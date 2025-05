SAB chốt danh sách trả cổ tức còn lại năm 2024 tỷ lệ 30%

Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (mã SAB-HOSE) chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.

Theo đó, ngày 1/7 tới đây, SAB sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2024 còn lại với tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng). Ngày chi trả là ngày 31/7/2025.

Với xấp xỉ 2.090 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, SAB dự kiến phải chi khoảng 6.270 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Trước đó, vào cuối tháng 1/2025, Sabeco đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Như vậy, với 2 lần tạm ứng cổ tức này, SAB đã hoàn thành kế hoạch mới thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2025 về việc nâng mức chia cổ tức năm 2024 từ 35% lên 50%.

Được biết, SAB đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2025 với doanh thu thuần đạt 5,8 nghìn tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 793 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ.

Theo VCSC, doanh thu giảm do sản lượng bán bia thấp hơn và việc loại bỏ doanh thu phát sinh từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản lượng mua từ Sabibeco. Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS còn bị ảnh hưởng thêm bởi chi phí tài chính bất thường, dù biên lợi nhuận gộp của mảng bia đã cải thiện.

VCSC cho biết, kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS quý 1/2025 lần lượt hoàn thành 18% và 17% dự báo cả năm của VCSC, thấp hơn kỳ vọng của VCSC. VCSC nhận thấy rủi ro giảm đối với dự báo năm 2025 của VCSC cho SAB, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

VCSC cho biết doanh thu mảng bia giảm 15% so với cùng kỳ trong quý 1/2025, do sản lượng bán bia giảm so với cùng kỳ năm trước và việc loại bỏ doanh thu phát sinh từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản lượng mua từ Sabibeco. Theo SAB, nguyên nhân thứ nhất phản ánh tác động tiêu cực từ Nghị định 168 (áp dụng mức phạt tiền cao hơn với hành vi điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia) và bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và nguyên nhân thứ hai do SAB hợp nhất Sabibeco thành công ty con từ tháng 1/2025 (trước đây là công ty liên kết).

Ở mặt tích cực, biên lợi nhuận gộp của mảng bia đã cải thiện 2,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ, đạt 35,1% trong quý 1/2025, nhờ tác động tích cực từ việc hợp nhất Sabibeco, dù vẫn còn chịu ảnh hưởng từ việc tiếp tục sử dụng các nguyên liệu đầu vào có chi phí cao đã phòng hộ rủi ro quá mức. Tuy nhiên, biên lợi nhuận từ HĐKD giảm nhẹ 0,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ, đạt 14,2% do tỷ lệ chi phí quảng cáo và khuyến mãi (A&P) trên doanh thu bia tăng nhẹ 0,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ đạt 7,4%.

Thu nhập tài chính ròng giảm mạnh 44% so với cùng kỳ, chủ yếu do khoản lỗ bất thường 85 tỷ đồng (ghi nhận trong mục chi phí tài chính khác) từ việc đánh giá lại khoản đầu tư 21,8% cổ phần tại Sabibeco trước đây của SAB.



Ngoài ra, SAB còn lưu ý rằng đơn vị định giá độc lập đánh giá lại giá trị hợp lý của Sabibeco chưa hoàn tất báo cáo thẩm định tại thời điểm công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2025. Do đó, khoản lỗ 85 tỷ đồng này có thể được điều chỉnh trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua lại.