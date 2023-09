Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, Chủ tịch TKC đăng ký bán hết 5,21% vốn

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo ông Lê Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (mã TKC-HNX) vừa đăng ký bán hết cổ phiếu TKC đang nắm giữ.

Cụ thể: ông Lê Đại Nghĩa, Chủ tịch HĐQT TKC đã đăng ký bán hết 782.380 cổ phiếu, chiếm 5,21% vốn. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 19/9 đến ngày 12/10/2023, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Mục đích giao dịch là nhu cầu cá nhân.



Chốt phiên giao dịch ngày 19/9, giá cổ phiếu TKC giảm 7,14% xuống 1.300 đồng/cổ phiếu, tạm tính với mức giá trên ông Nghĩa có thể thu về hơn 1 tỷ đồng nếu thành công.

Được biết động thái bán sạch cổ phần của Chủ tịch HĐQT diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu này vừa nhận quyết định từ HNX về việc chuyển cổ phiếu sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 25/9/2023. Nguyên nhân do Địa ốc Tân Kỷ chậm công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2/2023, báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023 và báo cáo tài chính bán niên được soát xét năm 2023.

Bên cạnh đó, cổ phiếu TKC hiện đang trong diện cảnh báo do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét ván niên năm 2023 quá 15 ngày so với thời hạn, vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm và chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; đồng thời thuộc diện kiểm soát do vốn chủ sở hữu âm tính trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất.

Hiện, TKC mới chỉ công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 tự lập với doanh thu thuần âm gần 1,3 tỷ đồng; luỹ kế cả năm 2022 đạt 113 tỷ đồng, giảm 72% so với năm trước (406 tỷ đồng);

Trong kỳ, công ty ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -gần 639 tỷ đồng (cùng kỳ -2,2 tỷ đồng). Kết quả, quý 4/2022 công ty báo lỗ 638,93 tỷ và lỗ cả năm là 637,92 tỷ đồng trong khi năm 2021 vẫn lãi 150 triệu đồng.



Theo TKC, cả năm 2022 công ty báo lỗ gần 639 tỷ đồng - tương ứng giảm 288 lần so với cùng kỳ là do doanh thu giảm và chi phí tăng.