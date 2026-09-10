Doanh nghiệp gia tăng tuyển dụng nhân sự mới vào nghề

Doanh nghiệp tại Việt Nam đang gia tăng tuyển dụng nhân sự mới vào nghề so với năm 2025, đặc biệt ở các vị trí kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin và dữ liệu. Xu hướng này diễn ra mạnh nhất trong ngành thông tin...

Doanh nghiệp trao đổi với người lao động. Ảnh: Thu Hăằng.

Theo Khảo sát Xu hướng Tuyển dụng mới nhất của ManpowerGroup (đơn vị cung ứng giải pháp nhân sự), dự báo nhu cầu tuyển dụng tại Việt Nam tiếp tục gia tăng trong 3 tháng cuối năm 2026.

DOANH NGHIỆP THAY ĐỔI CÁCH TIẾP CẬN TUYỂN DỤNG

Dữ liệu thu thập từ 285 doanh nghiệp toàn quốc, cho biết mức triển vọng tuyển dụng ròng (hiệu số giữa % doanh nghiệp có kế hoạch tăng tuyển dụng và % doanh nghiệp dự định cắt giảm – NEO) trong quý 4/2026 đạt 36%, tăng 8 điểm phần trăm so với quý trước.

Triển vọng tuyển dụng ròng của Việt Nam cao hơn mức trung bình của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương & Trung Đông (APME) và toàn cầu, với lần lượt đạt 33% và 29%. Việt Nam xếp thứ 3 trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương & Trung Đông, và đứng thứ 11 trong số 42 thị trường được khảo sát trên toàn cầu.

Trong nhóm doanh nghiệp dự kiến tăng tuyển dụng, 52% cho biết mở rộng hoạt động kinh doanh là lý do chính thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng. Tỷ lệ này gần như không thay đổi so với quý 3, và tiếp tục là động lực tuyển dụng hàng đầu, cho thấy sự tự tin của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm.

Trong nhóm doanh nghiệp dự kiến giảm tuyển dụng, việc giảm nhu cầu đối với một số vị trí do tự động hóa là nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất. Có tới 52% doanh nghiệp thuộc nhóm này đưa ra lý do trên, cao hơn gấp đôi mức trung bình của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương & Trung Đông (24%) và toàn cầu (22%).

Điều này cho thấy tác động ngày càng rõ nét của tự động hóa đối với công tác hoạch định nguồn nhân lực và yêu cầu kỹ năng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, 2/5 doanh nghiệp trong nhóm này cho biết dự định giảm tuyển dụng xuất phát từ những lo lắng trước các thách thức về kinh tế.

Bà Nguyễn Thu Trang, Giám đốc Thương hiệu Manpower, Manpower Việt Nam, chia sẻ, mặc dù nhu cầu tuyển dụng tại Việt Nam vẫn duy trì tích cực nhờ kế hoạch mở rộng kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, cách tiếp cận tuyển dụng đang trở nên chiến lược hơn.

“Trong bối cảnh tự động hóa làm thay đổi cách thức vận hành và yêu cầu về kỹ năng của người lao động, doanh nghiệp không còn chỉ tập trung gia tăng số lượng nhân sự, mà ưu tiên những vị trí có thể trực tiếp thúc đẩy năng suất, đổi mới, và tăng trưởng bền vững”, bà Nguyễn Thu Trang nhấn mạnh.

Trong các nhóm ngành được khảo sát, ngành thông tin ghi nhận nhu cầu tuyển dụng cao nhất, với triển vọng tuyển dụng ròng đạt 64%, tăng 10 điểm phần trăm so với quý trước.

Trong khi đó, doanh nghiệp lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật ghi nhận mức cải thiện triển vọng tuyển dụng ròng đáng chú ý nhất so với quý trước, tăng 12 điểm phần trăm.

Khu vực phía Bắc dẫn đầu cả nước về triển vọng tuyển dụng, với triển vọng tuyển dụng ròng đạt 41%. Trong khi đó, khu vực miền Trung ghi nhận mức tăng mạnh nhất so với quý trước, tăng 38 điểm phần trăm so với mức triển vọng tuyển dụng ròng 0% trong quý 3.

Nhóm doanh nghiệp 50 - 249 nhân viên ghi nhận triển vọng tuyển dụng cao nhất trong tất cả các nhóm quy mô doanh nghiệp, với triển vọng tuyển dụng ròng đạt 49%. Trong khi đó, cả hai nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ (10 - 49 nhân sự), và quy mô vừa cùng ghi nhận triển vọng tuyển dụng có mức tăng nổi bật nhất so với quý trước.

AI VỪA LÀ ĐỘNG LỰC, VỪA LÀ THÁCH THỨC TRONG TUYỂN DỤNG

Khảo sát cũng ghi nhận, mặc dù việc ứng dụng các công nghệ hay công cụ AI ngày càng giúp sức nhiều trong tuyển dụng, việc rút ngắn thời gian tuyển dụng vẫn là thách thức đối với nhiều tổ chức.

Khảo sát cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp tại Việt Nam ghi nhận thời gian tuyển dụng nhanh hơn (42%), và chậm hơn (40%) so với năm 2025 gần như tương đương nhau. Trong khi đó, 16% cho biết thời gian tuyển dụng trung bình không thay đổi, và 1% chưa có đánh giá rõ ràng.

Tuyển dụng lao động tại Hà Nội. Ảnh: Thu Hằng.

Dù ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, song khảo sát cũng chỉ ra rằng, không phải tất cả doanh nghiệp đều ghi nhận tốc độ tuyển dụng được cải thiện so với năm 2025.

Tình trạng thiếu hụt nhân tài tiếp tục là rào cản lớn đối với hoạt động tuyển dụng. Khoảng một nửa doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chính khiến quá trình tuyển dụng bị kéo dài là do thiếu ứng viên, bao gồm cả việc số lượng người có kỹ năng phù hợp ứng tuyển vào không đủ, hoặc nguồn ứng viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng trên thị trường còn hạn chế.

Một thách thức khác đến từ khoảng cách giữa kỳ vọng của ứng viên và yêu cầu của công việc. Ngoài ra, số lượng CV/hồ sơ ứng tuyển được tạo bởi AI ngày càng nhiều, cũng khiến việc sàng lọc ứng viên trở nên khó khăn hơn.

Bà Nguyễn Thu Trang nhận định, AI đang góp phần nâng cao hiệu quả tuyển dụng, nhưng đồng thời cũng tạo ra những thách thức mới cho doanh nghiệp trong việc tìm kiếm ứng viên phù hợp.

“Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải kết hợp hiệu quả giữa công nghệ và đánh giá của con người để đưa ra quyết định tuyển dụng chính xác hơn. Đồng thời, việc mang đến trải nghiệm ứng viên tích cực và đáp ứng các kỳ vọng về phúc lợi của lực lượng lao động, sẽ là yếu tố giúp doanh nghiệp thu hút nhân tài”, bà Trang chia sẻ.

Theo khảo sát, nhìn chung, 57% doanh nghiệp tại Việt Nam cho biết đã gia tăng tuyển dụng nhân sự ở giai đoạn đầu sự nghiệp (nhân sự mới vào nghề) so với năm 2025.

Xu hướng này diễn ra mạnh nhất trong ngành thông tin, nơi có 77% doanh nghiệp mở rộng tuyển dụng nhóm nhân sự mới vào nghề, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các kỹ năng công nghệ mới nổi.

Các vị trí được doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng nhân sự giai đoạn đầu sự nghiệp nhiều nhất bao gồm: Kỹ thuật; phát triển mô hình và ứng dụng AI; công nghệ thông tin và dữ liệu.

Xu hướng này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của lực lượng nhân sự trẻ trong việc xây dựng nguồn nhân tài STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) tại Việt Nam.