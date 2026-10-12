HOSE bổ sung 2 mã vào danh sách bị cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố thông báo bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
Theo đó, hai mã được bổ sung là FUCTVGF4 của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 4 và FUCTVGF5 của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 5.
Nguyên nhân là do cả hai chứng chỉ quỹ cùng bị đưa vào danh sách do có tối thiểu một tháng ghi nhận giá trị tài sản ròng (NAV) trên một đơn vị chứng chỉ quỹ thấp hơn mệnh giá, căn cứ báo cáo thay đổi NAV hàng tháng xét trong ba tháng liên tiếp.
Như vậy, sau đợt bổ sung này, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ tính đến ngày 8/10/2026 gồm 67 mã.
Cũng trong danh sách này còn có các mã như FUCVREIT, FUEABVND và FUETPVND với cùng lý do liên quan đến NAV trên một đơn vị chứng chỉ quỹ thấp hơn mệnh giá. Trong khi đó, FUEMITEC, FUEPHVNS và FUEVN50G chưa đủ điều kiện do thời gian niêm yết dưới sáu tháng.
Trong danh sách các mã bị cắt margin có tới 25 mã chứng khoán thuộc diện cảnh báo và 10 mã có thời gian niêm yết dưới 06 tháng.
Còn 8 mã có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2026 là số âm; 3 mã chứng khoán thuộc diện kiểm soát; 2 mã có BCTC hợp nhất bán niên năm 2026 được soát xét có kết luận soát xét không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; 2 mã có BCTC bán niên năm 2026 được soát xét có kết luận soát xét không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; 01 mã có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2026 là số âm và 01 mã nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế: ITD của Công ty Cổ phần Công nghệ ITD.
Dù giá vàng hồi phục trong tuần vừa rồi, giới phân tích cho rằng triển vọng bứt phá rõ rệt qua ngưỡng 4.200 USD/oz trong ngắn hạn là thấp, do thị trường kim loại quý tiếp tục đương đầu sức ép giảm giá từ lợi suất trái phiếu cao và xu hướng lạm phát cao hơn lâu hơn trên toàn cầu...
Nhà đầu tư nước ngoài tuần qua bán ròng 13.921,0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1.269,4 tỷ đồng.
VN-Index ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp khi chốt tuần qua ở mức 1735,09 điểm, giảm 2,62 điểm so với cuối tuần trước đó. Tuy nhiên diễn biến giảm tuần qua có nhiều tín hiệu tích cực khi có 2 phiên phục hồi đầu tuần và những diễn biến đảo chiều quanh ngưỡng 1730 điểm.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết tháng 9/2026, HNX đã tổ chức 25 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 12-16/10/2026.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...