Tháng 5, KDH và PGV bị loại khỏi nhóm vốn hóa tỷ USD
Hà Anh
04/06/2026, 08:04
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa cho biết thông tin thị trường kỳ 5/2026.
Cụ thể: Kết thúc phiên giao dịch 29/5/2026, chỉ số VNIndex đạt 1.863,49 điểm, VNAllshare đạt 1.900,59 điểm và VN30 đạt 1.997,06 điểm. Trong tháng 5, chỉ số VNIndex ghi nhận tăng 0,51% so với tháng trước, trong khi chỉ số VNAllshare và VN30 ghi nhận giảm điểm với mức giảm lần lượt là -0,69% và -1,27%.
Các chỉ số ngành trên HOSE ghi nhận 03 chỉ số ngành tăng điểm so với tháng 04/2026, gồm chỉ số ngành năng lượng (VNENE), chỉ số ngành dịch vụ tiện ích (VNUTI) và chỉ số ngành tài chính (VNFIN) với mức tăng lần lượt là 9,76%, 6,86% và 1,38%. Các chỉ số ngành ghi nhận giảm điểm đáng chú ý gồm chỉ số ngành tiêu dùng không thiết yếu (VNCOND), chỉ số ngành công nghệ thông tin (VNIT) và chỉ số ngành vật liệu xây dựng (VNMAT) và với mức giảm lần lượt là -5,42%, -5,18% và -4,44%.
Thanh khoản thị trường:
Cổ phiếu: Trong tháng 05/2026 ghi nhận khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 826.371 triệu cổ phiếu/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 24.343 tỷ đồng/ngày; tương ứng giảm 2,49% về khối lượng và tăng 1% về giá trị so với tháng trước.
Chứng quyền có bảo đảm (CW): Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 61,883 triệu CW/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt 84,40 tỷ đồng/ngày; tương ứng giảm 1,19% về khối lượng và tăng 1,34% về giá trị so với tháng 04/2026.
Chứng chỉ quỹ ETF: Khối lượng giao dịch bình quân chứng chỉ quỹ ETF đạt hơn 1,59 triệu ETF/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 49,20 tỷ đồng/ngày, tương ứng mức giảm 10,74% về khối lượng và 18,97% về giá trị giao dịch so với tháng trước.
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 05/2026 đạt trên 111.713 tỷ đồng, chiếm 11,47% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 18.991 tỷ đồng.
Quy mô thị trường: Tính đến hết ngày 31/5/2026, HOSE có 655 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 403 mã cổ phiếu, 04 mã chứng chỉ quỹ đóng, 18 mã chứng chỉ quỹ ETF và 230 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 218.308 tỷ chứng khoán. Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt 8.782 triệu tỷ đồng, tăng 0,64% so với tháng trước và tương đương 68,36% GDP năm 2025, chiếm hơn 94,83% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.
Các doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa thị trường trên 01 tỷ USD: Tính đến ngày 31/5/2026, trên HOSE có 52 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 05 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Tập đoàn Vingroup (VIC), Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG) và giảm 2 doanh nghiệp so với tháng trước đó là KDH của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền và PGV của Tổng Công ty Phát điện 3.
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