VEF chốt danh sách trả cổ tức với tỷ lệ 43.500 đồng/cổ phiếu

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - VEFAC (VEF-UPCoM) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 và tạ mứng cổ tức quý 1/2025.

Theo đó, VEF sẽ chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024: 135% vốn điều lệ (1 cp được nhận 13.500 đồng) và tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 từ lợi nhuận sau thuế quý 1/2025 là 300%/cổ điều lệ (1 cp được nhận 30.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 13/6 và ngày thanh toán là ngày 4/7/2025.

Được biết, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam được thành lập từ những năm 1960, đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển với các tên gọi khác nhau: Khu Triển lãm Giảng Võ (1975 - 1978), Khu Triển lãm Trung ương (1979 -1982), Trung tâm Triển lãm thành tựu kinh tế kỹ thuật Việt Nam (1982 - 1985), và Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (1985 - 1989).



Ngày 18/01/1989, Hội đồng Bộ trưởng ban hành quyết định thành lập Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, là một đơn vị sự nghiệp có thu.

Đến ngày 04/05/1995, Trung tâm chuyển đổi thành doanh nghiệp Nhà nước với chức năng kinh doanh chính là tổ chức triển lãm, hội chợ, hội nghị trong và ngoài nước, kinh doanh các loại hình dịch vụ, quảng cáo, thông tin, thương mại trong và ngoài nước.

Ngày 30/06/2010, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam theo quyết định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (“Bộ VHTTDL”).

Ngày 04/01/2011, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam đổi tên thành Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty VEFAC”) và VEFAC kế thừa toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, tiếp tục cổ phần hóa gắn với thực hiện dự án theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ VHTTDL (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1082/TTg-ĐMDN ngày 25/06/2010 và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 2295/QĐ-BVHTTDL ngày 30/06/2010).

Ngày 03/02/2016, Thủ tướng Chính phủ đồng ý nhập Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia và Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế để thành lập Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia mới tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Nguồn vốn đầu tư xây dựng Dự án được lấy từ nguồn thu từ các Dự án thành phần. Theo đó, bao gồm các dự án:

- Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, đây sẽ là trung tâm triển lãm hiện đại, tiên tiến ngang tầm khu vực và thế giới;

- Dự án Khu đô thị mới Đông Anh huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; Nam Đại lộ Thăng Long tại các phường thuộc quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Tổ hợp Trung tâm Thương mại Dịch vụ và hỗn hợp tại 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Ngày 11/02/2015, Bộ VHTTDL đã phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam thành Công ty cổ phần.

Ngày 20/03/2015, cuộc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam được tổ chức tại HNX với giá đấu giá thành công bình quân là 10.058 đồng/cổ phần và tổng số lượng cổ phần bán được là 620.500 cổ phần.

Ngày 06/05/2015, Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam chính thức trở thành Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam với mức vốn điều lệ là 1.666.040.500.000 đồng.

Ngày 25/11/2015, cổ phiếu Công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM với mã chứng khoán VEF và chính thức giao dịch vào ngày 22/12/2015 với giá tham chiếu 10.100 đồng/cp.

Hiện tại, công ty đã và đang thực hiện song song các nhiệm vụ chiến lược chính để duy trì, phát triển lĩnh vực cốt lõi tổ chức hội chợ triển lãm; tổ chức hội nghị, hội thảo; thiết kế, thi công gian hàng; thực hiện quàng cáo và đầu tư, xây dựng các dự án được giao.

Trụ sở chính của VEF đặt tại Thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Trong cơ cấu cổ đông của VEF, Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (mã VIC-HOSE) là công ty mẹ của VEF với tỷ lệ cổ phần sở hữu của công ty mẹ: 83,32% (tương ứng 1.388.109.450.000 đồng) vốn điều lệ Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

Kết thúc năm 2024, công ty ghi nhận tổng doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu tài chính đạt 1.259,1 tỷ đồng, tăng 119,7% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.1845,0 tỷ đồng, tăng 117,8% so với năm 2023 và lợi nhuận sau thuế đạt 942,1 tỷ đồng, tăng 116,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Công ty là gần 105.107,1 tỷ đồng, tăng hơn 95.307,9 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do các chi tiêu: Tiền và tương đường tiền tăng 1.199,4 tỷ đồng; Phải thu ngắn hạn khác tăng 63.467,5 tỷ đồng; Hàng tồn kho tăng 20.891,5 tỷ đồng; Phải thu về cho vay dài hạn tăng 10.369,0 tỷ đồng;

Cũng tính đến ngày 31/12/2024, tổng nguồn vốn của công ty tăng gần 95.308 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do: nợ ngắn hạn tăng 92.893,3 tỷ đồng - chủ yếu đến từ việc người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 63.090,1 tỷ đồng và phải trả ngắn hạn khác tăng 23.681,3 tỷ đồng; Nợ dài hạn giảm 1.472 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 942,2 tỷ đồng lên 2.346.960.000.000 đồng.

Kết thúc quý 1/2025, công ty báo lãi 14.873 tỷ đồng, tăng 16,135% so với cùng kỳ (91,615 tỷ đồng) tương ứng tăng 14.782 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 chủ yếu từ việc ghi nhận doanh thu chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate và tăng doanh thu tài chính từ hoạt động hợp tác kinh doanh. Qua đó, nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 2.346.960.000.000 đồng lên 17.220.296.000.000 đồng.