Giá vàng tăng dữ dội qua 3.400 USD/oz sau khi giảm sâu dưới mốc này

Sáng nay (8/5), giá vàng bùng nổ qua mốc 3.400 USD/oz sau khi giảm chóng mặt dưới mốc này trong phiên đêm qua tại thị trường Mỹ.

Lúc gần 10h trưa theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 40,1 USD/oz so với giá chốt phiên New York, tương đương tăng gần 1,2%, giao dịch ở mức 3.406,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 107,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.750 đồng (mua vào) và 26.140 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.

Phiên ngày thứ Tư (7/5) tại New York, giá vàng giao ngay chốt ở 3.366,1 USD/oz, giảm 68,4 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm gần 2%.

Trồi sụt với biên độ lên tới hàng trăm USD/oz xung quanh mốc 3.400 USD/oz là điểm nổi bật của giá vàng trong những phiên gần đây. Điều này cho thấy tâm lý bấp bênh của giới đầu tư toàn cầu trong bối cảnh sự bất định lớn xung quanh chính sách thuế quan của Mỹ.

Đàm phán thương mại giữa Mỹ với các đối tác thương mại vẫn đang diễn ra, nhưng chưa có một kết quả cụ thể nào. Mỹ và Trung Quốc đã xuống thang căng thẳng và sẽ có cuộc gặp cấp cao đầu tiên về thương mại vào cuối tuần này tại Geneva, Thụy Sỹ, nhưng giới quan sát không cho rằng hai nước sẽ sớm đạt được một thỏa thuận.

Trong bối cảnh như vậy, nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro vẫn ở mức cao, nhưng giá vàng có khuynh hướng sụt giảm mỗi khi xuất hiện tin tốt. Ngoài ra, những pha hồi phục của đồng USD cũng có thể gây áp lực giảm mạnh lên giá vàng. Ngược lại, mỗi khi có tín hiệu cứng rắn hoặc leo thang căng thẳng nào về thương mại, giá vàng lại dễ dàng bùng nổ.

Phiên ngày thứ Tư, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,3%, chốt ở mức 99,85 điểm.

Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất cho vay qua đêm trong khoảng 4,25-4,5%, một kết quả đã được thị trường dự báo trước đó. Tuyên bố sau cuộc họp của Fed và quan điểm mà Chủ tịch Fed Jerome Powell đưa ra tại một cuộc họp báo đều cho thấy Fed sẽ “án binh bất động” cho tới khi xác định được rõ ràng các chính sách của chính quyền Trump sẽ tác động như thế nào tới nền kinh tế.

Lập trường “chờ xem” của Fed có thể gây bất lợi cho giá vàng vì vàng là một tài sản không mang lãi suất. Thời gian qua, việc các kỳ vọng liên quan tới việc Fed giảm lãi suất tăng lên trong năm 2025 là một yếu tố hỗ trợ tích cực cho giá vàng. Giờ đây, khi kỳ vọng này suy giảm, vàng cũng được hỗ trợ ít hơn.

Thị trường hiện tin rằng Fed sẽ không giảm lãi suất trước tháng 7. Cho tới gần đây, thị trường vẫn đặt cược rằng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 6.

Vàng - một “hầm trú ẩn” truyền thống thường được nhà đầu tư tìm đến khi rủi ro địa chính trị hoặc bất ổn kinh tế gia tăng - đã tăng giá khoảng 30% trong năm nay, sau khi tăng 27% trong năm ngoái.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

“Chúng tôi cho rằng dư địa tăng của giá vàng trong ngắn hạn là hạn chế, nhưng trong nửa sau của năm nay, giá vàng có khả năng tăng cao hơn, thậm chí đạt mốc 4.000 USD/oz”, một báo cáo của ngân hàng Bank of America nhận định.

Dữ liệu chính thức của Trung Quốc cho thấy Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã mua ròng vàng tháng thứ 6 liên tiếp trong tháng 4 năm nay, với lượng mua 70.000 ounce. Xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, nhất là Trung Quốc, là một động lực quan trọng hỗ trợ giá vàng trong những năm gần đây.