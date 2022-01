Keanu Reeves dùng thù lao đóng phim để làm những gì?

Trong sự nghiệp diễn xuất, Keanu Reeves là cái tên nổi trội của phòng vé Hollywood. Những phim ăn khách của tài tử này bao gồm: bộ ba phim Ma trận - 1,7 tỷ USD , bộ ba phim John Wick - 587 triệu USD , Speed - 350 triệu USD , Constantine - 231 triệu USD , The Day The Earth Stood Still - 233 triệu USD , Bram Stoker’s Dracula - 216 triệu USD .

Mới đây nhất, đại diện của nam diễn viên tiết lộ rằng anh đã quyên góp 70% thu nhập của mình từ The Matrix phiên bản gốc năm 1999 cho các nghiên cứu về ung thư. Theo đó, năm 1999, nam diễn viên đã nhận được 10 triệu đô la (tương đương 8,87 triệu euro) để đóng vai Neo trong bộ phim khoa học viễn tưởng, trước khi kiếm được hơn 35 triệu đô la (31 triệu euro) sau khi bộ phim trở thành một trong những bộ phim bom tấn lớn nhất của rạp chiếu phim hiện đại. Nhờ đó, trang Ladbible.com ước tính Keanu Reeves đã quyên góp 31,5 triệu USD (gần 28 triệu euro) cho việc nghiên cứu bệnh bạch cầu.

Một nguyên nhân đặc biệt của hành động này, đó là kể từ khi chị gái của Keanu Reeves, Kim, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu vào năm 1991. Kim đã chiến đấu 10 năm trước khi chết vào năm 2001. Keanu Reeves đã không ngừng quyên góp tiền cho nghiên cứu, và thậm chí còn tạo ra nền tảng của quá trình nghiên cứu.

“Tôi có một quỹ tư nhân đã hoạt động được 5 hoặc 6 năm, và nó hỗ trợ một số bệnh viện trẻ em và nghiên cứu ung thư. Tôi không thích gắn tên mình với nó, tôi thích tạo nền tảng để quỹ làm những gì nó nên làm,” Keanu Reeves nói trên tạp chí Ladies 'Home Journal của Mỹ.

Keanu Reeves đóng vai chính trong phim The Matrix phiên bản gốc năm 1999.

Đây không phải lần đầu các fan hâm mộ của Keanu cảm thán trước nghĩa cử cao đẹp của nam diễn viên, trước đó nhiều hình ảnh đẹp của Keanu cũng phần nào giúp anh nhận được danh hiệu “Anh chàng tử tế nhất Hollywood”. Từ phụ giúp các thành viên trong đoàn phim John Wick bưng bê các vật dụng hay việc thuê hẳn một chiếc minibus để đưa các hành khách cùng chuyến bay với anh chàng đến Los Angeles, khi chuyến bay của họ bị hạ cánh bất ngờ ở Bakersfield.

Chỉ hai tháng trước, Keanu Reeves gây chú ý khi tri ân dàn diễn viên đóng thế John Wick: Chapter 4 những chiếc đồng hồ Rolex Submariner trị giá hàng chục nghìn USD. Jeremy Marinas - một trong bốn người được tặng - nói đây là "món quà tuyệt nhất" anh nhận được khi hoàn thành một dự án phim.

Đầu thập niên 2000, anh cũng từng tặng các diễn viên đóng thế phim Ma trận dàn motor đắt tiền hiệu Harley-Davidson thay lời cảm ơn. Anh cũng bỏ hàng chục triệu USD tiền hoa hồng phòng vé để tặng các nhân viên kỹ xảo, trang phục vì cho rằng họ là những người tạo nên thành công bộ phim.

Năm 1996, Reeves đồng ý giảm lương vài triệu USD để êkíp The Devil's Advocate đủ tiền mời Al Pacino tham gia dự án. Anh cũng làm điều tương tự với The Replacements (2000) khi Warner Bros nói không đủ tiền cát-xê trả Gene Hackman, người đóng huấn luyện viên của Reeves trong phim.

Cây viết Tom KingStaff của WSJ từng nhận xét: "Điểm khác biệt của Keanu Reeves, theo tiêu chuẩn Hollywood, là anh ấy có vẻ không hào hứng với tiền". Quản lý của Reeves từng tiết lộ diễn viên mất 12 tiếng suy nghĩ trước khi nhận vai trong phim Speed, dù biết phim nhiều khả năng thành công tại phòng vé. Trong khi đó, cùng năm, tài tử cũng rất hào hứng khi nhận đóng Little Buddha, một kịch bản có chiều sâu hơn và chỉ kiếm 1,7 triệu USD tại rạp.

Keanu cũng không mặn mà với thù lao nếu anh nhận về kịch bản kém. Tài tử này đã từ chối tham gia Speed 2 dù anh được trả 11 triệu USD vì kịch bản không được như anh mong đợi. Anh kể lại kỷ niệm này: “Đó chỉ là một lần trong đời khi tôi nhận được kịch bản, đọc nó và thấy rằng ‘không ổn’. Tôi yêu mến mọi người nhưng tôi không thể tham gia phim này được". Có tin đồn hãng phim Sony sau đó đã trừng phạt Keanu bằng cách tẩy chay anh.

Trong một cuộc phỏng vấn, Keanu đã nói, kiếm tiền để làm đầy thêm tài khoản ngân hàng là việc khiến chúng ta căng thẳng. “Bạn phải tối đa hóa mọi cơ hội và đôi khi là trở nên tham lam để có thể đạt được mục tiêu kiếm tiền. Tất cả những điều đó khiến bạn stress. Càng sở hữu nhiều thứ, bạn càng cần cống hiến thời gian và công sức...” Có lẽ đối với Keanu, có tất cả đồng nghĩa với có sự yên ổn trong tâm trí và sở hữu ít đi. Khi không lo lắng về bất cứ điều gì, bạn có thể giúp đỡ người khác, như cách mà Keanu đã làm trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình.

Tác phẩm mới nhất có sự góp mặt của Keanu, The Matrix Resurrections mới được ra mắt tại các rạp. Phần 4 của thương hiệu John Wick thì đã thông báo dời lịch đến năm 2023.