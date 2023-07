Du lịch Phú Quốc tận dụng cơ hội để quay lại thời “đỉnh cao”

Tháng 6, Phú Quốc ước đón 640.651 lượt khách (tăng 8,1% so với tháng trước, tăng 21,9% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế ước đón 32.844 lượt (giảm 12,7% so với tháng trước), tổng thu đạt khoảng 1.144 tỷ đồng (giảm 2,3% so với tháng trước). Sau 6 tháng, đảo ngọc ước đón 3.340.307 lượt khách (tăng 34,5% so với cùng kỳ, đạt 55,7% kế hoạch năm), khách quốc tế ước đón 350.155 lượt khách, tổng thu đạt trên 8.575 tỷ đồng (đạt 74,6% kế hoạch năm).

LƯỢNG KHÁCH ỔN ĐỊNH NHƯNG CHƯA ĐẠT KỲ VỌNG

Ông Trương Công Tâm, Chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn viên chuyên nghiệp Phú Quốc, cho biết lượng khách đến đảo ngọc trong hè này đã ổn định hơn so với dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. "Trong tháng 7, các thành viên trong hội đều đã có tour. Song, lượng khách vẫn chưa thể hồi phục như thời điểm trước dịch và cùng kỳ năm trước", ông Tâm thông tin.

Trong khi đó, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Vietluxtour, cho biết khách đến Phú Quốc trong tháng 7 chủ yếu là khách đoàn. Con số này có sự tăng trưởng nhẹ so với tháng 6. Bên cạnh đó, các sản phẩm tour đảo ngọc cho khách lẻ, khách gia đình cũng nhận được sự quan tâm nhiều hơn trong tháng 7.

Tuy nhiên, dù đang trong thời gian cao điểm nhất trong của mùa hè, nhiều khách sạn cho biết công suất phòng vẫn chưa đạt mức kỳ vọng, đồng thời lượng khách quốc tế đến Phú Quốc còn thấp. Ông Lê Trung Thực – Giám đốc Đối ngoại khách sạn & resort Sunset Sanato cho biết, lượng khách tại khách sạn có phần khả quan hơn so với thời gian trước, công suất phòng đạt khoảng 50%.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thông tin, hiện tại, bình quân mỗi tuần có khoảng 44 - 49 chuyến bay đến Phú Quốc, lượng khách giảm 40 đến 50% so với cùng kỳ năm 2022. Các chuyến bay quốc tế chỉ còn Hàn Quốc, Malaysia, Hong Kong và Thái Lan.

Để thu hút du khách, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn đã tung ra nhiều chương trình, sản phẩm du lịch mới. Tại Phú Quốc United Center, ngoài các dịch vụ sẵn có, du khách có thể cùng trải nghiệm thêm nhiều dịch vụ mới như ngắm hoàng hôn tại Sim bar; dùng bữa tối lãng mạn dưới bầu trời sao rực rỡ hay thưởng thức trà chiều tại Pool bar; trải nghiệm liệu trình spa được lấy cảm hứng từ cung đình Huế xưa…

Nhằm tạo sự tiện lợi trong di chuyển, Tập đoàn Vingroup đã triển khai dịch vụ vận chuyển miễn phí bằng xe buýt điện VinBus từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc về Phú Quốc United Center và di chuyển bằng xe tuk tuk nội khu Grand World trong thời gian 24/7, hy vọng dịch vụ này sẽ giúp du khách "tối đa trải nghiệm - tối giản chi phí" có kỳ nghỉ thoải mái, trọn vẹn tại đảo ngọc.

Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch phía Nam đảo Phú Quốc cũng đưa ra nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí, sản phẩm du lịch hấp dẫn như hòa mình vào thị trấn Hoàng Hôn mang sắc màu kiến trúc Địa Trung Hải, trải nghiệm quần thể vui chơi, giải trí đẳng cấp tại đảo Hòn Thơm...

Theo ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, mùa du lịch hè năm nay các doanh nghiệp du lịch tại Phú Quốc sẽ tổ chức nhiều sự kiện du lịch gắn với thế mạnh là du lịch biển như: Du thuyền Nautilus Namaste gồm tổ hợp vui chơi, giải trí trên biển như đi bộ dưới đáy biển khám phá công viên san hô, dù bay đáp boong, thuyền thúng đáy kính…

TẬN DỤNG TỐT CHÍNH SÁCH MỚI

Tại kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND tỉnh Kiên Giang, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang Bùi Quốc Thái nhận định: "Quốc hội vừa thông qua việc nâng thời hạn thị thực điện tử (e-visa) đối với người nước ngoài lên 90 ngày (trước đó là 30 ngày). Chính sách mới này ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài muốn vào Việt Nam với mục đích du lịch còn có ý nghĩa quan trọng với các nhà đầu tư nhằm mục đích nghiên cứu, khảo sát thị trường, tìm kiếm, xúc tiến đầu tư..."

Du lịch Phú Quốc vẫn cần làm mới sản phẩm và tìm kiếm thêm các dịch vụ để hấp dẫn du khách.

Đồng tình với nhận định đó, đại diện các công ty lữ hành cho rằng, du khách châu Âu như Pháp, Đức, Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha, Ý… là nhóm khách có thói quen du lịch dài ngày và mức chi tiêu cao. "Chính sách visa mới sẽ kích thích du khách quốc tế đến với Việt Nam nhiều hơn, đây là cơ hội tốt để các công ty lữ hành khôi phục kinh doanh tại Việt Nam nói chung cũng như Phú Quốc nói riêng", ông Du Tố Tuấn, Giám đốc Vietravel chi nhánh Rạch Giá tỏ ra lạc quan.

Mặt khác, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch Vietravel, đánh giá các tour du lịch ở Phú Quốc hiện đã phong phú hơn. Tuy nhiên, công ty vẫn cần làm mới sản phẩm và tìm kiếm thêm các dịch vụ để hấp dẫn du khách.

"Phần lớn khách du lịch đến Phú Quốc không còn thích mua sắm, tắm biển như trước. Thay vào đó, họ thích các trải nghiệm như thăm các đảo, lặn ngắm san hô, câu mực, khám phá rừng quốc gia... hay các dịch vụ cao cấp hơn", bà Hoàng nhận xét.

Ông Nguyễn Thế Lam, Chủ tịch Hội Đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc cũng chia sẻ Phú Quốc cần một quá trình chuyển đổi, quyết tâm từ chính quyền, doanh nghiệp và cả người dân để làm nên một điểm đến du lịch biển đảo luôn đẹp trong mắt du khách. Trước mắt, mùa hè này, các đơn vị ở Hội đang có các gói du lịch khám phá hấp dẫn dành cho du khách như: các gói du lịch gia đình, gói golf, gói khám phá bắc - nam đảo và các chương trình thiết kế tour tuyến phù hợp cho đoàn du lịch lớn.

Phú Quốc quyết tâm khắc phục một số yếu kém, tập trung phát triển các dự án du lịch phục vụ khách tốt nhất.

Lâu dài, địa phương cần có giải pháp phối hợp với các hãng hàng không để bình ổn giá vé máy bay, mở thêm đường bay quốc tế; tổ chức gia hạn, cấp thị thực nhanh chóng để du khách khám phá nhiều điểm đến khác nhau. "Phú Quốc cần hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp làm du lịch hơn nữa để bảo tồn truyền thống văn hóa, du lịch địa phương. Chúng tôi nghĩ cần xây dựng thông điệp về du lịch cho Phú Quốc để có dấu ấn riêng", ông Lam nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho hay Phú Quốc hiện được trung ương quan tâm đầu tư phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch mang đẳng cấp quốc tế. Du lịch Phú Quốc phát triển mạnh mẽ và đến nay địa phương có khoảng 300 dự án của các nhà đầu tư, doanh nghiệp (với tổng vốn khoảng 17 tỉ USD) để phát triển dịch vụ du lịch.

"Phú Quốc quyết tâm khắc phục một số yếu kém, luôn đảm bảo môi trường đầu tư, kinh doanh và tập trung phát triển các dự án du lịch phục vụ khách tốt nhất", ông Hưng cam kết.