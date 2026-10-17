TP. Hồ Chí Minh tăng tốc trong quý 4 để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số

9 tháng đầu năm 2026, GRDP TP. Hồ Chí Minh tăng 9,06%, thu ngân sách đạt 676.937 tỷ đồng, giải ngân đầu tư công đạt 75,5% kế hoạch và thu hút 17,8 tỷ USD vốn FDI đăng ký. Bước sang quý 4, thành phố tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các dự án vướng mắc, đấu giá đất, thu hồi nợ thuế và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư tư nhân nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh tế năm 2026...

Hội nghị sơ kết kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Anh Đức.

Báo cáo tại hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, triển khai các dự án đầu tư và kích cầu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh do UBND Thành phố tổ chức, ông Hoàng Vũ Thảnh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, cho biết quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 2,46 triệu tỷ đồng, tăng 9,06% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua.

DẪN ĐẦU CẢ NƯỚC VỀ TỔNG THU NGÂN SÁCH

Tăng trưởng GRDP của thành phố tăng qua từng quý. Cụ thể, quý 1 đạt 8,59%, quý 2 đạt 8,68% và quý 3 đạt 9,86%. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, GRDP tăng 9,06% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khu vực nông nghiệp và thủy sản tăng 3,12%; công nghiệp và xây dựng tăng 9,18%; dịch vụ tăng 9,27%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,66%.

Với kết quả này, TP. Hồ Chí Minh xếp thứ 19/34 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng trưởng GRDP trong 9 tháng đầu năm 2026.

Về thu ngân sách nhà nước, tổng thu trên địa bàn đạt 676.937 tỷ đồng, bằng 84,2% dự toán Chính phủ giao và tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố đạt 67% mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng năm 2026, tiếp tục dẫn đầu cả nước và chiếm 29,5% tổng thu ngân sách quốc gia.

Trong cơ cấu thu, thu nội địa đạt 490.782 tỷ đồng, bằng 83,5% dự toán và tăng 18,7% so với cùng kỳ. Thu từ dầu thô đạt 47.163 tỷ đồng, bằng 109,4% dự toán, tăng 33,7%. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 138.888 tỷ đồng, bằng 78,7% dự toán và tăng 6,5%.

Về đầu tư công, thành phố đã phân giao kế hoạch vốn 147.590 tỷ đồng. Đến ngày 30/9/2026, giá trị giải ngân đạt 111.494 tỷ đồng, tương đương 75,5% kế hoạch. Nếu không tính 5% kế hoạch vốn dành cho các dự án đặc biệt quốc gia, tỷ lệ giải ngân đạt 74,3% (Cùng kỳ 9 tháng năm 2025, tỷ lệ giải ngân của thành phố đạt khoảng 49,2%).

Giám đốc Sở Tài chính cho biết trong quý 3, giá trị giải ngân tăng gấp 1,16 lần so với 6 tháng đầu năm. Trong ba tháng liên tiếp của quý 3, TP.Hồ Chí Minh được Bộ Tài chính đánh giá là một trong những địa phương có giá trị giải ngân cao nhất cả nước, với tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung.

Đối với hoạt động thu hút đầu tư, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trong 9 tháng đạt 510.286 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt 17,8 tỷ USD, bằng 162,4% kế hoạch năm 2026 là 11 tỷ USD.

Trong đó, thành phố cấp mới 1.592 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 9,772 tỷ USD; vốn điều chỉnh tăng thêm đạt 5,129 tỷ USD; góp vốn, mua cổ phần đạt 2,959 tỷ USD. Vốn FDI giải ngân trong 9 tháng ước đạt 1,129 tỷ USD, tương đương khoảng 27.000 tỷ đồng. Dự kiến cả năm 2026, vốn FDI giải ngân đạt khoảng 2 tỷ USD.

6 NHÓM GIẢI PHÁP ĐỂ TĂNG TỐC CUỐI NĂM

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết GRDP 9 tháng đạt 9,01% chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra là 9,43%. Do đó, để đạt tốc độ tăng trưởng 10,02% trong cả năm, thành phố phải tăng trưởng 13,23% trong quý 4.

Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, công việc còn rất nhiều, đòi hỏi chúng ta phải rất quyết liệt thì mới đạt được tốc độ tăng trưởng như kỳ vọng là 10,02%

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong ba tháng cuối năm, thành phố phải tập trung vào các nhiệm vụ thu ngân sách, khơi thông nguồn lực đất đai, giải ngân đầu tư công và đầu tư tư nhân, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: "Để đạt tốc độ tăng trưởng 10,02% trong cả năm 2026, thành phố phải tăng trưởng 13,23% trong quý 4".

Về thu ngân sách, hiện thành phố đã đạt khoảng 80% chỉ tiêu kế hoạch. Trong các khoản thu còn lại, thu nội địa được đánh giá có khả năng đạt và vượt kế hoạch, trong khi nguồn thu từ đất cần được tập trung thực hiện. Trong 3 tháng cuối năm, thành phố cần thu khoảng 100.000 tỷ đồng từ đất. Do đó, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ xử lý các thủ tục, tổ chức đấu giá và thực hiện những nhiệm vụ thu ngân sách đã được giao.

Theo báo cáo của ông Thảnh, để đạt mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, thành phố phải thu thêm 333.063 tỷ đồng trong quý 4, bình quân khoảng 110.000 tỷ đồng mỗi tháng. Trong đó, nguồn thu từ đấu giá đất và các khoản thu được gia hạn theo chính sách của Trung ương là những nội dung được tập trung triển khai.

Lãnh đạo Sở Tài chính đề xuất sáu nhóm giải pháp để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách.

Thứ nhất, tổ chức bán đấu giá và thu nộp ngân sách năm 2026 số tiền tối thiểu 181.358 tỷ đồng. Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất được đề nghị khẩn trương tham mưu phương án giá đất, đẩy nhanh đấu giá các khu đất đủ điều kiện và tháo gỡ những khu đất còn vướng thủ tục.

Theo kế hoạch được báo cáo tại hội nghị, thành phố sẽ tổ chức các đợt đấu giá vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11, đồng thời tiếp tục triển khai những khu đất còn lại theo kế hoạch quý 4/2026.

Thứ hai, tập trung thu hồi nợ thuế, đặc biệt là khoản nợ thuế từ đất khoảng 27.500 tỷ đồng. Cơ quan thuế thành phố được đề nghị tiếp tục rà soát, đôn đốc và xử lý nợ thuế còn lại, đồng thời thu nộp kịp thời các khoản thu được gia hạn đến ngày 31/12/2026.

Thứ ba, TP. Hồ Chí Minh sẽ rà soát các công trình, dự án mà nhà đầu tư tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và các dự án thanh toán theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT) để thực hiện ghi thu vào ngân sách nhà nước trong năm 2026.

Theo ông Thảnh, trong tháng 10/2026, thành phố dự kiến điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách với số tiền khoảng 20.000 tỷ đồng từ nguồn thu này.

Thứ tư, triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại và chống thất thu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Thành phố sẽ phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng nhằm giảm tối đa thời gian và chi phí logistics.

Năm 2026, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng đặt mức tăng trưởng 10,02%.

Thứ năm, rà soát, đôn đốc nộp ngân sách đối với các khoản thu theo kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán và các khoản tạm ứng ngân sách đến hạn phải hoàn trả, với số tiền khoảng 10.000 tỷ đồng.

Thứ sáu, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế, ứng dụng công nghệ thông tin và phân tích dữ liệu lớn để kiểm soát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử; chủ động cảnh báo rủi ro, phát hiện và xử lý hành vi gian lận hóa đơn, chuyển giá và trốn thuế.

Về đầu tư công, yêu cầu các sở ngành hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân trong ba tháng cuối năm. Thành phố đã giải ngân 111.494 tỷ đồng và cần giải ngân thêm khoảng 36.105 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch vốn được giao.

Ông Thảnh cho biết Sở Tài chính đang dự kiến giao bổ sung vốn đầu tư công cho các cơ quan, đơn vị và nhóm dự án có khả năng giải ngân. Mục tiêu được đặt ra là hoàn thành 100% kế hoạch vốn Trung ương giao, đồng thời phấn đấu đạt khoảng 105%-107% kế hoạch sau khi tính đến khả năng giao bổ sung.

Đối với đầu tư tư nhân, tổng vốn đầu tư thành phố cần huy động trong giai đoạn 2026-2030 ước khoảng 3,2-3,4 triệu tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách khoảng 1,1-1,2 triệu tỷ đồng, còn lại khoảng 2-2,1 triệu tỷ đồng từ đầu tư tư nhân.

Do đó, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đã đề nghị các doanh nghiệp tư nhân lớn phối hợp với sở, ngành hoàn thiện hợp đồng để triển khai các dự án đã đăng ký trên địa bàn. Thành phố cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư.

Đối với các dự án đang gặp khó khăn, hiện nay khoảng 60% số dự án đã được tháo gỡ hoặc có định hướng tháo gỡ, còn khoảng 40% cần tiếp tục xử lý. Mục tiêu đến cuối năm là 100% dự án thuộc diện rà soát được tháo gỡ hoặc có định hướng rõ ràng. Trong số này, thành phố đặt yêu cầu trên 50% dự án đi vào hoạt động thực chất, có thể khai thác và đưa đất đai vào thị trường.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, ông Thảnh cho biết thành phố sẽ tập trung nâng cao chất lượng dự án FDI, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm, năng lực quản trị và khả năng tham gia chuỗi cung ứng.

Thành phố cũng đặt mục tiêu cải thiện tỷ lệ vốn FDI đăng ký chuyển thành vốn giải ngân thực hiện; thu hút việc làm chất lượng cao, chuyên gia và kỹ sư; nâng cao tỷ lệ vị trí quản lý do người Việt Nam đảm nhiệm; thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, chuyển giao kỹ năng và nâng cao năng suất lao động.

Các giải pháp khác gồm hoàn thiện đầu mối hỗ trợ nhà đầu tư về nhân lực; tạo thuận lợi cho thủ tục của chuyên gia nước ngoài trong phạm vi thẩm quyền; phát triển giáo dục quốc tế, y tế chất lượng cao, nhà ở cho chuyên gia và người lao động, giao thông kết nối và môi trường sống, làm việc tại thành phố.

Đối với các dự án hạ tầng, thành phố tiếp tục tập trung vào các dự án PPP và xã hội hóa trong lĩnh vực đô thị, giao thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục và khoa học công nghệ.

Theo báo cáo của ông Thảnh, đến thời điểm này, có 4 dự án đã hoàn tất các bước để trình UBND thành phố, hướng tới ký kết các thủ tục liên quan đến hợp đồng BT trong tháng 10/2026.