Nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại thị trường lao động Hà Nội duy trì ở mức cao
Thu Hằng
16/06/2026, 11:35
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội dự báo trong tháng 6 và các tháng tiếp theo, nhu cầu tuyển dụng trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xây dựng, cơ điện, logistics và sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì ở mức cao…
Đặc biệt, nhóm lao động kỹ thuật, kỹ thuật viên, kỹ sư và
nhân sự có khả năng ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc sẽ
có nhiều lợi thế hơn trên thị trường lao động.
NHÂN SỰ GIÀU
KINH NGHIỆM VÀ ĐA NHIỆM CÓ LỢI THẾ
Theo dữ liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, thị trường lao động Hà Nội trong tháng 6 tiếp tục ghi nhận sự bùng
nổ vượt bậc ở khối thương
mại - dịch vụ, khi các hoạt động dịch vụ
khác chiếm tới 54,1% tổng nhu cầu tuyển dụng toàn thị trường; theo sau là ngành
công nghiệp chế biến,
chế tạo duy trì đà phục hồi ổn định với 20,3% chỉ tiêu.
Cùng với sự gia tăng nhu cầu tuyển dụng, thị trường lao động
cũng đang bộc lộ sự chênh lệch giữa cung và cầu lao động. Về trình độ, doanh nghiệp đang tập trung săn đón khối
lao động chất lượng cao có trình độ đại học và cao
đẳng (tổng dải cầu chiếm hơn 48%), trong khi nguồn cung người tìm việc lại phân
hóa mạnh ở hai đầu, khi nhóm đại
học (36,9%) và nhóm lao
động chưa qua đào tạo (33,2%) đều chiếm tỷ trọng rất cao.
Bức tranh việc làm tại Hà Nội trong tháng 6 cũng đứng trước sự dịch chuyển chất lượng
nhân sự theo một số xu hướng chính.
Thứ nhất, khối
ngành dịch vụ khác và
F&B tiếp tục là động lực chính thu hút lao động. Do nguồn cung nhân sự văn
phòng và lao động phổ thông đang dồi dào, các doanh nghiệp dịch vụ sẽ chuyển dịch
sang tiêu chí tuyển dụng đòi hỏi cao hơn, đó là ưu tiên nhân sự có kỹ năng giao tiếp tốt, ngoại ngữ và khả
năng đa nhiệm, thay vì tuyển dụng số lượng lớn đại trà.
Thứ hai, ngành
công nghiệp chế biến,
chế tạo được dự báo vẫn giữ lực cầu ổn định. Dù vậy, với việc một bộ phận dây
chuyền dịch chuyển ra vùng ven, nội đô Hà Nội sẽ giảm mạnh cửa hẹp cho lao động
giản đơn. Các doanh nghiệp sẽ chuyển sang tập trung tuyển dụng kỹ thuật viên và
nhà chuyên môn có tay nghề thực tế (tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp hoặc công nhân kỹ thuật có kinh nghiệm).
Thứ ba, tăng
cao nhu cầu tuyển dụng và mức lương cho ngành xây dựng. Khác với khối sản xuất, ngành xây dựng sẽ bước vào cuộc cạnh
tranh giành giật nhân sự vô cùng khốc liệt khi các đại dự án bước vào giai đoạn thi công.
Thứ tư, sự
lên ngôi của nhân sự trung niên giàu kinh nghiệm và đa nhiệm. Thống kê cho thấy hơn 82% người tìm việc
nằm trong độ tuổi vàng từ 25 - 54 tuổi, với mức kỳ vọng dải lương rất thực tế từ
5 - 20 triệu đồng (chiếm 92,9%).
Trong bối cảnh áp lực chi phí đầu vào tăng
cao, những doanh nghiệp tối ưu hóa bộ máy sẽ ưu tiên tuyển dụng các nhân sự thuộc
dải tuổi chín muồi này nếu họ chứng minh được kỹ năng đa nhiệm, biết ứng dụng
công nghệ/AI để tăng hiệu suất và có năng lực quản trị rủi ro.
Thứ năm, tái
cấu trúc không gian lao động. Sẽ
có làn sóng di cư lao động từ lõi nội đô ra các vùng ven (Đông Anh, Hoài Đức,
Đan Phượng...) theo chân các đại dự án hạ tầng, tạo ra các cực tăng trưởng việc
làm mới.
Thứ sáu, phát
triển các nhóm nghề liên quan đến vận hành và quản lý. Nhu cầu sẽ dịch chuyển dần từ nhóm lao
động xây dựng cơ bản sang nhu cầu nhân sự quản lý tòa nhà, bảo trì cơ điện,
nhân viên vận hành thu phí…
HỖ TRỢ KẾT
NỐI GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ DOANH NGHIỆP
Nhằm hỗ trợ kết nối hiệu quả giữa người lao động và doanh
nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp tục tổ chức các phiên giao dịch
việc làm, tư vấn giới thiệu việc làm và cung cấp thông tin thị trường lao động.
Riêng trong tháng 5/2026, Trung tâm đã tổ chức 24 phiên giao
dịch việc làm với sự tham gia của 525 lượt đơn vị tuyển dụng, cung cấp hơn
10.700 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và hỗ trợ hàng nghìn lượt người lao động
tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp.
Trong tháng
5, toàn Thành phố Hà Nội
đã giải quyết việc làm thành công cho 21,9 nghìn người lao động thông
qua các nguồn vốn ủy thác, đưa
lao động đi làm việc ở nước ngoài và cung ứng dịch vụ.
Đối với công tác thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp,
Trung tâm tiếp nhận 8.309 hồ sơ đề
nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp
(tăng 3.183 hồ sơ so với tháng trước và tăng 78 hồ sơ so với cùng kỳ năm trước).
Thẩm định và ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho
7.628 hồ sơ (tăng 3.584 hồ sơ so với tháng trước và tăng 566 hồ sơ so với cùng
kỳ năm 2025), với số tiền
hỗ trợ 192,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho trên 2 nghìn người lao
động, trong đó hỗ trợ học nghề cho 76 người với số tiền 300 triệu đồng.
Theo các
chuyên gia, trong bối cảnh thị trường lao động đang chuyển dịch theo hướng
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, việc đầu tư cho kỹ năng, trình độ chuyên
môn và khả năng thích ứng với công nghệ sẽ là chìa khóa giúp người lao động
nâng cao năng lực cạnh tranh, nắm bắt cơ hội việc làm và phát triển bền vững
trong thời gian tới.
Hà Nội: Thị trường lao động bùng nổ nhờ nhu cầu từ các đại dự án hạ tầng và bất động sản
11:47, 15/06/2026
Cắt trợ cấp thất nghiệp nếu người lao động từ chối nhận việc làm 2 lần
12:47, 09/06/2026
Mở rộng bảo hiểm thất nghiệp với lao động có hợp đồng từ 1 tháng
Kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm cho lao động thất nghiệp
Khi doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và hệ thống dịch vụ việc làm cùng phối hợp, chia sẻ thông tin, chính sách bảo hiểm thất nghiệp sẽ phát huy hiệu quả cao nhất trong việc hỗ trợ người lao động học nghề và quay trở lại thị trường lao động...
Hà Nội hỗ trợ tới 100 lần lương tối thiểu để thu hút bác sĩ về trạm y tế
Hà Nội hỗ trợ bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, thạc sĩ trở lên thuộc nhóm ngành Y học 100 lần mức lương tối thiểu vùng I/người, khi họ được tuyển dụng làm viên chức tại Trung tâm Cấp cứu 115 và trạm y tế...
Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM được giảm án tù
Sau khi khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc được giảm án từ 14 năm tù, còn 11 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ...
Hà Nội đầu tư hơn 3.562 tỷ đồng xây dựng 1.166 căn nhà ở cho thuê
Theo nghị quyết được thông qua, dự án được triển khai trên khu đất thuộc khu nhà ở giãn dân phố cổ tại phường Việt Hưng, với quy mô khoảng 2,46 ha. Chủ đầu tư thực hiện dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội...
Hà Nội: Hỗ trợ 20 triệu đồng cho hộ nghèo chuyển đổi phương tiện giao thông xanh
Với khoảng 20 triệu đồng, người dân có thể lựa chọn một số mẫu xe máy điện phổ thông, đáp ứng nhu cầu đi lại cơ bản và bảo đảm chất lượng sử dụng. Mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng được xác định nhằm tạo điều kiện để hộ nghèo chuyển đổi phương tiện mà không phải bố trí thêm kinh phí, đồng thời phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của Thành phố...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: