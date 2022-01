Netflix xác nhận có phần 2 “Squid Game”, tuyên bố đầu tư vào loạt bom tấn Hàn Quốc

Cho đến thời điểm hiện tại, Squid Game (Trò chơi con mực) vẫn đang là cái tên hot nhất, là phim truyền hình thu hút lượng người xem khủng nhất của Netflix. Thành công đáng kinh ngạc của series Hàn Quốc này đã khiến khán giả vô cùng háo hức cho những phần phim tiếp theo của Squid Game. Bởi lẽ, thế giới trong phim vốn đã được xây dựng vô cùng chỉn chu và rộng lớn, đồng thời cái kết của Squid Game cũng rất "mở", sẵn sàng cho một mùa phim tiếp theo.

Mới đây nhất, phía Netflix đã chính thức xác nhận Squid Game sẽ có phần 2. Thông tin được đồng giám đốc điều hành và giám đốc nội dung Ted Sarandos khẳng định, theo Variety. Theo đó, khi được hỏi liệu sẽ có mùa thứ hai bộ phim sinh tồn bạo lực của Hàn Quốc hay không, Ted Sarandos đã trả lời: “Chắc chắn rồi. Vũ trụ Squid Game chỉ mới bắt đầu”.

Ted Sarandos xếp Squid Game vào danh mục chuỗi phim nhượng quyền giải trí đang phát triển mạnh của Netflix. Đây là bộ phim đầy tiềm năng phát triển bên ngoài dịch vụ phát trực tuyến với trải nghiệm trực tiếp trò chơi và hàng hóa liên quan. Ông cũng cho biết Bridgerton, bộ phim Netflix sản xuất được xem nhiều thứ hai sau Squid Game, sẽ ​​khởi chiếu phần 2 vào tháng 3/2022. Còn phần 4 của Stranger Things dự kiến ​​ra mắt khán giả vào mùa hè tới.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 11/2021 với AP, Hwang Dong Hyuk, đạo diễn kiêm biên kịch của Squid Game đã từng đề cập đến việc phim sẽ có mùa 2. “Khán giả đặt rất nhiều kỳ vọng và tình cảm cho mùa hai khiến tôi thấy khá áp lực. Có vẻ như chúng tôi không có sự lựa chọn khác. Mùa 2 đang ở trong đầu tôi ngay bây giờ. Vẫn còn quá sớm để nói phim sẽ ra mắt khi nào và như thế nào. Nhưng tôi có thể hứa điều này, nhân vật chính Gi Hun (Lee Jung Jae thủ vai) sẽ trở lại”, đạo diễn Dong Hyuk khẳng định.

Lee Jung Jae vẫn sẽ thủ vai chính trong phần 2 của series Squid Game.

Thậm chí, trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 28/12/2021 với đài truyền hình KBS, đạo diễn Hwang Dong-hyuk cũng đề cập đến khả năng có phần 3 của bộ phim: “Đúng là chúng tôi đang thảo luận về nhiều khả năng cho Squid Game, bao gồm việc sản xuất phần 3, nhưng không có gì được chắc chắn đến thời điểm này”.

Ở thời điểm hot nhất, Squid Game đứng số 1 trên bảng xếp hạng 10 chương trình ăn khách nhất của Netflix trong nhiều tuần. Theo Variety, thời gian khán giả theo dõi Squid Game là hơn 3 tỉ phút, Netflix có thể thu lợi nhuận gần 900 triệu USD. Hồi tháng 10/2021, Netflix tiết lộ có 111 triệu tài khoản trên toàn thế giới đã xem Squid Game. Đây là bộ phim lập kỷ lục người xem trên Netflix.

Chính vì vậy, Netflix hoàn toàn có thể lạc quan với lượng người xem trong mùa hai. Họ cũng sẽ cho đạo diễn Hwang Dong Hyuk một khoảng thời gian dài hơn để lập kế hoạch viết kịch bản các phần tiếp theo. Theo giới chuyên môn, Netflix đang cố gắng ký hợp đồng riêng với đạo diễn tài ba này, người mà họ muốn giữ cho riêng mình để tiếp tục làm loạt phim Squid Game.

Cùng với thông báo này, Netflix đã công bố 25 bom tấn xứ sở kim chi sẽ lên sóng trên nền tảng này trong năm 2022. “Nội dung Hàn Quốc đã trở nên quá quan trọng đối với Netflix và nhiều nền tảng toàn cầu cũng nhận thức được điều này," Don Kang, phó chủ tịch phụ trách nội dung Hàn Quốc của Netflix cho biết trong một cuộc họp báo trực tuyến. "Chúng tôi đã làm việc với những nhà sáng tạo Hàn Quốc và xây dựng quan hệ đối tác trong 6 năm".

Cùng với phần 2 của Squid Game, sẽ có 25 bộ phim Hàn Quốc lên sóng Netflix trong năm 2022.

Trong số 25 bộ phim nói tiếng Hàn cho năm 2022, loạt phim về thây ma All of us are dead sẽ là bộ phim đầu tiên công chiếu toàn cầu vào ngày 28/1. Sau đó, bộ phim kinh dị tội phạm Công lý vị thành niên, với sự tham gia của Kim Hye Soo và Lee Sung Min, và bộ phim giả tưởng The Sound of Magic với Ji Chang Wook trong một vai chính, sẽ lần lượt được lên sóng.

Money Heist: Korea - Joint Economic Area, bộ phim chuyển thể của Hàn Quốc từ loạt phim ăn khách Tây Ban Nha Money Heist cũng có tên trong danh sách. Hơn nữa, Netflix cho biết sẽ có 5 bộ phim nguyên tác trong lịch chiếu năm 2022, bao gồm phim lãng mạn Moral Sense, phim hành động Carter, phim bom tấn hành động Seoul Vibe, phim khoa học viễn tưởng Jung-E và phim lãng mạn Cô gái thế kỷ 20…

Don Kang, đại diện Netflix tại Hàn Quốc cho biết chương trình năm nay bao gồm các phim truyền hình dài tập và phim điện ảnh với nhiều thể loại đa dạng hơn các năm trước. Netflix đã tập trung nhiều hơn vào các tựa phim kinh dị, ly kỳ hoặc hành động ở Hàn Quốc, vì đất nước này nổi tiếng với các chương trình thể loại đó, như phim kinh dị về thây ma Kingdom hay phim kinh dị giả tưởng Hellbound.

“Tôi biết nhiều bản gốc của chúng tôi phù hợp với những thể loại cụ thể này. Nhưng chúng tôi có những tựa phim mới ở nhiều thể loại khác nhau, từ lãng mạn đến chính kịch. Công ty hiện cũng đang đàm phán với các rạp chiếu phim địa phương để chiếu các bộ phim gốc của mình như một phần trong chiến lược cung cấp nội dung của mình ở nhiều định dạng khác nhau,” Don Kang nhấn mạnh.