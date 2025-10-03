Khắc phục tình trạng chậm đấu thầu, "khát" thuốc tại các cơ sở y tế

Một trong những giải pháp quan trọng được Bộ Y tế đưa ra là tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công khai, minh bạch thông tin về danh mục, tỷ lệ thanh toán bảo hiểm y tế. Đặc biệt, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý các vi phạm...

Thông tin về tình trạng chậm đấu thầu, thiếu thuốc, thiếu vật tư tại các cơ sở y tế, Bộ Y tế cho biết trong giai đoạn 2022–2023, tình trạng thiếu thuốc chỉ xảy ra cục bộ tại một số nơi, nguyên nhân do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, khó khăn trong dự trù nhu cầu và vướng mắc đối với một số quy định đấu thầu.

Để giải quyết tình trạng này, Chính phủ, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan đã tham mưu trình Quốc hội ban hành và ban hành theo thẩm quyền nhiều chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động lựa chọn nhà thầu, đặc biệt trong lĩnh vực y tế.

Các quy định mới về chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào giá cạnh tranh đã cơ bản giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế.

Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số luật, trong đó có Luật Đấu thầu, đã có quy định phân cấp triệt để cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc quyết định hoạt động mua sắm.

Theo đó, kể từ ngày 1/7/2025 các bệnh viện tự chủ chi thường xuyên (tự chủ nhóm 2), tự chủ chi đầu tư, chi thường xuyên (tự chủ nhóm 1) được tự quyết định việc mua sắm thuốc, thiết bị y tế từ nguồn thu của bệnh viện, nguồn chi bảo hiểm y tế, và các nguồn vốn khác không phải ngân sách nhà nước, mà không nhất thiết phải đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

Đến ngày 4/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 214/2025/NĐ-CP thay thế Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và Nghị định số 17/2025/NĐ-CP, nhằm đơn giản hóa thủ tục, tăng cường minh bạch và nâng cao hiệu quả lựa chọn nhà thầu.

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đang nghiên cứu sửa đổi Thông tư số 07/2024/TT-BYT về đấu thầu thuốc để bảo đảm đồng bộ với các quy định mới.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành tập trung triển khai về đảm bảo cung ứng thuốc, đặc biệt các thuốc hiếm, khó khăn về nguồn cung.

Đồng thời, phát huy vai trò chủ động trong quản lý của chính quyền, ngành Y tế địa phương trong chỉ đạo, điều hành, sự chủ động của các cơ sở y tế trong việc thường xuyên rà soát, chủ động, kịp thời lập kế hoạch và tổ chức mua sắm. Tổ chức các hội nghị, lớp đào tạo, tập huấn về các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành để việc triển khai trong thực tiễn kịp thời, hiệu quả.

Theo Bộ Y tế, hiện nay, các giải pháp trên đã giúp đảm bảo cơ bản đầy đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan và các cơ sở khám, chữa bệnh để đẩy mạnh công khai, minh bạch thông tin về danh mục, tỷ lệ thanh toán bảo hiểm y tế. Đặc biệt, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm.