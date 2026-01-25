Chủ Nhật, 25/01/2026

Trang chủ Kinh tế số

Tài sản số của người dân được bảo vệ như thế nào?

Nam Anh

25/01/2026, 11:48

Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia có tỷ lệ người sở hữu tài sản mã hóa trên thế giới, với khoảng trên 17 triệu tài khoản tham gia thị trường, thậm chí có thời điểm lên tới trên 20 triệu người sử dụng. Bởi vậy, khi hành lang pháp lý – Luật Công nghiệp công nghệ số chính thức có hiệu lực – các vấn đề về cơ chế thực thi để bảo vệ tài sản số của người dân cũng được quan tâm…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Luật Công nghiệp công nghệ số (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026), quy định: Tài sản số là tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự, được thể hiện dưới dạng dữ liệu số, được tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao và xác thực bởi công nghệ số trên môi trường điện tử (Điều 46).

Tài sản số bao gồm (Điều 47):

(1), Tài sản ảo trên môi trường điện tử là một loại tài sản số có thể được dùng cho mục đích trao đổi hoặc đầu tư. Tài sản ảo không bao gồm chứng khoán, các dạng số của tiền pháp định và tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật về dân sự; tài chính;

(2) Tài sản mã hóa là một loại tài sản số sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số có chức năng tương tự để xác thực đối với tài sản trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao. Tài sản mã hóa không bao gồm chứng khoán, các dạng số của tiền pháp định và tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật về dân sự; tài chính;

(3), Tài sản số khác.

Hành lang pháp lý trên, cùng với Nghị quyết 05 việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, sẽ từng bước thay đổi cách thức vận hành của thị trường tài sản số, tài sản mã hóa, vốn chịu ảnh hưởng bởi các đơn vị cung cấp dịch vụ nước ngoài. Bởi thực tế, trước khi có luật, hoạt động gọi vốn trên thị trường tài sản số thường diễn ra trong hội nhóm kín, nhiều giao dịch trên nền tảng chưa được cấp phép.

Khi Luật Công nghiệp công nghệ số có hiệu lực, các hoạt động này sẽ chuyển sang hình thức công khai và được bảo vệ theo pháp luật. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và hệ lụy cho nhà đầu tư, đồng thời tạo ra cơ hội mới cho các startup, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chân chính.

Trước bối cảnh như vậy, cơ quan xây dựng chính sách, pháp luật đã nhìn nhận, ứng xử và có giải pháp điều chỉnh bằng pháp luật đối với nguồn tài sản mới này như thế nào?

Và về bản chất, tài sản mã hóa phản ánh một giá trị, có đầy đủ đặc điểm, tính chất của tài sản, do đó tài sản mã hóa đã chính thức được công nhận là tài sản. Vậy trong thời gian tới, Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng pháp luật để bảo vệ tài sản số của người dân ra sao?

Những nội dung quan trọng trên sẽ được phân tích, mổ xẻ chi tiết tại Đối thoại chuyên đề thường kỳ “Theo dòng Tài sản số”, sẽ diễn ra vào lúc 9h30 ngày 26/1/2026 trên VnEconomy.vn.

Buổi đối thoại đầu tiên của chuyên đề - Đối thoại 01 với chủ đề: Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam.

Đối thoại có sự tham gia của các chuyên gia, đại diện cơ quan quản lý:

- Ông Nguyễn Hải Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội;

- Bà Lê Thị Hoàng Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp;

- Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hoá, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA).

Từ khóa:

bitcoin kinh tế số Sàn giao dịch tài sản mã hóa sàn giao dịch tài sản số tài sản mã hóa tài sản số

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

