TP. Hồ Chí Minh có thêm 10 dự án nhà ở cho người nước ngoài sở hữu

Theo thông tin từ UBND TP. Hồ Chí Minh, Thành phố đã công bố 10 dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được sở hữu...

Trong đó, có 2 dự án mới nhất là khu căn hộ Phú Hưng diện tích gần 20.000 m2 thuộc phường Chánh Hiệp và Khu chung cư thương mại dịch vụ hỗn hợp New Tech hơn 9.000 m2 tại phường Phú Thuận.

Trước đó, TP. Hồ Chí Minh cũng đã công bố 08 dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được sở hữu, bao gồm: Khu nhà ở sinh thái An Điền tại xã Long Điền, diện tích khoảng 36,2 ha do Công ty Cổ phần Tập đoàn Eco Pearl City làm chủ đầu tư; Khu tổ hợp phát triển nhà ở, dịch vụ thương mại tại khu phố Tân Quý, phường Đông Hòa, quy mô khoảng 4,31 ha, do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương phát triển; dự án căn hộ cao cấp Vista quy mô khoảng 2,36 ha; dự án chung cư kết hợp thương mại dịch vụ Sensation khoảng 0,80 ha của CapitaLand tại phường An Khánh;

Bên cạnh đó, còn có dự án cao ốc căn hộ tại xã Hiệp Phước của Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh, quy mô khoảng 1,98 ha; dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Quảng trường Xanh 1,2 ha do Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình phát triển tại phường Dĩ An; cao ốc An Khang (A&K Tower) do Công ty Cổ phần OBC Thuận An đầu tư trên diện tích gần 9.400 m2 tại phường An Phú; dự án chung cư An Phú do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Phú Land phát triển với quy mô 8.500 m2.

Đây là lần thứ 7 Thành phố công bố danh mục các dự án đủ điều kiện, nâng tổng số dự án thuộc diện này lên hơn 130, cho thấy sự cam kết mạnh mẽ trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Các dự án mới được bổ sung vào danh mục đều nằm trong khu vực không liên quan đến quốc phòng, an ninh, đảm bảo tính minh bạch và an toàn pháp lý cho các nhà đầu tư.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc mở rộng danh mục dự án cho người nước ngoài sở hữu nhà không chỉ giúp cải thiện thanh khoản mà còn tạo ra một tệp khách hàng tiềm năng mới. Nhóm khách hàng này bao gồm các chuyên gia, nhà quản lý cấp cao và lao động chất lượng cao đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Họ được xem là những người có khả năng hấp thụ tốt các sản phẩm bất động sản, đặc biệt là những dự án có vị trí thuận lợi và chất lượng vận hành cao.

Đồng thời, động thái này của TP. Hồ Chí Minh không chỉ hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp mà còn góp phần củng cố niềm tin thị trường. Trong ngắn hạn, việc liên tục cập nhật danh mục dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài được xem là tín hiệu tích cực, tạo thêm kênh hấp thụ sản phẩm. Về dài hạn, chính sách này phù hợp với định hướng phát triển TP. Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính quốc tế, nơi nhu cầu nhà ở của cộng đồng chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài dự báo sẽ tiếp tục gia tăng...