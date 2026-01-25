Vì sao “dựng hàng rào 10.000 tỷ” cho việc lập sàn giao dịch tài sản mã hóa?

Hồ sơ đăng ký làm tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa của doanh nghiệp đã bắt đầu được gửi tới cơ quan quản lý để chính thức bước lên “chuyến tàu” tài sản mã hóa tại Việt Nam…

Cụ thể trước đó, ngày 20/1, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-BTC, công bố các thủ tục hành chính mới được ban hành nhằm triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Bộ Tài chính ban hành ba thủ tục hành chính mới liên quan đến hoạt động tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, gồm: cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; điều chỉnh Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Hoạt động trên nhằm từng bước hiện thực hóa Nghị quyết 05 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Tại Nghị quyết 05, điều kiện được xem là “ngặt nghèo” nhất đối với doanh nghiệp muốn tham gia cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường tài sản mã hóa là vốn điều lệ. Cụ thể, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ đã góp tối thiểu 10.000 tỷ đồng; tối thiểu 65% vốn điều lệ do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn, trong đó có trên 35% vốn điều lệ do ít nhất 2 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn.

Ngoài ra còn nhiều yêu cầu khác liên quan đến cổ đông, hạ tầng, hệ thống công nhệ, nhân sự, nghiệp vụ.

Vì sao cơ quan quản lý lại đặt ra các điều kiện chặt chẽ và khó khăn như trên? Các điều kiện này đặt trong tổng hòa mối quan hệ mô hình thiết kế thị trường tài sản mã hóa mà Việt Nam muốn hướng tới là như thế nào? Việt Nam học hỏi gì từ các mô hình phát triển tài sản số của các nước và vùng kinh tế trên thế giới?

Cùng đó, bước phát triển tiếp theo của mô hình thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam sẽ là như thế nào? Những điểm mấu chốt mà chúng ta cần bổ sung để từng bước hoàn thiện mô hình thị trường tài sản mã hóa của Việt Nam ra sao?...

Những câu hỏi trên sẽ được lý giải và phân tích chi tiết tại Đối thoại chuyên đề thường kỳ “Theo dòng Tài sản số”, sẽ diễn ra vào lúc 9h30 ngày 26/1/2026 trên VnEconomy.vn.

Buổi đối thoại đầu tiên của chuyên đề - Đối thoại 01 với chủ đề: Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam.

Đối thoại có sự tham gia của các chuyên gia, đại diện cơ quan quản lý:

- Ông Nguyễn Hải Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội;

- Bà Lê Thị Hoàng Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp;

- Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hoá, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA).