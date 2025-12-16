Sắp diễn ra Chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025

Vào lúc 14h30 ngày 18/12/2025, tại Hà Nội, lễ Công bố và Vinh danh sản phẩm – dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025 sẽ diễn ra trên các nền tảng điện tử VnEconomy và Fanpage VnEconomy...

Chương trình Tin Dùng Việt Nam là sự kiện thường niên do ấn phẩm Tư vấn Tiêu Dùng (nay là chuyên mục Tiêu Dùng) thuộc Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy khởi xướng và thực hiện từ năm 2006 đến nay. Chương trình được tổ chức nhằm công bố và vinh danh những sản phẩm, dịch vụ do cộng đồng người tiêu dùng, độc giả, chuyên gia, phóng viên và ban biên tập các ấn phẩm thuộc Tạp chí Kinh tế Việt Nam, khảo sát, tín nhiệm và bình chọn.

Năm 2025, chương trình đạt dấu mốc kỷ niệm một hành trình 19 năm đồng hành cùng thị trường tiêu dùng Việt Nam, sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại các sản phẩm tiêu dùng và trở thành kênh thông tin tin cậy và yêu quý của hàng triệu người tiêu dùng trên khắp cả nước.

Thực tế từ Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025 vừa qua đã cho thấy những tín hiệu tích cực từ thị trường. Không chỉ ghi nhận sự sôi động về sức mua, chương trình năm nay cho thấy xu hướng chuyển dịch sang môi trường mua sắm an toàn – minh bạch – giàu trải nghiệm, khi cả cơ quan quản lý, nền tảng và doanh nghiệp đều chú trọng tới yếu tố chất lượng và độ tin cậy.

Dữ liệu bán hàng tại Online Friday 2025 phản ánh xu hướng người mua ưu tiên sản phẩm có độ bền, tính thẩm mỹ và chi phí hợp lý. Một số sản phẩm đạt doanh số cao trong thời gian ngắn, cho thấy vai trò của trải nghiệm thực tế và nội dung trực tuyến trong quyết định mua hàng. Lượng tương tác và số đơn hàng ghi nhận trong tuần lễ cũng cho thấy nhu cầu lớn đối với các sản phẩm có thiết kế phù hợp, mức giá dễ tiếp cận và nguồn gốc rõ ràng.

Nhìn từ Online Friday 2025 và thị trường bán lẻ cả năm 2025, có thể thấy các nền tảng thương mại điện tử đang nỗ lực siết chặt minh bạch và kiểm duyệt. Doanh nghiệp tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm thực tế, thông tin rõ ràng, chứng minh chất lượng thay vì chỉ quảng bá. Còn người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sản phẩm được dùng thật, review thật và được thử trước khi mua...

Trong bối cảnh này, Chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025 đã chọn chủ đề “Giá trị chất – Niềm tin thật”, để ghi nhận và tôn vinh các sản phẩm – dịch vụ chất lượng, độc đáo, có bản sắc riêng. Đồng thời, các thông tin về hàng hóa, doanh nghiệp phải minh bạch và được bảo chứng bởi công nghệ hiện đại.

Tại buổi lễ này, chúng ta cũng sẽ được biết đến những sản phẩm – dịch vụ tiên phong áp dụng công nghệ để nâng cao chất lượng, gìn giữ bản sắc thương hiệu và truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Từ câu chuyện thực tế của các doanh nghiệp, chương trình Tin Dùng Việt Nam đi đến nhận định: Khi dữ liệu trở thành công cụ quản lý, việc gian lận hay giả mạo sẽ bị phát hiện nhanh hơn, còn người dân thì có thể tiêu dùng đúng hơn, chất hơn và thật hơn.

Để đồng hành cùng các doanh nghiệp, năm nay Lễ công bố và Vinh danh sản phẩm – dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025 sẽ có những chia sẻ từ phía doanh nghiệp sản xuất cũng như doanh nghiệp cung cấp giải pháp, để giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt, đáp ứng những thay đổi từ thị trường và hành vi khách hàng. Những chia sẻ này sẽ giúp lan tỏa thông điệp về tiêu dùng thông minh, trách nhiệm và bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Ở chiều ngược lại, bảo vệ người tiêu dùng hiện nay không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo an toàn hay chất lượng sản phẩm. Trong xu hướng toàn cầu hiện nay, khái niệm này được mở rộng sang việc thúc đẩy tiêu dùng xanh, tiêu dùng có trách nhiệm. Người tiêu dùng ngày nay không chỉ quan tâm “mua gì, ở đâu” mà còn quan tâm “sản phẩm này có thân thiện với môi trường không”, “doanh nghiệp có tuân thủ lao động công bằng không”...

Chính vì vậy, Đề án 2026 – 2030 của Bộ Công Thương đã đưa tiêu chí “bảo vệ người tiêu dùng gắn với phát triển bền vững” thành trọng tâm, hướng tới một nền kinh tế vừa hiệu quả vừa nhân văn. Trong kỷ nguyên kinh tế số, dữ liệu và niềm tin là hai yếu tố cốt lõi quyết định sự phát triển. Khi người tiêu dùng được bảo vệ tốt hơn, họ không chỉ là người mua hàng, mà trở thành người giám sát, người phản hồi và người kiến tạo thị trường.

Lễ Công bố và Vinh danh sản phẩm – dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Giá trị chất - Niềm tin thật” sẽ được livestream trên nền tảng VnEconomy.vn, FanPage VnEconomy vào lúc 14h30 ngày 18/2/2025.

Trân trọng kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi!