cơ quan, trường học 199 hộ, 599 khẩu.

Rào chắn, biển cảnh báo nước lũ ngập sâu, nguy hiểm tại các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Huyện Quảng Điền cũng chủ động các phương án ứng phó, di dời 49 hộ ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; kêu gọi tất cả tàu, thuyền vào nơi tránh, trú bão an toàn. Tại huyện Nam Đông, hiện nay đang có mưa lớn, địa phương đã sơ tán 5 hộ, 35 khẩu ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Huyện A lưới cũng bố trí các tổ ứng phó nhanh tại các địa phương; chủ động phương án nếu có sạt lở xảy ra để bảo đảm lưu thông; đồng thời lên sẵn phương án di dời dân…

Tại Quảng Trị, lũ ở hạ nguồn các sông như Ô Lâu, Bến Hải, Sông Hiếu, Thạch Hãn lên trên báo động 2, gây ngập lụt, chia cắt ở nhiều địa phương.

Nguyên nhân là những giờ qua, hoàn lưu bão số 6 đã gây mưa rất lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 200-400 mm, có nơi mưa đặc biệt lớn trên 400mm như: La Tó (Đakrông) 443 mm, Tà Long (Đakrông) 423 mm, Bến Quan (Vĩnh Linh) 420 mm.

Mưa lớn đã khiến nhiều điểm bị ngập lụt. Tại huyện Đakrông, nước dâng cao làm ngập các ngầm tràn từ 2-3m gây chia cắt nhiều điểm như: A Ngo-A Bung trên tuyến Quốc lộ 15D, Tà Rụt-A Ngo, Ly Tôn, xã Tà Long; Đá Đỏ, xã Ba Nang; Ba Lòng, xã Ba Lòng.

Khu vực thôn Trại Cá, xã Tà Long, Đakrông, Quảng Trị nhiều đoạn bị ngập sâu - Ảnh: T.T

Tại huyện Hướng Hóa, nước dâng cao làm ngập 20 ngầm tràn từ 0,5-1,5m, gây chia cắt giao thông. Tại các ngầm tràn bị ngập sâu, lực lượng chức năng đã canh gác, lập rào chắn, không cho người và phương tiện qua lại.

Huyện Vĩnh Linh bị ngập diện rộng ở các tuyến đường liên thôn ở nhiều xã như: Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, Vĩnh Khê, Vĩnh Lâm, Hiền Thành, Vĩnh Hà, Vĩnh Ô, Vĩnh Hòa, Vĩnh Chấp, Vĩnh Giang…

Tại thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ. Vùng thấp trũng các huyện: Cam Lộ, Hải Lăng và Triệu Phong nhiều tuyến đường liên thôn, đập tràn bị ngập sâu từ 0,3-0,5 m. Tỉnh này đã di dời 659 hộ với 1.662 nhân khẩu để tránh ngập lụt ở thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà và các huyện Cam Lộ, Hải Lăng, Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh...

Nhiều quán tại bãi tắm cộng đồng Gio Hải bị sập và tốc mái

Mưa lớn cũng đã làm 4 quán bờ biển Gio Hải, huyện Gio Linh bị sập hoàn toàn, nhiều quán bị tốc mái. Nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, một số tuyến đường và bờ kè biển bị sạt lở.

Tại tỉnh Quảng Bình, đến tối 27/10, mực nước trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy đã vượt báo động 3.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường, nhà dân ở thị trấn Kiến Giang và xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy bị ngập). Mưa lũ cũng gây chia cắt nhiều bản làng, khu vực miền núi huyện Lệ Thủy, như: bản Tân Ly, Bạch Đàn (xã Lâm Thủy), bản Cồn Cùng (xã Kim Thủy); nhiều ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu, gây chia cắt.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình di dời người dân ra khỏi khu vực ngập lũ

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong thời điểm mưa lũ, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng đã di dời 73 hộ dân với 201 nhân khẩu thuộc các xã Kim Thủy, Lâm Thủy và Thái Thủy (huyện Lệ Thủy) đến nơi an toàn.

Người dân huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình di chuyển đồ đạc lên những nơi cao khi nước dâng

Tại huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), mưa lũ gây chia cắt 8 bản thuộc xã Trường Sơn và xã Trường Xuân với 369 hộ, 1.314 khẩu. Mưa lớn cũng khiến bờ biển thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) sạt lở khoảng 1,5km, sâu 2-3m. Tại Quảng Bình, mưa lũ đã khiến 1 người mất tích. Nạn nhân là L.N.H. (SN 2002), trú thôn Thanh Sơn, xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy. H. là lực lượng xung kích của xã Thái Thủy, quá trình hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng ngập lũ, anh không may bị nước cuốn trôi.