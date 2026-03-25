Thứ Tư, 25/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Nhiều quy định đấu thầu bị bỏ qua tại dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Đỗ Mến

25/03/2026, 16:30

Trong vụ án xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, cơ quan tố tụng làm rõ các sai phạm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đưa tiền hối lộ để được tạo điều kiện trong quá trình thi công, thanh quyết toán hợp đồng...

Như VnEconomy đã đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Kim Tiến – cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và 8 bị can khác về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Sai phạm của các bị can khiến dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức sơ sở 2 bị đình trệ trong nhiều năm chưa được đưa vào hoạt động, Nhà nước bị thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.

Trong vụ án này, với hành vi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gây thiệt hại hơn 733 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2014, Bộ Y tế có công văn đề nghị Bộ Xây dựng thẩm tra thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư 2 dự án trên. Bộ xây dựng phúc đáp nêu rõ “yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư…”.

Tuy nhiên, ngay trong ngày 24/11/2014, dù chưa thực hiện yêu cầu trên, bị can Nguyễn Chiến Thắng – cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm đã ký tờ trình Bộ Y tế phê duyệt dự án.

Ngày 1/12/2014, bị can Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký 2 quyết định phê duyệt dự án. Trong đó, dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai có tổng mức đầu tư 4.990 tỷ đồng và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 là 4.968 tỷ đồng.

Tiếp đó, bị can Trần Văn Sinh - nguyên Trưởng phòng kỹ thuật dự án Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm ký tờ trình xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, tờ trình phân chia các gói thầu không theo tính chất kỹ thuật, không theo trình tự thực hiện và không bảo đảm tính đồng bộ của dự án. Đặc biệt, tờ trình thể hiện 2 dự án chưa có dự toán được phê duyệt, giá trị gói thầu chỉ là ước tính…

Đến ngày 8/4/2016, trên cơ sở tờ trình của Ban Y tế trọng điểm và thẩm định của Vụ Trang Thiết bị - Công trình y tế, Bộ Y tế có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Cáo buộc cũng nêu rõ, theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bị can Nguyễn Chiến Thắng đã chỉ định Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT do bị can Đào Xuân Sinh là giám đốc để thực hiện gói thầu TVBM-01 và TVVĐ-01. Thực tế, bị can Đào Văn Sinh chỉ hợp thức hồ sơ mời thầu và đưa vào hồ sơ các tiêu chí đảm bảo để các liên danh khác được trúng thầu. Tương tự, các gói thầu xây lắp khác cũng được thực hiện như trên.

Theo Viện kiểm sát, việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã vi phạm Luật Xây dựng năm 2003; Luật Đầu thầu năm 2013.

Cụ thể, theo điểm c, khoản 1, Điều 12 Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014, cả 2 dự án đều không đủ căn cứ để lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu do không có thiết kế kỹ thuật - dự toán, không có chỉ dẫn kỹ thuật; không có yêu cầu kỹ thuật; không có bảng tiên lượng; không có các bản vẽ; không có khối lượng chi tiết; không có đơn giá chi tiết.

Từ sai phạm trên dẫn đến hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và các nhà thầu là hợp đồng khung, không có nội dung khối lượng công việc chi tiết, không có dự toán kèm theo…

Quá trình triển khai thực hiện, mặc dù có khối lượng công việc phát sinh nhưng không có cơ sở để điều chỉnh hợp đồng… Hậu quả là các nhà thầu phải dừng thi công từ tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2024.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã nhận được đơn tố giác của 10 nhà thầu nêu rõ việc các bị can Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn (Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế Bộ Y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) yêu cầu phải đưa tiền bằng 5%/giá trị được tạm ứng, thanh toán.

Viện Kiểm sát cáo buộc bị can Thắng nhận hối lộ hơn 51,7 tỷ đồng và Tuấn là hơn 7,6 tỷ đồng. Do đó, ngoài tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, hai bị can này còn bị truy tố thêm tội Nhận hối lộ.

Bộ Công an kiến nghị xử lý sau sai phạm tại 2 dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

13:29, 03/03/2026

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhiều lần nhận tiền từ cấp dưới

17:16, 28/02/2026

Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

06:36, 28/02/2026

Từ khóa:

cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dự án bệnh viện hối lộ thất thoát tài sản nhà nước

Đọc thêm

Sắp diễn ra tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Vào sáng thứ Sáu, ngày 27/3/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức tọa đàm chuyên đề: "Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động"...

Cảnh báo một loại thuốc tiêm dự phòng HIV giả mạo, chưa được cấp phép tại Việt Nam

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa cảnh báo phát hiện thuốc tiêm YEZTUGO - một loại thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả mạo nhãn hiệu của Công ty Gilead Science Inc., chưa được cấp giấy phép lưu hành tại thị trường Việt Nam…

Nâng cao năng lực đại biểu Quốc hội bản lĩnh, trí tuệ

Hội nghị bồi dưỡng cho người lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội nhằm giúp đại biểu nắm bắt những kiến thức cơ bản và vận dụng tốt các kỹ năng ngay tại kỳ họp thứ nhất. Điều này góp phần nâng cao năng lực người đại biểu có bản lĩnh, trí tuệ và kỹ năng chuyên nghiệp.

So sánh mức độ đủ sống nhờ lương hưu ở các nước châu Âu

Ở châu Âu, sự khác biệt về mức độ đáp ứng chi phí sinh hoạt từ lương hưu giữa các quốc gia là rất lớn...

Xây dựng nghị quyết mới về tạm ngưng Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13

Theo Bộ Y tế, việc ban hành Nghị quyết mới sẽ tạo ra một khoảng thời gian đủ lớn để các bộ, ngành và địa phương chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực để triển khai phương thức quản lý thực phẩm mới để đảm bảo chất lượng và an toàn...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Thế giới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Viễn thông Myanmar trước bước ngoặt chuyển đổi quan trọng

eMagazine

Viễn thông Myanmar trước bước ngoặt chuyển đổi quan trọng

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

eMagazine

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khủng hoảng năng lượng có thể khiến kinh tế châu Âu đình lạm

Thế giới

2

Nhà đầu tư có sẵn tài sản mã hóa trên sàn quốc tế mới được giao dịch tại sàn Việt Nam

Kinh tế số

3

Cảnh báo virus GlassWorm "đe dọa" chuỗi cung ứng phần mềm toàn cầu

Kinh tế số

4

TP. Hồ Chí Minh hướng tới trung tâm khoa học và công nghệ hàng đầu Đông Nam Á

Kinh tế số

5

Chứng khoán TPHCM bán giải chấp cổ phiếu của lãnh đạo TCM

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy