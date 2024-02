Từ tháng 3/2024, Quảng Nam tung chương trình kích cầu du lịch lớn nhất năm

Ngày 31/1, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho hay UBND tỉnh này vừa ban hành kế hoạch kích cầu du lịch Quảng Nam năm 2024. Theo đó, chương trình kích cầu du lịch Quảng Nam với thông điệp “Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh” sẽ bắt đầu từ tháng 3/2024 và kéo dài tới hết năm nay.

HỆ SINH THÁI TIỀM NĂNG ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH XANH

Theo tỉnh Quảng Nam, tất cả các khu điểm du lịch, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn từ cơ sở lưu trú, lữ hành, vận chuyển, ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí trong tỉnh sẽ tham gia hoạt động kích cầu. Cùng tham gia là các hãng hàng không và người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

Các thị trường khách quốc tế trọng điểm mà chương trình hướng đến là: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Úc, Anh, Mỹ, Đức, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á... Đối với thị trường nội địa, ngành du lịch Quảng Nam tập trung các thị trường gần như khu vực miền Trung - Tây Nguyên, một số thị trường phía Bắc và miền Nam.

Trong chương trình kích cầu lớn nhất năm này, Quảng Nam sẽ tập trung vào các sản phẩm nghỉ dưỡng biển cao cấp, MICE, golf; các sản phẩm/tour du lịch xanh Quảng Nam; các sản phẩm du lịch trải nghiệm về với thiên nhiên, núi rừng, biển đảo; các sản phẩm vui chơi giải trí: Show diễn Ký ức Hội An, Vinwonder Nam Hội An, Casino Hoiana, À ố show (Hội An Lune Center), Khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh, Cổng trời Đông Giang...

Bên cạnh đó là các sản phẩm về ẩm thực Quảng Nam, du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP; xây dựng các gói dịch vụ và trải nghiệm; gói Free and Easy: tour trải nghiệm các dịch vụ khuyến mãi trọn gói bao gồm: vé máy bay, khách sạn từ 3 - 5 sao, tham quan, vui chơi giải trí...

Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật Lune Hội An là nhà hát dành riêng cho các buổi biểu diễn nghệ thuật chất lượng cao, đặc biệt là các vở diễn Xiếc Tre.

Để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho du khách, ông Hồ Quang Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - yêu cầu các doanh nghiệp du lịch niêm yết giá và công khai giá, bán đúng giá và cung cấp đúng sản phẩm, dịch vụ. Đồng thời, yêu cầu các sản phẩm, dịch vụ tham gia chương trình kích cầu phải đạt yêu cầu về sự hấp dẫn và chất lượng.

Ngành du lịch địa phương nhận định, Quảng Nam có địa hình đa dạng, nhiều điểm đến gắn với hệ sinh thái tự nhiên đặc sắc thích hợp thúc đẩy loại hình du lịch sinh thái như rừng dừa Bảy Mẫu, khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An, Bãi Sậy - Sông Đầm (Tam Kỳ), hồ Phú Ninh, Tây Viên - Núi Chúa (Nông Sơn)…

Đây được xem là lối đi để giãn bớt du khách khỏi hai trung tâm du lịch di sản Hội An - Mỹ Sơn, đồng thời nâng cao giá trị ngành du lịch địa phương. Ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho rằng, thời gian qua Quảng Nam đã có thêm nhiều sản phẩm du lịch mang đặc trưng văn hóa sinh thái nông nghiệp độc đáo, đáp ứng nhu cầu tham quan trải nghiệm của du khách theo các nhóm mục tiêu khác nhau.

Tuy nhiên, một số khu vực du lịch sinh thái quy mô lớn trên địa bàn tỉnh hiện cũng gặp những thách thức trong phát triển điểm đến. Với khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh, sau nhiều năm khai thác, chủ đầu tư vẫn chưa thể tạo ra đột phá cho điểm đến. Với khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, dù đã tạo ra hiệu ứng tích cực và trở thành điểm đến sôi động nhất ở khu vực phía tây của tỉnh nhưng lại đang gặp một số vướng mắc trong thủ tục, quy định để nâng cấp, mở rộng sản phẩm điểm đến.

Hồ Phú Ninh là một hồ nước nhân tạo có diện tích hơn 23.000ha - hiện đang là hồ nhân tạo có diện tích lớn thứ 2 ở nước ta.

Ngay cả với khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, dù có những thời điểm quá tải trong việc đón khách (trước khi có đại dịch COVID-19) nhưng các sản phẩm du lịch sinh thái còn khá tẻ nhạt là một nguyên nhân quan trọng khiến Cù Lao Chàm chật vật trong việc thu hút, giữ chân khách ở lại với đảo. Một phần là bởi các đơn vị lữ hành và các doanh nghiệp du lịch chỉ mới tính toán làm sao đầu tư tối thiểu nhưng thu được lợi nhuận tối đa, ít quan tâm tới việc tạo mối liên kết và chia sẻ lợi ích với người dân địa phương.

NĂM 2024 PHẤN ĐẤU ĐÓN 7,6 TRIỆU LƯỢT KHÁCH

Với Quảng Nam, có thể phát triển sản phẩm du lịch công nghiệp và du lịch làng nghề là cách tiếp cận đa ngành và giàu tiềm năng của vùng đất được mệnh danh là đất trăm nghề và sự phát triển các ngành công nghiệp mới. Phát triển du lịch gắn với phát triển sản phẩm OCOP và công nghiệp nông thôn tiêu biểu luôn hỗ trợ nhau, làm phong phú sản phẩm mang giá trị tài nguyên bản địa, trí thức bản địa.

Do đó, chương trình kích cầu "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh" là nhằm tăng cường thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế đến Quảng Nam, thúc đẩy hoạt động kinh doanh du lịch, góp phần đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2024 và hướng đến phát triển du lịch xanh, hiệu quả, bền vững.

Ngay từ đầu năm 2024, tỉnh Quảng Nam đã đón nhiều đoàn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng. Với tín hiệu khởi sắc này, kỳ vọng ngành du lịch Quảng Nam sẽ có đà bứt phá mạnh mẽ trong năm nay. Chào đón năm mới, tại Hội An có các sự kiện như “Ngày hội xuống đồng Cẩm Châu 2024” mà còn có nhiều sự kiện như “Hội An chào năm mới 2024”; “Hội An Youth - Countdown Party 2024”; Lễ hội văn hóa ẩm món ngon xứ Quảng,… Tại bất cứ điểm sự kiện nào cũng thu hút đông đảo khách đến tham quan, vui chơi.

Chương trình kích cầu "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh" là nhằm tăng cường thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế đến Quảng Nam.

Trong khi đó, tại di tích Mỹ Sơn, lượng du khách quốc tế đến tham quan tăng cao. Bà Văn Thị Cẩm Tú, Phó Giám đốc Ban Quản lý (BQL) Di sản văn hóa Mỹ Sơn cho biết, tổng lượng khách đến trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua đạt hơn 5.100 lượt, trong đó có gần 4.800 lượt là khách quốc tế. Dịp này đơn vị đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Âm vang Mỹ Sơn” được du khách đánh giá cao.

Ông Nguyễn Thanh Hồng cho biết: Trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch vừa qua, lượng khách tham quan, lưu trú du lịch đến Quảng Nam tăng so với cùng kỳ năm 2023, đặc biệt là khách quốc tế tăng mạnh. Công suất sử dụng phòng đối với khách sạn 4 đến 5 sao đạt khoảng 80 đến 90% tại các khu vực gần và trong khu phố cổ.

Báo cáo của Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam dịp Tết Dương lịch vừa qua đạt 103.000 lượt, tăng 130% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó, khách quốc tế ước đạt 91.000 lượt, khách nội địa ước đạt 12.000 lượt. Khách tham quan ước đạt 82.800 lượt, khách lưu trú du lịch ước đạt 20.200 lượt.

Năm 2024 ngành du lịch Quảng Nam phấn đấu đón 7,6 triệu lượt khách, trong đó 3,9 triệu lượt khách quốc tế và 3,7 triệu lượt khách nội địa; doanh thu từ du lịch ước đạt 8.500 tỷ đồng, thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 20.000 tỷ đồng.