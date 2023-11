Tiếp tục vi phạm quy định, SJF bị đình chỉ giao dịch từ ngày 13/11

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố quyết định về việc chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương (mã SJF-HOSE) từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 13/11/2023.

Theo đó, HOSE chuyển cổ phiếu SJF từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 13/11/2023 theo Quyết định số 762/QĐ-SGDHCM ngày 06/11/2023 của SGDCK TP.HCM do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, cổ phiếu này vẫn thuộc diện cảnh báo theo Quyết định số 153/QĐ-SGDHCM ngày 05/4/2023 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiềm toán ngoại trừ đối với BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, HOSE đã có thông báo cho biết cổ phiếu này bị rơi vào diện đình chỉ giao dịch. Cụ thể: cổ phiếu SJF hiện đang trong diện hạn chế giao dịch theo Quyết định số 622/QĐ-SGDHCM ngày 16/10/2023 do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên năm 2023 quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Sau khi đưa cổ phiếu SJF vào diện bị hạn chế giao dịch, HOSE tiếp tục có công văn nhắc nhở Công ty về việc chậm công bố thông tin BCTC quý 3 năm 2023 (riêng lẻ và hợp nhất).

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam: “1. Chứng khoản bị đình chỉ giao dịch khi xảy ra một trong các trường họp sau: c) Tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch ”, cổ phiếu SJF đã rơi vào trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch. HOSE sẽ thực hiện chuyển cổ phiếu SJF từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch theo quy định.

Về kết quả kinh doanh, SJF ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3/2023 trên BCTC Hợp nhất là hơn 57 triệu đồng, giảm tới 99% so với cùng kỳ (6,966 tỷ đồng). Theo giải trình từ phía công ty trong quý 3/2023, doanh thu và giá vốn hàng bán đều thay đổi giảm so với cùng kỳ năm trước tuy nhiên tốc độ giảm của doanh thu (50,5%) cao hơn so với tốc độ giảm của giá vốn hàng bán (43,7%) làm cho lợi nhuận gộp kỳ này bị lỗ so với cùng kỳ năm trước, bên cạnh đó chi phí tài chính tăng hơn 326 triệu đồng dẫn đến làm lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế quý 3/2023 trên BCTC công ty Mẹ là - 4,99 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ lãi 2,5 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh thu và giá vốn hàng bán đều thay đổi giảm so với cùng kỳ năm trước mặc dù lợi nhuận gộp kỳ này tăng tới gần 539 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước, nhưng chi phí tài chính tăng hơn 8,8 tỷ đồng do trong kỳ công ty đã thực hiện trích lập dự phòng khoản đầu tư tài chính vào công ty con.

Tại BCTC quý 3/2023, công ty kiểm toán có ý kiến kiếm toán ngoại trừ như sau: Tại thời điểm kiểm toán, với các tài liệu hiện có, bên kiểm toán chưa đánh giá được tính hiệu quả cũng như khả năng hoàn vốn của hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển SCO cũng như khoản đầu tư vào Công ty Cổ phân Đầu tư và Xây dựng Tona với số tiền tại thời điểm 31/12/2022 lần lượt là 101,5 tỷ đồng và 147 tỷ đồng. Theo đó, việc tính toán giá trị dự phòng (nếu có) cho các khoản đầu tư này chưa xác định được.

Giải trình từ phía SJF cho biết, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tona hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, trang trí nội thât, ... hiện tại công ty có hoạt động sản xuât kinh doanh ổ định nhưng tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, SJF chưa thu thập được Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tona nên chưa có căn cứ tính toán giá trị dự phòng (nếu có) cho khoản đầu tư này.

Đối với khoản đầu tư của Công ty con là Công ty cổ phần Sunstar Ecotech Việt Nam với Công ty Cô phần Đầu tư Phát triển SCO: Hiện tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SCO đang có các dự á trong giai đoạn triển khai nên chưa có căn cứ đánh giá hiệu quả cũng như khả năng hoàn vốn của Hợp đồng hợp tác đầu tư này.