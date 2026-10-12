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Askonomy

HOSE bổ sung 2 mã vào danh sách bị cắt margin

H Hà Anh

Sau đợt bổ sung này, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ tính đến ngày 8/10/2026 gồm 67 mã.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố thông báo bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo đó, hai mã được bổ sung là FUCTVGF4 của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 4 và FUCTVGF5 của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 5.

Nguyên nhân là do cả hai chứng chỉ quỹ cùng bị đưa vào danh sách do có tối thiểu một tháng ghi nhận giá trị tài sản ròng (NAV) trên một đơn vị chứng chỉ quỹ thấp hơn mệnh giá, căn cứ báo cáo thay đổi NAV hàng tháng xét trong ba tháng liên tiếp.

Như vậy, sau đợt bổ sung này, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ tính đến ngày 8/10/2026 gồm 67 mã.

Cũng trong danh sách này còn có các mã như FUCVREIT, FUEABVND và FUETPVND với cùng lý do liên quan đến NAV trên một đơn vị chứng chỉ quỹ thấp hơn mệnh giá. Trong khi đó, FUEMITEC, FUEPHVNS và FUEVN50G chưa đủ điều kiện do thời gian niêm yết dưới sáu tháng.

Trong danh sách các mã bị cắt margin có tới 25 mã chứng khoán thuộc diện cảnh báo và 10 mã có thời gian niêm yết dưới 06 tháng.

Còn 8 mã có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2026 là số âm; 3 mã chứng khoán thuộc diện kiểm soát; 2 mã có BCTC hợp nhất bán niên năm 2026 được soát xét có kết luận soát xét không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; 2 mã có BCTC bán niên năm 2026 được soát xét có kết luận soát xét không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; 01 mã có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2026 là số âm và 01 mã nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế: ITD của Công ty Cổ phần Công nghệ ITD.

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