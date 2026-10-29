Truy tố 47 bị can gian lận, thông thầu liên quan đến các dự án cây xanh
ĐĐỗ Mến
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Theo Viện kiểm sát, các công ty trong hệ thống Cây xanh Công Minh trúng thầu 1.218 dự án trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 790 tỷ đồng...
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với
47 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trong đó, bị can Nguyễn Công Minh (Chủ tịch Công ty Cây xanh
Công Minh) hiện đang bỏ trốn và bị truy nã.
Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2023, bị can Nguyễn Công
Minh thành lập, điều hành hệ thống Cây xanh Công Minh.
Đến tháng 6/2023, Minh cùng nhân sự công ty phát triển hệ thống
với 60 công ty có tư cách pháp nhân độc lập trên địa bàn 38 tỉnh, thành phố cũ
(hiện là 20/34 tỉnh/thành phố).
Tuy làm giám đốc nhưng toàn bộ việc kinh doanh, tài chính,
con dấu, tài khoản công ty do Ban pháp lý khu vực quản lý, sử dụng. Khi được
giao làm giám đốc, các nhân viên phải ký giấy vay nợ với số tiền bằng với số tiền
góp vốn trong giấy đăng ký kinh doanh hoặc phải ký khống vào giấy chuyển nhượng
công ty để có thể sử dụng khi cần thiết.
Mặc dù không có việc góp vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp
nhưng bị can Nguyễn Công Minh xây dựng các quy định quản lý, tổ chức nhân sự và
quản lý dòng tiền theo mô hình của một tổng công ty (gọi là hệ thống Cây xanh Công
Minh).
Cáo buộc thể hiện, bị can Minh tiếp cận các cá nhân có thẩm
quyền ở địa phương tác động để được tạo điều kiện trúng thầu các dự án trồng,
chăm sóc cây xanh trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố (cũ).
Sau đó, bị can trực tiếp hoặc chỉ đạo thành viên HĐQT, các
Giám đốc Khu vực, Trưởng Ban pháp lý/Trưởng phòng kỹ thuật Khu vực, Giám đốc
Chi nhánh và nhân viên được giao đứng tên giám đốc công ty trong hệ thống câu kết
với chủ đầu tư trước.
Việc này giúp các công ty của hệ thống Cây xanh Công Minh trong quá trình thực hiện dự
án để can thiệp từ quá trình khảo sát địa bàn, lựa chọn loại cây trồng, mức
giá, lập kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.
Sau khi trúng thầu, các công ty và nhân sự theo hồ sơ
dự thầu không thực hiện việc dự án, mà giao cho giám đốc chi nhánh tại địa bàn
có dự án trực tiếp tổ chức thi công hoặc thuê nhân sự khác thi công. Nhóm này
còn có thể lựa chọn các công ty khác làm “quân xanh” tham gia dự thầu, giúp cho
một công ty trong hệ thống của Nguyễn Công Minh trúng thầu.
Cáo trạng xác định, bằng cách thức trên, các công ty trong hệ
thống Cây xanh Công Minh trúng thầu 1.218 dự án trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố (cũ),
gây thiệt hại tổng số tiền hơn 790 tỷ đồng.
Viện kiểm sát xác định, từ năm 2019 đến 2023, quá trình tổ
chức triển khai các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, các bị can đại diện chủ đầu
tư trên địa bàn huyện Cam Lộ, Gio Linh, Hướng Hóa, Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị,
cũ) có hành vi tạo điều kiện cho người của Cây xanh Công Minh.
Do vậy, doanh nghiệp được phối hợp với đơn vị tư vấn từ giai
đoạn lập dự toán, tham gia cuộc họp thuyết minh báo cáo, tiếp cận thông tin,
tài liệu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu. Từ đó, các bị can đã nâng khống
giá nguyên vật liệu, tham gia và trúng thầu các dự án trên địa bàn, gây thiệt hại
cho ngân sách nhà nước.
Còn các bị can thuộc đơn vị tư vấn không khảo sát giá thực tế
mà thống nhất và sử dụng các báo giá do các bị can thuộc hệ thống Cây xanh Công
Minh cung cấp để ban hành chứng thư thẩm định giá.
Đối với các dự án chưa thanh, quyết toán 100% giá trị nghiệm
thu hoàn thành mà kết quả định giá xác định có thiệt hại, Cơ quan An ninh điều tra
Bộ Công an đã ban hành văn bản kiến nghị UBND 19 tỉnh/thành phố có biện pháp chỉ
đạo chủ đầu tư giải quyết phần còn lại của dự án theo đúng quy định của pháp luật.
Cá thể hóa hành vi, Viện kiểm sát xác định bị can Nguyễn
Công Minh thực hiện các hành vi nâng giá cây, thông thầu, gian lận trong đấu thầu
đối với 1.218 dự án với tổng giá trị hợp đồng 3.962 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn
790 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân hơn 264 tỷ đồng.
Do bị can không có mặt ở địa phương, không xác định được bị
can đang ở đâu, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã,
đăng thông tin công khai, thực hiện thủ tục điều tra, truy tố vắng mặt theo quy
định. Tại cáo trạng, Viện kiểm sát cho rằng đủ căn cứ xác định Nguyễn Công Minh
phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
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