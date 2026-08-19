Sáu doanh nghiệp rời khỏi danh sách vốn hóa tỷ USD trong tháng 7/2026

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa công bố thông tin thị trường kỳ tháng 07/2026.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

Cụ thể: Kết thúc phiên giao dịch 31/7/2026, chỉ số VNIndex đạt 1.735,78 điểm, VNAllshare đạt 1.762,69 điểm và VN30 đạt 1.872,07 điểm. Trong tháng 7/2026, cả ba chỉ số chính đều giảm điểm so với tháng trước, với mức giảm lần lượt là -6,68%, -7,50% và -6,20%.

Trong tháng 7/2026, toàn bộ 10 chỉ số ngành trên HOSE đều giảm điểm so với tháng 06/2026, trong đó giảm mạnh là chỉ số ngành tiêu dùng không thiết yếu (VNCOND), chỉ số ngành công nghiệp (VNIND) và chỉ số ngành dịch vụ tiện ích (VNUTI) với mức giảm lần lượt là -16,67%, -13,10% và -8,47%.

Thanh khoản thị trường:

Cổ phiếu: Trong tháng 07/2026 ghi nhận tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 15,89 tỷ cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch đạt 407.830 tỷ đồng; tương ứng khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 691 triệu cổ phiếu/ngày và giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 17.731 tỷ đồng/ngày; qua đó ghi nhận tăng 9,21% về khối lượng và giảm 3,73% về giá trị so với tháng trước.

Chứng quyền có bảo đảm (CW): Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 1,2 tỷ CW với tổng giá trị giao dịch đạt 966 tỷ đồng; tương ứng khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 52,9 triệu CW/ngày và giá trị giao dịch bình quân đạt 42 tỷ đồng/ngày; qua đó ghi nhận tăng 8,43% về khối lượng và giảm 14,58% về giá trị so với tháng 06/2026.

Chứng chỉ quỹ ETF: Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 39,6 triệu ETF ngày với tổng giá trị giao dịch trên 1.15 tỷ đồng; tương ứng khối lượng giao dịch bình quân chứng chỉ quỹ ETF đạt hơn 1,72 triệu ETF/ và giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 49,87 tỷ đồng/ngày, qua đó ghi nhận tăng 5,91% về khối lượng và 2,78% về giá trị giao dịch so với tháng trước.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 07/2026 đạt trên 100.111 tỷ đồng, chiếm 12,27% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 11.693 tỷ đồng.

Quy mô thị trường: Tính đến hết ngày 31/7/2026, HOSE có 738 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 403 mã cổ phiếu, 04 mã chứng chỉ quỹ đóng, 20 mã chứng chỉ quỹ ETF và 311 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 224,43 tỷ chứng khoán và tổng giá trị chứng khoán niêm yết đạt hơn 2,22 triệu tỷ đồng. Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt trên 8,22 triệu tỷ đồng, giảm 6,18% so với tháng trước và tương đương 64,01% GDP năm 2025, chiếm hơn 94,84% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Các doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa thị trường trên 01 tỷ USD: Tính đến ngày 31/7/2026, trên HOSE có 48 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 04 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Tập đoàn Vingroup (VIC), Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID).

Trước đó, HOSE cho biết tính đến ngày 30/6/2026, trên HOSE có 54 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 04 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Tập đoàn Vingroup (VIC), Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID).

Như vậy, so với cuối tháng 6 số doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa trên 1 tỷ USD giảm 6 doanh nghiệp - đó là, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ); Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP (mã KBC); Công ty Cổ phần Chứng khoán VIETCAP (mã VCI); Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (mã NAB); Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (mã VND) và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (mã HVN).