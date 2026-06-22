Nhà ở xã hội cho thuê: Giải pháp an cư bền vững cho người lao động tại TP. Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh giá nhà đất tại các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh ngày càng tăng cao, việc phát triển nhà ở xã hội cho thuê đang trở thành một giải pháp an sinh quan trọng, giúp người lao động ổn định cuộc sống…

Cà phê doanh nhân HUBA lần thứ 89 với chủ đề "Nhà ở xã hội - nhà ở cho thuê giải pháp an cư cho người lao động", sáng 20/6.

Ngày 20/6, tại buổi cà phê doanh nhân HUBA lần thứ 89, các chuyên gia và doanh nghiệp đã cùng thảo luận về chủ đề "Nhà ở xã hội - nhà ở cho thuê giải pháp an cư cho người lao động".

BÀI TOÁN MỚI CHO CÁC DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA), cho biết trước đây, người lao động muốn sở hữu nhà phải có một khoản vốn ban đầu, thường từ 10-20% giá trị căn nhà, phần còn lại phải vay ngân hàng trong thời gian 10-20 năm. Điều này tạo ra áp lực tài chính không nhỏ. Với mô hình nhà ở cho thuê, người lao động và chuyên gia có thêm lựa chọn phù hợp hơn, giảm gánh nặng phải bỏ ra một khoản tiền lớn ngay từ đầu. Đồng thời, doanh nghiệp có thể giữ chân người lao động và các chuyên gia có trình độ, năng lực, điều kiện tiên quyết là phải giúp họ an cư lạc nghiệp.

Hiện, TP. Hồ Chí Minh đang đối mặt với áp lực lớn về nhu cầu nhà ở cho người lao động, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Theo chỉ tiêu Chính phủ giao, Thành phố phải hoàn thành khoảng 194.297 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Tuy nhiên, việc sở hữu nhà ở vẫn là một thách thức lớn đối với nhiều người lao động do giá nhà đất tăng cao và khả năng tài chính hạn chế. Trong bối cảnh này, mô hình nhà ở xã hội cho thuê nổi lên như một giải pháp khả thi, giúp giảm áp lực tài chính và tạo điều kiện cho người lao động ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, sự chuyển dịch cũng đặt ra những bài toán hoàn toàn mới cho doanh nghiệp bất động sản. Nếu trước đây doanh nghiệp bán nhà để thu hồi vốn và trả nợ ngân hàng, thì nay nguồn thu sẽ đến từ tiền thuê nhà trong thời gian dài. Giá trị tài sản không thay đổi nhưng đối tượng vay vốn đã thay đổi, từ người mua nhà sang chính doanh nghiệp sở hữu và cho thuê nhà. Điều này buộc các nhà đầu tư phải tính toán lại dòng tiền, phương án tài chính và khả năng thu hồi vốn.

CẦN THÊM NHỮNG CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MẠNH HƠN

Mặc dù mô hình nhà ở cho thuê mang lại nhiều lợi ích, nhưng việc triển khai vẫn gặp không ít thách thức. Ông Lê Hữu Nghĩa, Chủ tịch Lê Thành Group, cho rằng để thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội cho thuê, cần có thêm các chính sách ưu đãi mạnh hơn về đất đai, tín dụng và thủ tục đầu tư. Nếu không tạo được lợi nhuận hợp lý, rất khó khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào phân khúc vốn có biên lợi nhuận thấp này.

Thực tế, thủ tục pháp lý vẫn được xem là một trong những rào cản lớn nhất đối với các dự án nhà ở xã hội hiện nay. UBND TP. Hồ Chí Minh đã giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp những vướng mắc về pháp lý trong lĩnh vực nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân. Trên cơ sở đó, Thành phố sẽ nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung các cơ chế, chính sách cần thiết vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc triển khai các chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Tại buổi cafe doanh nhân HUBA, ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons, cho biết: Nhà ở xã hội không chỉ là nơi để ở mà còn phải bảo đảm người dân có thể tiếp cận việc làm, trường học, cơ sở y tế và các dịch vụ thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày. Do đó, các dự án của Bcons luôn hướng đến nhu cầu ở thực của người dân, đặc biệt là các gia đình trẻ, người lao động và những người đang từng ngày nỗ lực xây dựng cuộc sống ổn định.

Tính đến nay, Bcons đã đưa vào vận hành hiệu quả 1 trung tâm thương mại, 5 tòa nhà văn phòng, 3.000 căn hộ cho thuê, hơn 10 trường mẫu giáo, 2 trường liên cấp 1, 2, 3; đồng thời bàn giao hơn 20.000 căn hộ tại nhiều khu đô thị hiện đại, mang lại mái ấm an cư cho đông đảo cư dân.

Hầu hết các chuyên gia đều chung nhận định, nhà ở xã hội cho thuê không chỉ là giải pháp an cư cho người lao động mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của TP. Hồ Chí Minh. Để mô hình này thực sự phát huy hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng. Với những chính sách hỗ trợ phù hợp và sự quyết tâm của các bên liên quan, Thành phố có thể kỳ vọng vào một tương lai nơi mọi người lao động đều có cơ hội tiếp cận chỗ ở ổn định, góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững và thịnh vượng.