Nhiều quy định đấu thầu bị bỏ qua tại dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Trong vụ án xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, cơ quan tố tụng làm rõ các sai phạm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đưa tiền hối lộ để được tạo điều kiện trong quá trình thi công, thanh quyết toán hợp đồng...

Như VnEconomy đã đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Kim Tiến – cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và 8 bị can khác về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Sai phạm của các bị can khiến dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức sơ sở 2 bị đình trệ trong nhiều năm chưa được đưa vào hoạt động, Nhà nước bị thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.

Trong vụ án này, với hành vi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gây thiệt hại hơn 733 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2014, Bộ Y tế có công văn đề nghị Bộ Xây dựng thẩm tra thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư 2 dự án trên. Bộ xây dựng phúc đáp nêu rõ “yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư…”.

Tuy nhiên, ngay trong ngày 24/11/2014, dù chưa thực hiện yêu cầu trên, bị can Nguyễn Chiến Thắng – cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm đã ký tờ trình Bộ Y tế phê duyệt dự án.

Ngày 1/12/2014, bị can Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký 2 quyết định phê duyệt dự án. Trong đó, dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai có tổng mức đầu tư 4.990 tỷ đồng và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 là 4.968 tỷ đồng.

Tiếp đó, bị can Trần Văn Sinh - nguyên Trưởng phòng kỹ thuật dự án Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm ký tờ trình xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, tờ trình phân chia các gói thầu không theo tính chất kỹ thuật, không theo trình tự thực hiện và không bảo đảm tính đồng bộ của dự án. Đặc biệt, tờ trình thể hiện 2 dự án chưa có dự toán được phê duyệt, giá trị gói thầu chỉ là ước tính…

Đến ngày 8/4/2016, trên cơ sở tờ trình của Ban Y tế trọng điểm và thẩm định của Vụ Trang Thiết bị - Công trình y tế, Bộ Y tế có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Cáo buộc cũng nêu rõ, theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bị can Nguyễn Chiến Thắng đã chỉ định Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT do bị can Đào Xuân Sinh là giám đốc để thực hiện gói thầu TVBM-01 và TVVĐ-01. Thực tế, bị can Đào Văn Sinh chỉ hợp thức hồ sơ mời thầu và đưa vào hồ sơ các tiêu chí đảm bảo để các liên danh khác được trúng thầu. Tương tự, các gói thầu xây lắp khác cũng được thực hiện như trên.

Theo Viện kiểm sát, việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã vi phạm Luật Xây dựng năm 2003; Luật Đầu thầu năm 2013.

Cụ thể, theo điểm c, khoản 1, Điều 12 Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014, cả 2 dự án đều không đủ căn cứ để lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu do không có thiết kế kỹ thuật - dự toán, không có chỉ dẫn kỹ thuật; không có yêu cầu kỹ thuật; không có bảng tiên lượng; không có các bản vẽ; không có khối lượng chi tiết; không có đơn giá chi tiết.

Từ sai phạm trên dẫn đến hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và các nhà thầu là hợp đồng khung, không có nội dung khối lượng công việc chi tiết, không có dự toán kèm theo…

Quá trình triển khai thực hiện, mặc dù có khối lượng công việc phát sinh nhưng không có cơ sở để điều chỉnh hợp đồng… Hậu quả là các nhà thầu phải dừng thi công từ tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2024.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã nhận được đơn tố giác của 10 nhà thầu nêu rõ việc các bị can Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn (Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế Bộ Y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) yêu cầu phải đưa tiền bằng 5%/giá trị được tạm ứng, thanh toán.

Viện Kiểm sát cáo buộc bị can Thắng nhận hối lộ hơn 51,7 tỷ đồng và Tuấn là hơn 7,6 tỷ đồng. Do đó, ngoài tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, hai bị can này còn bị truy tố thêm tội Nhận hối lộ.