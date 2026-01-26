[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy
26/01/2026, 09:28
Theo Báo cáo Địa lý tiền điện tử năm 2025 của Chainalysis công bố vào tháng 9/2025, Việt Nam xếp thứ ba thế giới về giá trị giao dịch tài sản mã hóa trên chuỗi, chỉ sau Ấn Độ và Hàn Quốc. Tổng giá trị giao dịch ước vượt 200 tỷ USD, tăng hơn 55% trong vòng 12 tháng đến giữa năm 2025. Cùng dòng vốn và giá trị giao dịch khổng lồ trên, Việt Nam hiện cũng nằm trong top 3 quốc gia có tỷ lệ người sở hữu tài sản mã hóa nhiều nhất thế giới, với khoảng trên 17 triệu tài khoản tham gia thị trường.
Số liệu trên cho thấy Việt Nam đang đứng trước một thị trường mới đầy tiềm năng, nơi công nghệ Blockchain, token hóa và các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) được kỳ vọng sẽ trở thành những động lực tăng trưởng mới, tạo nền tảng để Việt Nam từng bước định vị vai trò trung tâm tài chính số của khu vực và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, đi cùng tiềm năng, cơ hội lớn luôn là những khó khăn, thách thức trong vận hành, quản lý và giám sát để thị trường tài sản số, tài sản mã hóa phát triển lành mạnh và bền vững.
Nhằm tạo lập một diễn đàn chuyên sâu kết nối giữa cơ quan quản lý, chuyên gia chính sách, doanh nghiệp công nghệ – tài chính và cộng đồng đầu tư, tổ hợp báo chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy/Vietnam Economic Times khởi xướng Đối thoại chuyên đề thường kỳ: “Theo dòng Tài sản số”.
Buổi đối thoại đầu tiên của Đối thoại chuyên đề thường kỳ “Theo dòng Tài sản số” – Đối thoại 01, với chủ đề: Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam.
Mục tiêu của đối thoại:
(1), Trao đổi tổng quan pháp lý về tài sản số được luật hóa trong Luật Công nghiệp công nghệ số chính thức có hiệu lực từ 1/1/2026;
(2), Thảo luận về việc “mở đường” triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05;
(3), Mô hình thiết kế thị trường tài sản số và định hướng phát triển tiếp theo;
(4), Cơ chế thực thi bảo vệ tài sản số của người dân.
Các nội dung chính sẽ được thảo luận gồm:
● Đánh giá tác động bước đầu của Luật Công nghiệp công nghệ số với những quy định về tài sản số khi Luật chính thức có hiệu lực từ 1/1/2026, trong đó đặc biệt là Điều 48 về quản lý tài sản số;
● Đánh giá tổng quan về việc triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam (theo Nghị quyết 05);
● Những quy định pháp lý bước đầu (Nghị quyết 05; quy định khung tại Luật Công nghiệp công nghệ số) trong việc định hình và thiết kế mô hình thị trường tài sản số tại Việt Nam;
● Đánh giá mô hình phát triển hiện tại; quan điểm, ý tưởng, cách tiếp cận và những bước phát triển tiếp theo đối với thị trường tài sản số; những kinh nghiệm mô hình phát triển trên thế giới có thể tham khảo;
● Việc ứng xử với tài sản số từ góc nhìn chính sách; các vấn đề về cơ chế thực thi pháp luật để bảo vệ tài sản số của người dân.
Đối thoại có sự tham gia của các chuyên gia, đại diện cơ quan quản lý:
- Ông Nguyễn Hải Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội;
- Bà Lê Thị Hoàng Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp;
- Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hoá, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA).
- Nhà báo Ngô Huyền, Ban Kinh tế số, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy điều hành Đối thoại.
13:35, 24/01/2026
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 04-2026 phát hành ngày 26/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Thái Nguyên hiện có hơn 24.000ha chè, sản lượng mỗi năm khoảng 280.000 tấn, chiếm hơn 18% diện tích và hơn 24% sản lượng chè búp tươi cả nước. Người dân, doanh nghiệp tại đây đang nỗ lực chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm chè...
Thanh Hóa đang khẳng định vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Tỷ lệ trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ tự động hóa, bán tự động, và cơ giới hóa đối với gia súc, gia cầm đạt khoảng 88%...
Sau sáp nhập, toàn bộ diện tích nông nghiệp của Hải Phòng ước tính là 130.334ha. Với diện tích này, Hải Phòng trở thành một trong những địa phương có diện tích đất nông nghiệp lớn hàng đầu khu vực đồng bằng sông Hồng. Hiện nay, các hộ nông dân, hợp tác xã đang tích cực chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất, kinh doanh...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 03-2026 phát hành ngày 19/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026 phát hành ngày 12/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Chiều ngày 09/01/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội và xúc tiến đầu tư vào thành phố Đà Nẵng năm 2026. Sự kiện được giới quan sát đánh giá là bước đi quan trọng trong tiến trình hoàn thiện thể chế phát triển đặc thù, tạo tín hiệu chính sách rõ ràng nhằm thu hút các dòng vốn đầu tư chiến lược trong giai đoạn tới.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: