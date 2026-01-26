[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Theo Báo cáo Địa lý tiền điện tử năm 2025 của Chainalysis công bố vào tháng 9/2025, Việt Nam xếp thứ ba thế giới về giá trị giao dịch tài sản mã hóa trên chuỗi, chỉ sau Ấn Độ và Hàn Quốc. Tổng giá trị giao dịch ước vượt 200 tỷ USD, tăng hơn 55% trong vòng 12 tháng đến giữa năm 2025. Cùng dòng vốn và giá trị giao dịch khổng lồ trên, Việt Nam hiện cũng nằm trong top 3 quốc gia có tỷ lệ người sở hữu tài sản mã hóa nhiều nhất thế giới, với khoảng trên 17 triệu tài khoản tham gia thị trường.

Số liệu trên cho thấy Việt Nam đang đứng trước một thị trường mới đầy tiềm năng, nơi công nghệ Blockchain, token hóa và các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) được kỳ vọng sẽ trở thành những động lực tăng trưởng mới, tạo nền tảng để Việt Nam từng bước định vị vai trò trung tâm tài chính số của khu vực và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, đi cùng tiềm năng, cơ hội lớn luôn là những khó khăn, thách thức trong vận hành, quản lý và giám sát để thị trường tài sản số, tài sản mã hóa phát triển lành mạnh và bền vững.

Nhằm tạo lập một diễn đàn chuyên sâu kết nối giữa cơ quan quản lý, chuyên gia chính sách, doanh nghiệp công nghệ – tài chính và cộng đồng đầu tư, tổ hợp báo chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy/Vietnam Economic Times khởi xướng Đối thoại chuyên đề thường kỳ: “Theo dòng Tài sản số”.

Buổi đối thoại đầu tiên của Đối thoại chuyên đề thường kỳ “Theo dòng Tài sản số” – Đối thoại 01, với chủ đề: Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam.

Mục tiêu của đối thoại:

(1), Trao đổi tổng quan pháp lý về tài sản số được luật hóa trong Luật Công nghiệp công nghệ số chính thức có hiệu lực từ 1/1/2026;

(2), Thảo luận về việc “mở đường” triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05;

(3), Mô hình thiết kế thị trường tài sản số và định hướng phát triển tiếp theo;

(4), Cơ chế thực thi bảo vệ tài sản số của người dân.

Các nội dung chính sẽ được thảo luận gồm:

● Đánh giá tác động bước đầu của Luật Công nghiệp công nghệ số với những quy định về tài sản số khi Luật chính thức có hiệu lực từ 1/1/2026, trong đó đặc biệt là Điều 48 về quản lý tài sản số;

● Đánh giá tổng quan về việc triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam (theo Nghị quyết 05);

● Những quy định pháp lý bước đầu (Nghị quyết 05; quy định khung tại Luật Công nghiệp công nghệ số) trong việc định hình và thiết kế mô hình thị trường tài sản số tại Việt Nam;

● Đánh giá mô hình phát triển hiện tại; quan điểm, ý tưởng, cách tiếp cận và những bước phát triển tiếp theo đối với thị trường tài sản số; những kinh nghiệm mô hình phát triển trên thế giới có thể tham khảo;

● Việc ứng xử với tài sản số từ góc nhìn chính sách; các vấn đề về cơ chế thực thi pháp luật để bảo vệ tài sản số của người dân.

Đối thoại có sự tham gia của các chuyên gia, đại diện cơ quan quản lý:

- Ông Nguyễn Hải Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội;

- Bà Lê Thị Hoàng Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp;

- Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hoá, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA).

- Nhà báo Ngô Huyền, Ban Kinh tế số, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy điều hành Đối thoại.