“Very peri”: màu của năm 2022, màu của tương lai và hy vọng

Lần đầu tiên trong lịch sử 22 năm của Pantone’s Color Of The Year, Viện Pantone đã tạo ra một màu sắc hoàn toàn mới với mã PANTONE® 17-3938 Very Peri – được mô tả là sự kết hợp của màu xanh dừa cạn (periwinkle blue) trên tông tím đỏ (red violet), gợi lên cảm giác phát sáng neon ẩn dụ cho sự phát triển của thế giới kỹ thuật số và khả năng sáng tạo hướng tới tương lai.

Leatrice Eiseman, Giám đốc điều hành của Pantone và Laurie Pressman, Phó chủ tịch của Pantone, nói đây là màu sắc nói lên tinh thần lạc quan, thái độ bất chấp mọi sự thay đổi của cuộc sống ở thời điểm hiện tại, khi mọi thứ bắt đầu quay lại nhịp sống bình thường nhưng không thiếu sự thay đổi sau ảnh hưởng của dịch bệnh.

“Chúng ta đang bước vào thời đại khác, nơi chúng ta đang tái hình dung tương lai của mình, cố gắng viết lại cuộc đời mình và thừa nhận tất cả những điều chưa biết trước mắt. Việc nhìn thế giới dưới những góc độ khác đã và sẽ tiếp tục mang đến cho chúng ta những giải pháp mới. Đó thực sự đặt một tia ánh sáng mới, một hy vọng cho cuộc sống tương lai đầy biến động,” Leatrice Eiseman chia sẻ.

Kể từ năm 2000, hằng năm Viện màu Pantone luôn chỉ định một màu cho vị trí "Màu sắc của năm".

Trong một thời đại của NFT (Non-fungible token, tài sản kỹ thuật số), Metaverse (đa vũ trụ ảo) và những giá trị ảo lên ngôi, màu "dừa cạn" Very Peri hiện ra như một sự xóa mờ đi ranh giới giữa thế giới thực và ảo. Năm ngoái, Viện nghiên cứu màu sắc Pantone đã phá vỡ truyền thống khi chọn ra hai tông màu khác nhau làm màu của năm. Ultimate Grey, một màu xám đơn giản và Illuminating, một màu vàng tươi vui. Một màu xanh hoàng gia được gọi là Classic Blue cũng đã được chọn vào năm 2020, vì sự hấp dẫn và phổ biến của nó.

Năm nay, Viện sắc màu Pantone đã nhận ra rằng đã đến thời điểm phải đưa ra một màu sắc hoàn toàn mới, thay vì chỉ đơn giản chọn trong bảng màu vốn đã rất đa dạng của các thương hiệu. Để có thể tìm ra màu Very Peri – màu của cây dừa cạn làm đại diện cho năm 2022, Viện Màu sắc Pantone đã phải trải qua gần một năm nghiên cứu ở khắp nơi trên thế giới về những xu hướng màu sắc.

Eiseman cũng chia sẻ: “Chúng tôi tìm kiếm từ rất nhiều lĩnh vực, từ thể thao đến thời trang, để xem mọi người đang nói về điều gì,” và cũng nhấn mạnh sự quan tâm đặc biệt đối với mảng điện tử, công nghệ, các trò chơi hay Metaverse – vũ trụ thực tế. Chính sự quan tâm này đã giúp truyền cảm hứng cho sự quyết định Very Peri chính là màu sắc của năm 2022.

Vì sao Pantone không chọn một tông màu có sẵn khi quyết định chọn lựa màu của năm 2022? “Việc pha chế nên một gam màu mới rất quan trọng. Thiết kế nên một mã màu mới trong lịch sử Pantone phản ánh sự thay đổi nhanh đến chóng mặt trên toàn cầu,” theo Giám đốc viện màu sắc Pantone, Leatrice Eiseman.

“Năm 2021, cả thế giới đã sống sót qua năm thứ nhì của đại dịch Covid-19. Người ta hiểu rõ hơn về con virus này. Kỹ thuật tiên tiến cho phép phát triển vaccine nhanh như vũ bão. Cả thế giới lại có một niềm hy vọng trở về với cuộc sống bình thường mới. Song song là những phát kiến công nghệ thông tin để vượt qua rào cản địa lý, vật lý mà sự phong toả hay hạn chế đi lại vì đại dịch đã tạo ra. Màu xanh thường được đánh đồng với cảm xúc lạc quan, yên bình. Nhưng sắc xanh Very Peri lại là sắc xanh tím, có nghĩa là nó ẩn chứa chút tia đỏ. Sắc xanh Very Peri là tông xanh ấm áp nhất trong tất cả các mã màu xanh. Do được pha sắc tố đỏ, nó tạo cảm xúc lạc quan, vui vẻ, đầy nhiệt huyết. Mà sự tươi mới là điều tất cả chúng ta đang đi tìm trong cuộc sống ngày hôm nay.

Giới thời trang, khi nhìn vào màu xanh Veri Peri, sẽ nhớ về làn sóng thời trang Y2K của thập niên 2000. Phong cách Y2K trở lại như một xu hướng thời trang lớn của năm 2022. Làn sóng Y2K chuộng những gì rực rỡ đến chói mắt, kỳ thị sự bình dị của sự tối giản (minimalism). Các tông màu của Y2K thường mang sắc neon hay ánh kim. Và màu xanh Very Peri, do là sắc xanh pha đỏ, cũng khơi gợi cảm xúc này.

Không có gì phải bàn cãi về sự ảnh hưởng của các thiết bị điện tử đã ảnh hưởng đối với việc sử dụng Very Peri làm màu chủ đạo, các ảnh chụp màn hình của các trò chơi điện tử sử dụng sắc màu này đã chứng minh điều đó, và chúng tôi thực sự muốn màu của năm 2022 phản ánh những gì đang xảy ra trong chính thế giới xung quanh chúng ta,” bản thông báo của viện màu sắc nêu rõ.

USA Today cho biết, tại New York, Pantone sẽ kết hợp với bảo tàng Artechouse để thiết kế triển lãm kỹ thuật số mang mã màu Veri Peri trong năm 2022 như lời nhắc nhở với chúng ta, rằng có nhiều hơn 1 cách để nắm bắt một hệ tư tưởng mới thông qua màu sắc. Hơn nữa, một lựa chọn đầy quyết đoán như vậy còn cho thấy một điều rằng chúng ta vẫn còn rất nhiều lựa chọn về màu sắc, phù hợp cho nhiều mục đích khác nhau.

Màu Pantone 2022 đại diện cho lòng dũng cảm, khuyến khích tinh thần sáng tạo của mỗi cá nhân trong thời đại mới. Đó thực sự đặt một tia ánh sáng mới, một hy vọng cho cuộc sống tương lai đầy biến động.