13 tổ chức, doanh nghiệp cam kết phát triển gần 100.000 căn nhà ở xã hội cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh

Chiều 9/6, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM tổ chức hội nghị triển khai và xúc tiến đầu tư phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, 13 tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký xây dựng gần 100.000 căn nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố...

PHẤN ĐẤU PHÁT TRIỂN THÊM GẦN 200.000 CĂN NHÀ Ở XÃ HỘI

Giai đoạn 2026 - 2030, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển thêm 181.257 căn nhà ở xã hội, trong đó, khoảng 50.000 căn dành cho thuê. Để đạt được mục tiêu đề ra, Thành phố đề xuất nhiều cơ chế ưu đãi về tín dụng, đất đai và thủ tục đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển phân khúc nhà ở này.

Tín hiệu tích cực cho thấy sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp đối với chủ trương của Thành phố. Cụ thể, trong khối nhà nước, Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh cam kết thực hiện 10.000 căn; Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố (HEPZA) cam kết 10.000 căn; Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố (HOF) đề xuất và cam kết thực hiện 25.000 căn; Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (RESCO) cam kết triển khai 1.755 căn;

Đại diện các doanh nghiệp tư nhân ký cam kết đăng ký tham gia chương trình phát triển nhà ở cho thuê, chiều 9/6.

Đáng chú ý, ở khối doanh nghiệp tư nhân, Tập đoàn CT Group đăng ký số lượng lớn nhất với 20.000 căn, tiếp theo là Bcons với 10.000 căn. Ngoài ra, còn có Tập đoàn Novaland cam kết thực hiện 6.000 căn; Kim Oanh Group 5.000 căn; Vingroup 4.500 căn; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sản xuất Dịch vụ Du lịch Thiên Phát cam kết 3.150 căn; Công ty Cổ phần Đức Mạnh 2.000 căn; Công ty Nam Long ADC (thuộc Tập đoàn Nam Long) đăng ký 1.000 căn; Công ty Lê Thành 800 căn.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết: Phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là giải pháp trọng tâm bảo đảm an sinh xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân, thu hút và giữ chân nguồn nhân lực, góp phần xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị hiện đại, văn minh, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh hiện nay, phát triển nhà ở xã hội cho thuê không chỉ là giải pháp an cư mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân, thu hút và giữ chân nguồn nhân lực, góp phần xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị hiện đại, văn minh, phát triển nhanh và bền vững.

“Với sự quyết tâm của chính quyền Thành phố và sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, mục tiêu phát triển 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê trong 5 năm tới hoàn toàn có thể trở thành hiện thực, mang lại lợi ích thiết thực cho hàng triệu người dân Thành phố”, Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị Thành phố cần sớm ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn nhà ở cho thuê để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, khuyến khích người dân và doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển lĩnh vực này. Ngoài ra, việc quản lý và vận hành các khu nhà ở cho thuê cũng cần được chú trọng để đảm bảo an toàn, an ninh và tiện nghi cho người dân.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng cho biết Bộ sẽ phối hợp với các địa phương rà soát tổng thể nhu cầu và xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê đến năm 2030 theo nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao. Trong tháng 6/2026, các địa phương sẽ khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê; trong quý 3 và quý 4 sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều dự án mới nhằm tăng nguồn cung nhà ở cho người dân.

ƯU ĐÃI TÍN DỤNG, ĐẤT ĐAI, THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Theo Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA), sau khi hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP. Hồ Chí Minh, đầu năm 2026 Thành phố ghi nhận khoảng 974.000 người có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội.

Theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, kế hoạch của TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu phát triển thêm hơn 181.000 căn nhà ở xã hội, trong đó khoảng 50.000 căn dành cho thuê. Đây là một phần trong chiến lược tổng thể nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Cơ cấu nguồn cung dự kiến gồm: 67.000 căn nhà ở xã hội xây dựng trên quỹ đất do doanh nghiệp tạo lập; 30.000 căn nhà ở xã hội xây dựng trên quỹ đất do Nhà nước quản lý; 10.000 căn nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn vốn công; 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê; 25.000 căn nhà ở dành cho lực lượng vũ trang. Quỹ nhà ở cho thuê thuộc tài sản công trên địa bàn Thành phố gồm 13.668 phòng, căn hộ và 40.980 chỗ ở dành cho sinh viên.

Một trong những điểm nhấn của kế hoạch này là việc chuyển đổi một phần quỹ nhà tái định cư và tài sản công dôi dư sang mục đích cho thuê. Điều này không chỉ giúp khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tiếp cận với nhà ở giá rẻ.

Tuy nhiên, kết quả phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025 mới đạt 17.902 căn hộ. Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030 là 181.498 căn hộ. Ngay cả khi hoàn thành mục tiêu 199.400 căn hộ nhà ở xã hội vào năm 2030, nguồn cung vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của công nhân, người lao động và người thu nhập thấp, đặc biệt là nhu cầu nhà ở xã hội cho thuê.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho rằng chi phí thuê nhà hiện là khoản chi lớn nhất trong ngân sách của nhiều người lao động. Theo kinh nghiệm quốc tế, chi phí thuê nhà ở mức khoảng 20% thu nhập hàng tháng là phù hợp; nếu vượt quá 25%, người lao động sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc bảo đảm cuộc sống và tái tạo sức lao động.

Để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nhà ở cho thuê, ông Châu đề xuất Nhà nước miễn tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đối với phần diện tích doanh nghiệp tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng để thực hiện các dự án nhà ở cho thuê có giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình và thu nhập thấp.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng đề xuất nhiều cơ chế ưu đãi về tín dụng, đất đai và thủ tục đầu tư nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở cho thuê. Các chính sách này bao gồm hỗ trợ lãi suất vay, miễn giảm tiền sử dụng đất và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Để thực hiện mục tiêu này, TP. Hồ Chí Minh đã kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp bất động sản và các tổ chức tài chính.