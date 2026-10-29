Truy tố 47 bị can gian lận, thông thầu liên quan đến các dự án cây xanh

Theo Viện kiểm sát, các công ty trong hệ thống Cây xanh Công Minh trúng thầu 1.218 dự án trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 790 tỷ đồng...

Vụ án liên quan đến các dự án trên địa bàn nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh minh họa: Như Nguyệt.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với 47 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong đó, bị can Nguyễn Công Minh (Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh) hiện đang bỏ trốn và bị truy nã.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2023, bị can Nguyễn Công Minh thành lập, điều hành hệ thống Cây xanh Công Minh.

Đến tháng 6/2023, Minh cùng nhân sự công ty phát triển hệ thống với 60 công ty có tư cách pháp nhân độc lập trên địa bàn 38 tỉnh, thành phố cũ (hiện là 20/34 tỉnh/thành phố).

Tuy làm giám đốc nhưng toàn bộ việc kinh doanh, tài chính, con dấu, tài khoản công ty do Ban pháp lý khu vực quản lý, sử dụng. Khi được giao làm giám đốc, các nhân viên phải ký giấy vay nợ với số tiền bằng với số tiền góp vốn trong giấy đăng ký kinh doanh hoặc phải ký khống vào giấy chuyển nhượng công ty để có thể sử dụng khi cần thiết.

Mặc dù không có việc góp vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhưng bị can Nguyễn Công Minh xây dựng các quy định quản lý, tổ chức nhân sự và quản lý dòng tiền theo mô hình của một tổng công ty (gọi là hệ thống Cây xanh Công Minh).

Cáo buộc thể hiện, bị can Minh tiếp cận các cá nhân có thẩm quyền ở địa phương tác động để được tạo điều kiện trúng thầu các dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố (cũ).

Sau đó, bị can trực tiếp hoặc chỉ đạo thành viên HĐQT, các Giám đốc Khu vực, Trưởng Ban pháp lý/Trưởng phòng kỹ thuật Khu vực, Giám đốc Chi nhánh và nhân viên được giao đứng tên giám đốc công ty trong hệ thống câu kết với chủ đầu tư trước.

Việc này giúp các công ty của hệ thống Cây xanh Công Minh trong quá trình thực hiện dự án để can thiệp từ quá trình khảo sát địa bàn, lựa chọn loại cây trồng, mức giá, lập kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

Sau khi trúng thầu, các công ty và nhân sự theo hồ sơ dự thầu không thực hiện việc dự án, mà giao cho giám đốc chi nhánh tại địa bàn có dự án trực tiếp tổ chức thi công hoặc thuê nhân sự khác thi công. Nhóm này còn có thể lựa chọn các công ty khác làm “quân xanh” tham gia dự thầu, giúp cho một công ty trong hệ thống của Nguyễn Công Minh trúng thầu.

Cáo trạng xác định, bằng cách thức trên, các công ty trong hệ thống Cây xanh Công Minh trúng thầu 1.218 dự án trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố (cũ), gây thiệt hại tổng số tiền hơn 790 tỷ đồng.

Viện kiểm sát xác định, từ năm 2019 đến 2023, quá trình tổ chức triển khai các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, các bị can đại diện chủ đầu tư trên địa bàn huyện Cam Lộ, Gio Linh, Hướng Hóa, Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị, cũ) có hành vi tạo điều kiện cho người của Cây xanh Công Minh.

Do vậy, doanh nghiệp được phối hợp với đơn vị tư vấn từ giai đoạn lập dự toán, tham gia cuộc họp thuyết minh báo cáo, tiếp cận thông tin, tài liệu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu. Từ đó, các bị can đã nâng khống giá nguyên vật liệu, tham gia và trúng thầu các dự án trên địa bàn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Còn các bị can thuộc đơn vị tư vấn không khảo sát giá thực tế mà thống nhất và sử dụng các báo giá do các bị can thuộc hệ thống Cây xanh Công Minh cung cấp để ban hành chứng thư thẩm định giá.

Đối với các dự án chưa thanh, quyết toán 100% giá trị nghiệm thu hoàn thành mà kết quả định giá xác định có thiệt hại, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành văn bản kiến nghị UBND 19 tỉnh/thành phố có biện pháp chỉ đạo chủ đầu tư giải quyết phần còn lại của dự án theo đúng quy định của pháp luật.