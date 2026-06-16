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Nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại thị trường lao động Hà Nội duy trì ở mức cao

Thu Hằng

16/06/2026, 11:35

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội dự báo trong tháng 6 và các tháng tiếp theo, nhu cầu tuyển dụng trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xây dựng, cơ điện, logistics và sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì ở mức cao…

Kết nối tuyển dụng online với người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Ảnh: Thu Hằng.
Kết nối tuyển dụng online với người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Ảnh: Thu Hằng.

Đặc biệt, nhóm lao động kỹ thuật, kỹ thuật viên, kỹ sư và nhân sự có khả năng ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc sẽ có nhiều lợi thế hơn trên thị trường lao động.

NHÂN SỰ GIÀU KINH NGHIỆM VÀ ĐA NHIỆM CÓ LỢI THẾ

Theo dữ liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, thị trường lao động Hà Nội trong tháng 6 tiếp tục ghi nhận sự bùng nổ vượt bậc ở khối thương mại - dịch vụ, khi các hoạt động dịch vụ khác chiếm tới 54,1% tổng nhu cầu tuyển dụng toàn thị trường; theo sau là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì đà phục hồi ổn định với 20,3% chỉ tiêu.

Cùng với sự gia tăng nhu cầu tuyển dụng, thị trường lao động cũng đang bộc lộ sự chênh lệch giữa cung và cầu lao động. Về trình độ, doanh nghiệp đang tập trung săn đón khối lao động chất lượng cao có trình độ đại học và cao đẳng (tổng dải cầu chiếm hơn 48%), trong khi nguồn cung người tìm việc lại phân hóa mạnh ở hai đầu, khi nhóm đại học (36,9%) và nhóm lao động chưa qua đào tạo (33,2%) đều chiếm tỷ trọng rất cao.

Bức tranh việc làm tại Hà Nội trong tháng 6 cũng đứng trước sự dịch chuyển chất lượng nhân sự theo một số xu hướng chính.

Thứ nhất, khối ngành dịch vụ khác và F&B tiếp tục là động lực chính thu hút lao động. Do nguồn cung nhân sự văn phòng và lao động phổ thông đang dồi dào, các doanh nghiệp dịch vụ sẽ chuyển dịch sang tiêu chí tuyển dụng đòi hỏi cao hơn, đó là ưu tiên nhân sự có kỹ năng giao tiếp tốt, ngoại ngữ và khả năng đa nhiệm, thay vì tuyển dụng số lượng lớn đại trà.

Thứ hai, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được dự báo vẫn giữ lực cầu ổn định. Dù vậy, với việc một bộ phận dây chuyền dịch chuyển ra vùng ven, nội đô Hà Nội sẽ giảm mạnh cửa hẹp cho lao động giản đơn. Các doanh nghiệp sẽ chuyển sang tập trung tuyển dụng kỹ thuật viên và nhà chuyên môn có tay nghề thực tế (tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp hoặc công nhân kỹ thuật có kinh nghiệm).

Thứ ba, tăng cao nhu cầu tuyển dụng và mức lương cho ngành xây dựng. Khác với khối sản xuất, ngành xây dựng sẽ bước vào cuộc cạnh tranh giành giật nhân sự vô cùng khốc liệt khi các đại dự án bước vào giai đoạn thi công.

Thứ tư, sự lên ngôi của nhân sự trung niên giàu kinh nghiệm và đa nhiệm. Thống kê cho thấy hơn 82% người tìm việc nằm trong độ tuổi vàng từ 25 - 54 tuổi, với mức kỳ vọng dải lương rất thực tế từ 5 - 20 triệu đồng (chiếm 92,9%).

Trong bối cảnh áp lực chi phí đầu vào tăng cao, những doanh nghiệp tối ưu hóa bộ máy sẽ ưu tiên tuyển dụng các nhân sự thuộc dải tuổi chín muồi này nếu họ chứng minh được kỹ năng đa nhiệm, biết ứng dụng công nghệ/AI để tăng hiệu suất và có năng lực quản trị rủi ro.

Thứ năm, tái cấu trúc không gian lao động. Sẽ có làn sóng di cư lao động từ lõi nội đô ra các vùng ven (Đông Anh, Hoài Đức, Đan Phượng...) theo chân các đại dự án hạ tầng, tạo ra các cực tăng trưởng việc làm mới.

Thứ sáu, phát triển các nhóm nghề liên quan đến vận hành và quản lý. Nhu cầu sẽ dịch chuyển dần từ nhóm lao động xây dựng cơ bản sang nhu cầu nhân sự quản lý tòa nhà, bảo trì cơ điện, nhân viên vận hành thu phí…

HỖ TRỢ KẾT NỐI GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ DOANH NGHIỆP

Nhằm hỗ trợ kết nối hiệu quả giữa người lao động và doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tư vấn giới thiệu việc làm và cung cấp thông tin thị trường lao động.

Hỗ trợ kết nối, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động. Ảnh: T.H. 
Hỗ trợ kết nối, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động. Ảnh: T.H. 

Riêng trong tháng 5/2026, Trung tâm đã tổ chức 24 phiên giao dịch việc làm với sự tham gia của 525 lượt đơn vị tuyển dụng, cung cấp hơn 10.700 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và hỗ trợ hàng nghìn lượt người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp.

Trong tháng 5, toàn Thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm thành công cho 21,9 nghìn người lao động thông qua các nguồn vốn ủy thác, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và cung ứng dịch vụ.

Đối với công tác thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm tiếp nhận 8.309 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (tăng 3.183 hồ sơ so với tháng trước và tăng 78 hồ sơ so với cùng kỳ năm trước).

Thẩm định và ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 7.628 hồ sơ (tăng 3.584 hồ sơ so với tháng trước và tăng 566 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2025), với số tiền hỗ trợ 192,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho trên 2 nghìn người lao động, trong đó hỗ trợ học nghề cho 76 người với số tiền 300 triệu đồng.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường lao động đang chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, việc đầu tư cho kỹ năng, trình độ chuyên môn và khả năng thích ứng với công nghệ sẽ là chìa khóa giúp người lao động nâng cao năng lực cạnh tranh, nắm bắt cơ hội việc làm và phát triển bền vững trong thời gian tới.

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Từ khóa:

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Chủ đề:

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