Thất bại về doanh thu, các hãng phim kiện nhau vì “Ma trận”

Hai hãng phim lớn tại Hollywood hiện đang thi nhau đưa ra phản hồi cho vụ kiện liên quan đến tranh cãi về hình thức phát trực tuyến. Công ty Village Roadshow cáo buộc Warner Bros. vi phạm thỏa thuận hợp đồng khi quyết định phát hành The Matrix Resurrections tại rạp và trên dịch vụ HBO Max. Trong khi đó, Daniel Petrocelli, luật sư của Warner Bros., cho rằng công ty không hề vi phạm hợp đồng. Hãng phim chưa bao giờ hứa hẹn chỉ phát hành độc quyền The Matrix Resurrections ngoài rạp phim.

"Hãng phim đã phát hành rộng rãi The Matrix Resurrections theo như thỏa thuận của hợp đồng là ít nhất 1.000 rạp. Warner Bros. đã hào phóng hơn khi cho bộ phim ra mắt trên 5.000 rạp," luật sư Daniel Petrocelli lập luận. Warner Bros. ngược lại đã cáo buộc Village Roadshow từ chối trả phần chi phí sản xuất đã thỏa thuận lên đến 112,5 triệu USD. Trước đó, các nhà điều hành của công ty công khai là nhà đồng tài trợ cho dự án. Village Roadshow phản bác rằng họ không thể trả tiền vì Warner Bros. đã “rút ruột giá trị của bộ phim”.

Hai diễn viên chính là Keanu Reeves và Carrie-Anne Moss đã cùng trở lại với bộ phim, nhưng doanh thu phòng vé không như kỳ vọng.

Trong đơn kiện nộp vào tuần trước, Village Roadshow - đơn vị đồng sản xuất bộ phim thứ 4 của series Ma trận – cho rằng: “Mục đích duy nhất của Warner Bros. trong việc dời ngày phát hành Matrix Resurrections là thu hút người dùng đăng ký HBO Max. Tuy biết điều đó làm mất giá trị, giảm doanh thu của phim, tước đi quyền lợi kinh tế của Village Roadshow và các bên liên quan,” đơn khiếu nại gửi lên Tòa án Thượng thẩm Los Angeles nêu rõ.

Village Roadshow cho rằng việc bộ phim bị phát hành vội vàng, dời lên cuối năm 2021 thay vì đầu 2022 như dự kiến, đồng thời phát trên dịch vụ trực tuyến khiến Matrix Resurrections bị vi phạm bản quyền tràn lan và tổn hại doanh thu phòng vé. Đơn khiếu nại cũng cho rằng thất bại phòng vé khiến thương hiệu Ma trận bị giảm giá trị và có khả năng biến mất.

Trong một tuyên bố, Warner Bros. phản bác: "Đây là nỗ lực phù phiếm của Village Roadshow nhằm phá vỡ hợp đồng về chi phí sản xuất. Chúng tôi tin rằng trường hợp này sẽ được giải quyết theo hướng có lợi cho Warner Bros.".

The Matrix Resurrections (Ma trận: Hồi sinh) đánh dấu màn tái xuất của thương hiệu Ma trận sau 18 năm vắng bóng. Bộ ba phim (trilogy) gốc từng thu về hơn 1,63 tỷ USD trên toàn thế giới. Không những thế, đạo diễn Lana Wachowski đã trở lại ghế đạo diễn cùng hai diễn viên chính là Keanu Reeves và Carrie-Anne Moss. Tất cả những điều đó cọng với việc sở hữu chiến dịch quảng bá hùng hậu tập trung vào việc kế thừa di sản của thương hiệu, bộ phim vẫn thất bại tại phòng vé. Tác phẩm chỉ thu về 37 triệu USD tại Bắc Mỹ so với con số 750 triệu USD (hiện tiếp tục tăng) của Spider-Man: No Way Home. Hai bộ phim ra rạp cùng thời điểm.

Lý giải về sự thất bại doanh thu này, có nhiều ý kiến khác nhau. Giống nhiều tác phẩm ra mắt năm 2021, The Matrix Resurrections là một nạn nhân của đại dịch Covid-19 khi các rạp chiếu phim trên toàn thế giới không thể hoạt động hết công suất. Bên cạnh đó, tác phẩm của Keanu Reeves khởi chiếu chỉ 5 ngày sau Spider-Man: No Way Home - bom tấn càn quét khắp các bảng xếp hạng và đã lọt vào top 10 phim ăn khách nhất lịch sử.

Không những vậy, bộ phim còn hứng chịu nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình lẫn khán giả. Họ phân vân không biết The Matrix Resurrections là một bộ phim có nội dung độc lập hay chỉ là hậu truyện của The Matrix Revolutions (2003). Những bình luận tiêu cực này làm cho khán giả đại chúng - những ai chưa từng xem qua hoặc hâm mộ Ma trận - hờ hững trong việc mua vé.

Tuy có thành tích phòng vé kém cỏi, nhưng The Matrix Resurrections lại ghi dấu ấn trên HBO Max. Warner Bros. công bố có đến 2,8 triệu lượt người xem phim chỉ trong 5 ngày đầu tiên lên sóng. Dữ liệu này đặt phần thứ tư của thương hiệu Ma trận ngang hàng với những phim thành công nhất nền tảng trực tuyến như The Suicide Squad.

Tất nhiên, chính việc được công chiếu song song tại rạp và trên HBO Max đã ảnh hưởng không nhỏ tới doanh số của The Matrix Resurrections. Bởi tất cả các bộ phim được công chiếu trên bất kỳ nền tảng stream nào như HBO Max, Amazon Prime, Netflix hay Disney+ đều dẫn tới tình trạng xem lậu bởi chỉ một vài tiếng kể từ khi được công chiếu trên các nền tảng này, các bộ phim lậu với chất lượng cao được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng, khiến cho bất cứ ai đều có thể xem phim mà không cần phải trả tiền vé, cũng như trả tiền đăng ký stream phim.

Theo công ty nghiên cứu thị trường MUSO, The Matrix Resurrections đứng top đầu trong danh sách các bộ phim bị xem lậu nhiều nhất trong tuần lễ phát hành. Thống kê này được tổng hợp từ 10 trang chia sẻ torrent phổ biến nhất internet. Đứng ở vị trí thứ 2 là bộ phim Resident Evil: Welcome to Raccoon City và vị trí thứ 3 thuộc về Spider-Man: No Way Home.

Nhiều người sẽ đổ lỗi cho HBO Max trước doanh thu ít ỏi của The Matrix Resurrections. Nhưng đây không phải lý do chính. Dune cũng ra mắt song song ở cả hai nền tảng, nhưng đang chuẩn bị cán mốc 400 triệu USD trên toàn thế giới, còn Spider-Man: No Way Home cũng bị xem lậu nhiều chẳng kém nhưng khán giả vẫn đổ ra rạp không ngừng. Cho nên, chỉ có thể nói rằng thành tích của The Matrix Resurrections hiện này là bởi bản thân chất lượng của bộ phim.