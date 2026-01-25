Vì sao “dựng hàng rào 10.000 tỷ” cho việc lập sàn giao dịch tài sản mã hóa?

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 25/01/2026
Hà Giang
25/01/2026, 11:49
Hồ sơ đăng ký làm tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa của doanh nghiệp đã bắt đầu được gửi tới cơ quan quản lý để chính thức bước lên “chuyến tàu” tài sản mã hóa tại Việt Nam…
Cụ thể trước đó, ngày 20/1, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-BTC, công bố các thủ tục hành chính mới được ban hành nhằm triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
Bộ Tài chính ban hành ba thủ tục hành chính mới liên quan đến hoạt động tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, gồm: cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; điều chỉnh Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.
Hoạt động trên nhằm từng bước hiện thực hóa Nghị quyết 05 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.
Tại Nghị quyết 05, điều kiện được xem là “ngặt nghèo” nhất đối với doanh nghiệp muốn tham gia cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường tài sản mã hóa là vốn điều lệ. Cụ thể, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ đã góp tối thiểu 10.000 tỷ đồng; tối thiểu 65% vốn điều lệ do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn, trong đó có trên 35% vốn điều lệ do ít nhất 2 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn.
Ngoài ra còn nhiều yêu cầu khác liên quan đến cổ đông, hạ tầng, hệ thống công nhệ, nhân sự, nghiệp vụ.
Vì sao cơ quan quản lý lại đặt ra các điều kiện chặt chẽ và khó khăn như trên? Các điều kiện này đặt trong tổng hòa mối quan hệ mô hình thiết kế thị trường tài sản mã hóa mà Việt Nam muốn hướng tới là như thế nào? Việt Nam học hỏi gì từ các mô hình phát triển tài sản số của các nước và vùng kinh tế trên thế giới?
Cùng đó, bước phát triển tiếp theo của mô hình thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam sẽ là như thế nào? Những điểm mấu chốt mà chúng ta cần bổ sung để từng bước hoàn thiện mô hình thị trường tài sản mã hóa của Việt Nam ra sao?...
Những câu hỏi trên sẽ được lý giải và phân tích chi tiết tại Đối thoại chuyên đề thường kỳ “Theo dòng Tài sản số”, sẽ diễn ra vào lúc 9h30 ngày 26/1/2026 trên VnEconomy.vn.
Buổi đối thoại đầu tiên của chuyên đề - Đối thoại 01 với chủ đề: Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam.
Đối thoại có sự tham gia của các chuyên gia, đại diện cơ quan quản lý:
- Ông Nguyễn Hải Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội;
- Bà Lê Thị Hoàng Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp;
- Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hoá, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA).
13:35, 24/01/2026
Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia có tỷ lệ người sở hữu tài sản mã hóa trên thế giới, với khoảng trên 17 triệu tài khoản tham gia thị trường, thậm chí có thời điểm lên tới trên 20 triệu người sử dụng. Bởi vậy, khi hành lang pháp lý – Luật Công nghiệp công nghệ số chính thức có hiệu lực – các vấn đề về cơ chế thực thi để bảo vệ tài sản số của người dân cũng được quan tâm…
Các bước pháp lý tiếp theo để vận hành và phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam như thế nào, mô hình thiết kế thị trường và định hướng phát triển ra sao, các cơ chế thực thi bảo vệ tài sản số của người dân là gì?… Những nội dung này sẽ được thảo luận và phân tích chuyên sâu tại Đối thoại chuyên đề thường kỳ “Theo dòng Tài sản số”, sẽ diễn ra vào lúc 9h30 ngày 26/1/2026 trên VnEconomy.vn
Sáu năm trôi qua, hai đời tổng thống Mỹ, hàng loạt sắc lệnh hành pháp, phán quyết của tòa án và những cuộc đàm phán căng thẳng giữa Washington – Bắc Kinh, TikTok cuối cùng cũng có một “phiên bản Hoa Kỳ”...
TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã sớm phát tín hiệu “mở cửa”, chủ động đón làn sóng blockchain và tài sản mã hóa như một phần của chiến lược phát triển dài hạn...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Tiêu điểm
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: