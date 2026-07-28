TP. Hồ Chí Minh đề xuất nâng trần thu nhập mua nhà ở xã hội lên 60 triệu đồng/tháng

TP. Hồ Chí Minh đề xuất nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội lên tối đa 60 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với người độc thân, tùy từng nhóm đối tượng...

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Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa trình UBND Thành phố dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/2026/QĐ-UBND, trong đó, đề xuất điều chỉnh hệ số thu nhập và bổ sung một số chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận nhà ở xã hội trên địa bàn.

Theo dự thảo, Sở Xây dựng đề xuất áp dụng hệ số điều chỉnh mức thu nhập mới để phù hợp với điều kiện thực tế của TP. Hồ Chí Minh đồng thời bảo đảm thống nhất với Nghị định số 136/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Hai phương án hệ số được đưa ra là 1,1 và 1,2.

Nếu được chấp thuận, điều kiện về thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận của các nhóm đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, gồm người thu nhập thấp tại đô thị, công nhân, cán bộ, công chức và viên chức, sẽ được điều chỉnh.

Trong đó, đối với người áp dụng hệ số 1,1 thì người độc thân có thu nhập không quá 27,5 triệu đồng/tháng; người độc thân đang nuôi con nhỏ không quá 38,5 triệu đồng/tháng; người đã kết hôn, tổng thu nhập của hai vợ chồng không vượt quá 55 triệu đồng/tháng.

Đối với nhóm hộ gia đình có từ ba người phụ thuộc trở lên, Sở Xây dựng đề xuất áp dụng hệ số 1,2. Theo đó, người độc thân có thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng; người độc thân đang nuôi con nhỏ không quá 42 triệu đồng/tháng; trường hợp đã kết hôn, tổng thu nhập của vợ chồng không quá 60 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh việc nâng ngưỡng thu nhập, dự thảo cũng đề xuất ưu tiên các hộ gia đình có từ ba người phụ thuộc trở lên được lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hoặc có từ hai phòng ngủ trở lên.

Theo Sở Xây dựng, căn cứ của đề xuất là mức thu nhập bình quân đầu người năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh đạt 8,064 triệu đồng/người/tháng, cao gấp 1,3626 lần mức bình quân cả nước là 5,918 triệu đồng/người/tháng.

Theo Sở Xây dựng, việc xác định hệ số điều chỉnh không chỉ dựa trên chênh lệch thu nhập bình quân đầu người mà còn phải tính đến điều kiện kinh tế - xã hội của từng khu vực, khả năng đáp ứng của quỹ nhà ở xã hội, nhu cầu thực tế của các nhóm thụ hưởng chính sách, mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và yêu cầu hỗ trợ đúng đối tượng theo quy định.

Sở Xây dựng cũng cho biết qua rà soát mức lương hiện hành với mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng, nhiều cán bộ, công chức có khoảng 15 năm công tác đã có thu nhập xấp xỉ 25 triệu đồng/tháng.

Vì vậy, việc điều chỉnh ngưỡng thu nhập được đánh giá là cần thiết để chính sách nhà ở xã hội tiếp cận đúng nhóm có nhu cầu thực sự, đồng thời phù hợp với mặt bằng thu nhập và chi phí sinh hoạt tại đô thị đặc thù như TP. Hồ Chí Minh.