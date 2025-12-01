Kích cầu tiêu dùng bằng niềm tin bền vững

Cuối năm luôn là “mùa cao điểm” của tiêu dùng, nhu cầu mua sắm tăng nhanh ở hầu hết nhóm hàng, từ thực phẩm, đồ uống đến may mặc. Trong đó, cách kích cầu tiêu dùng hiệu quả nhất là người tiêu dùng cảm thấy yên tâm về chất lượng hàng hóa…

Không khí mua sắm cuối năm tại Thủ đô trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi sự kiện kích cầu "Hà Nội đêm không ngủ – HaNoi Midnight Sale 2025" đang diễn ra, thu hút hơn 200 doanh nghiệp, trung tâm thương mại, chuỗi bán lẻ và cơ sở sản xuất.

Dịp này, gần 10 siêu thị như Central Retail, BRGMart, Co.opmart, Lotte Mart, Winmart, Pico… đồng loạt hưởng ứng, tạo nên một "lễ hội mua sắm xuyên đêm" đầy hấp dẫn cho người dân.

Điểm nhấn nổi bật của sự kiện năm nay là mức giảm giá sâu chưa từng có. Các chương trình khuyến mại áp dụng cả trực tiếp lẫn trực tuyến, chia theo hai khung giờ: Từ 17h đến 22h giảm tối thiểu 50%, từ 22h đến 2h sáng – thời điểm "vàng" với mức giảm lên tới 100% cho nhiều nhóm hàng.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, các doanh nghiệp tham gia đã chủ động chuẩn bị lượng lớn hàng hóa, bảo đảm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và giá cả hợp lý. Đây không chỉ là hoạt động kích cầu tiêu dùng mà còn thể hiện trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng người dân, đặc biệt là trong bối cảnh miền Trung vừa trải qua đợt mưa bão nặng nề.

Hơn 1.000 mặt hàng gia dụng và may mặc được bán không lợi nhuận để hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống sau lũ.

Trong số các đơn vị tham gia, Central Retail triển khai chương trình "ưu đãi sẻ chia - chung tay vượt lũ" tại hệ thống siêu thị GO! khu vực miền Trung như Quy Nhơn, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Đà Lạt… Hơn 1.000 mặt hàng gia dụng và may mặc được bán không lợi nhuận để hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống sau lũ.

Song song, GO! còn mở chương trình ưu đãi lớn "Khai tiệc deal đặc biệt – Mùa lễ hội cuối năm", triển khai từ 20/11 đến 3/12. Đây là một trong những chương trình kích cầu tiêu dùng được người tiêu dùng mong chờ nhất khi hàng loạt sản phẩm từ tươi sống, chế biến sẵn đến hàng tiêu dùng đều giảm sâu.

Giám đốc Siêu thị Go! Thăng Long Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết: “Mỗi mùa HaNoi midnight sale đều ghi nhận doanh số tăng khoảng 200% so với ngày thường, vì vậy năm nay, chúng tôi đặt mục tiêu doanh thu trực tuyến tăng 50 – 100%. Hàng hóa được chuẩn bị số lượng lớn, ưu đãi sâu, đi kèm hàng nghìn quà tặng tri ân”, bà Hằng chia sẻ.

Tại Đà Nẵng, mùa khuyến mại cuối năm Đà Nẵng 2025 (Mega Sale Year End - Da Nang 2025) được phát động từ ngày 1/12/2025 đến 18/1/2026, nhằm hưởng ứng “Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2025” do Bộ Công Thương tổ chức.

Ngày hội khuyến mại hàng hiệu Đà Nẵng sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14/12/2025.

Thành phố vận động các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, phân phối toàn thành phố tổ chức các hoạt động khuyến mại, giảm giá... hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại đến 100% theo Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2025.

Đặc biệt, Ngày hội khuyến mại hàng hiệu (Mega Sale Holiday Đà Nẵng 2025) sẽ được tổ chức tại Furama Resort Đà Nẵng từ ngày 11 đến ngày 14/12/2025. Ngày hội dự kiến có khoảng 100 - 140 gian hàng bán các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, sản phẩm phục vụ thể thao, phụ kiện, hàng tiêu dùng... là các sản phẩm có thương hiệu, chất lượng tốt, có chương trình khuyến mại, ưu đãi dành cho khách hàng.

Trong khi đó, tại TP.HCM, từ ngày 1 đến 31/12/2025, đồng loạt 12 hệ thống bán lẻ lớn triển khai chương trình “Tháng Tick xanh trách nhiệm”. Đây là hoạt động do Sở Công Thương phối hợp với Sở An toàn Thực phẩm tổ chức, gắn với nhiệm vụ chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán năm 2026.

Theo đại diện Saigon Co.op, từ ngày 4/12 đến 19/12, hệ thống siêu thị sẽ tổ chức chương trình khuyến mãi giảm giá 10 - 30% cho hơn 100 sản phẩm Tick xanh trách nhiệm (không thực hiện miền Bắc) cho các nhóm rau củ quả, trái cây và thịt gà…

Đơn vị này cho biết hiện có khoảng 1.200 sản phẩm của gần 80 nhà cung cấp tham gia chương trình Tick xanh trách nhiệm, trong đó thực phẩm tươi sống gồm rau củ quả, trái cây, trứng gà, thịt gà... chiếm gần 90%.

Từ ngày 1 đến 31/12, đồng loạt 12 hệ thống bán lẻ lớn tại TP.HCM triển khai chương trình “Tháng Tick xanh trách nhiệm”.

Tương tự, MM Mega Market cho biết với Tháng Tick xanh trách nhiệm, trong tháng 12/2025, sẽ áp dụng giảm giá trung bình 20% cho hàng loạt các sản phẩm mặt hàng nông sản tươi và chế biến sẵn. MM hiện đã có hơn 50 nhà cung cấp đã tham gia, giới thiệu hơn 220 sản phẩm rau củ được chứng nhận Tick xanh, với doanh thu duy trì mức tăng trưởng khoảng 20%.

Là một trong số các đơn vị có số lượng mã hàng tham gia đông, đại diện Bách Hóa Xanh cho biết sẽ kích cầu tiêu dùng trong Tháng Tick xanh trách nhiệm bằng việc áp dụng các mức ưu đãi như giảm giá trực tiếp, mua 1 tặng 1, ưu đãi cuối ngày...

Trong khi đó, đại diện Central Retail cho biết sẽ triển khai đồng loạt "Tháng Tick xanh trách nhiệm" tại hệ thống siêu thị GO! và Top Market khu vực TP.HCM từ ngày 1/12 đến 31/12; chương trình áp dụng giảm giá trung bình 20% đối với đa dạng rau củ quả có gắn Tick xanh.

Tương tự, nhiều hệ thống bán lẻ lớn như WinMart, Kingfoodmart, AEON... cũng cho biết sẽ tưng bừng triển khai chương trình Tháng Tick xanh trách nhiệm với đa dạng các sản phẩm được giảm giá, trong đó chủ yếu hàng tươi sống.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TP.HCM, cho biết chương trình Tick xanh được xác định là điểm nhấn quan trọng trong chiến lược kích cầu tiêu dùng của thành phố năm 2025. “Thông qua cơ chế truy xuất nguồn gốc bằng QR, công bố thông tin minh bạch và cam kết chất lượng từ doanh nghiệp góp phần chuyển đổi hoạt động quản lý thị trường thành công cụ kích cầu trực tiếp”, ông Hùng nói.

Chương trình Tick xanh được xác định là điểm nhấn quan trọng trong chiến lược kích cầu tiêu dùng của thành phố năm 2025.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết chương trình Tick xanh là một trong những giải pháp giúp thị phần bán lẻ tăng trưởng nhanh chóng trong bối cảnh hiện nay. Do đó, bên cạnh tăng cường quảng bá, chương trình sẽ lựa chọn và khen thưởng những mô hình hiệu quả của các đơn vị, doanh nghiệp đang dẫn đầu xây dựng, lan tỏa chương trình Tick xanh trách nhiệm. Qua hoạt động này, người tiêu dùng có thể giám sát, theo dõi và đánh giá chất lượng.

Sở Công Thương cũng đang định hướng phát triển những “Phiên chợ Tick xanh” gắn với bán hàng lưu động bình ổn thị trường, kết hợp khuyến mãi tập trung và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. “Khi kết hợp hàng hóa đa dạng, khuyến mãi sâu và các hình thức thanh toán hiện đại, Phiên chợ Tick xanh hứa hẹn trở thành phân khúc mới giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn sản phẩm an toàn, minh bạch, giá hợp lý trong mùa Tết sắp đến", ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết.