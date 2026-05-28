Thứ Năm, 28/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh có thêm 10 dự án nhà ở cho người nước ngoài sở hữu

Phạm Vinh

28/05/2026, 14:08

Theo thông tin từ UBND TP. Hồ Chí Minh, Thành phố đã công bố 10 dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được sở hữu...

TP. Hồ Chí Minh có thêm 10 dự án cho người nước ngoài sở hữu - Ảnh minh họa.
TP. Hồ Chí Minh có thêm 10 dự án cho người nước ngoài sở hữu - Ảnh minh họa.

 Trong đó, có 2 dự án mới nhất là khu căn hộ Phú Hưng diện tích gần 20.000 m2 thuộc phường Chánh Hiệp và Khu chung cư thương mại dịch vụ hỗn hợp New Tech hơn 9.000 m2 tại phường Phú Thuận.

Trước đó, TP. Hồ Chí Minh cũng đã công bố 08 dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được sở hữu, bao gồm: Khu nhà ở sinh thái An Điền tại xã Long Điền, diện tích khoảng 36,2 ha do Công ty Cổ phần Tập đoàn Eco Pearl City làm chủ đầu tư; Khu tổ hợp phát triển nhà ở, dịch vụ thương mại tại khu phố Tân Quý, phường Đông Hòa, quy mô khoảng 4,31 ha, do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương phát triển; dự án căn hộ cao cấp Vista quy mô khoảng 2,36 ha; dự án chung cư kết hợp thương mại dịch vụ Sensation khoảng 0,80 ha của CapitaLand tại phường An Khánh;

Bên cạnh đó, còn có dự án cao ốc căn hộ tại xã Hiệp Phước của Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh, quy mô khoảng 1,98 ha; dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Quảng trường Xanh 1,2 ha do Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình phát triển tại phường Dĩ An; cao ốc An Khang (A&K Tower) do Công ty Cổ phần OBC Thuận An đầu tư trên diện tích gần 9.400 m2 tại phường An Phú; dự án chung cư An Phú do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Phú Land phát triển với quy mô 8.500 m2.

 Đây là lần thứ 7 Thành phố công bố danh mục các dự án đủ điều kiện, nâng tổng số dự án thuộc diện này lên hơn 130, cho thấy sự cam kết mạnh mẽ trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Các dự án mới được bổ sung vào danh mục đều nằm trong khu vực không liên quan đến quốc phòng, an ninh, đảm bảo tính minh bạch và an toàn pháp lý cho các nhà đầu tư.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc mở rộng danh mục dự án cho người nước ngoài sở hữu nhà không chỉ giúp cải thiện thanh khoản mà còn tạo ra một tệp khách hàng tiềm năng mới. Nhóm khách hàng này bao gồm các chuyên gia, nhà quản lý cấp cao và lao động chất lượng cao đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Họ được xem là những người có khả năng hấp thụ tốt các sản phẩm bất động sản, đặc biệt là những dự án có vị trí thuận lợi và chất lượng vận hành cao.

Đồng thời, động thái này của TP. Hồ Chí Minh không chỉ hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp mà còn góp phần củng cố niềm tin thị trường. Trong ngắn hạn, việc liên tục cập nhật danh mục dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài được xem là tín hiệu tích cực, tạo thêm kênh hấp thụ sản phẩm. Về dài hạn, chính sách này phù hợp với định hướng phát triển TP. Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính quốc tế, nơi nhu cầu nhà ở của cộng đồng chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài dự báo sẽ tiếp tục gia tăng...

TP. Hồ Chí Minh công bố 24 dự án cho người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở

11:24, 04/03/2026

TP. Hồ Chí Minh công bố 24 dự án cho người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở

TP. Hồ Chí Minh có thêm 5 dự án nhà ở cho người nước ngoài sở hữu

15:07, 15/01/2026

TP. Hồ Chí Minh có thêm 5 dự án nhà ở cho người nước ngoài sở hữu

TP.HCM bổ sung 48 dự án được phép bán nhà cho người nước ngoài

12:57, 21/08/2025

TP.HCM bổ sung 48 dự án được phép bán nhà cho người nước ngoài

Từ khóa:

bất động sản TP. Hồ Chí Minh đầu tư nước ngoài dự án cho người nước ngoài người nước ngoài sở hữu nhà nhà ở sinh thái thị trường bất động sản

Đọc thêm

Giải mã chất sống đô thị, chạm chuẩn an cư tại The Parkland

Giải mã chất sống đô thị, chạm chuẩn an cư tại The Parkland

Sở hữu vị trí cửa ngõ Ocean Park 2, phân khu Prime Garden thuộc dự án The Parkland chính là chìa khóa hiện thực hóa giấc mơ an cư phía Đông Thủ đô.

Rivea Residences: Tọa độ sống mới giữa dòng chảy tái cấu trúc Hà Nội

Rivea Residences: Tọa độ sống mới giữa dòng chảy tái cấu trúc Hà Nội

Khi Hà Nội bước vào chu kỳ tái cấu trúc đô thị lớn nhất nhiều thập kỷ, giá trị bất động sản không còn chỉ được đo bằng khoảng cách tới trung tâm, mà bằng khả năng kết nối với các trục phát triển dài hạn.

Liên kết vùng tạo động lực mới cho thị trường bất động sản phát triển

Liên kết vùng tạo động lực mới cho thị trường bất động sản phát triển

Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như vành đai 4, vành đai 5, sân bay Gia Bình cùng các tuyến cao tốc và đường sắt liên vùng đang góp phần tăng cường kết nối giữa Hà Nội và các địa phương lân cận. Quá trình “vùng hóa bằng hạ tầng” không chỉ thúc đẩy tốc độ đô thị hóa, mà còn mở ra thêm dư địa phát triển cho thị trường bất động sản tại nhiều khu vực hưởng lợi từ liên kết vùng…

Hà Nội: Xây dựng cơ chế chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác hạ tầng

Hà Nội: Xây dựng cơ chế chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác hạ tầng

Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy định các phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của TP. Hà Nội…

Hồ Núi Cốc: Điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp giữa thiên nhiên

Hồ Núi Cốc: Điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp giữa thiên nhiên

Khi thị trường bất động sản nghỉ dưỡng bước qua giai đoạn tăng trưởng nóng, người mua có xu hướng thận trọng hơn trong lựa chọn tài sản. Thay vì chỉ quan tâm đến kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, nhiều người tìm kiếm các sản phẩm có chất lượng trải nghiệm tốt và khả năng giữ giá trị lâu dài.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thực thi thỏa thuận thương mại, Mỹ giảm một số thuế quan với hàng hóa Đài Loan

Thế giới

2

Xăng sinh học chỉ bền vững khi người tiêu dùng tin tưởng và thị trường ổn định

Thị trường

3

ECB: Chiến tranh ở Vùng Vịnh có thể dẫn tới khủng hoảng tài chính

Thế giới

4

Khoảng cách hiệu quả vận hành giữa các ngân hàng ngày càng nới rộng

Tài chính

5

Mất trụ, tiền ít, VN-Index “tuột” dần xuống mốc 1800 điểm

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy