Vi phạm hành chính về thuế, DNP Holding bị phạt gần 12 tỷ

CTCP DNP Holding (mã DNP-HNX) vừa công bố thông tin nhận Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra của Tổng cục Thuế.

Theo đó, DNP Holding đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Cụ thể: công ty bị phạt hành chính gần 1,5 tỷ đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả gồm buộc phải nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước là 6,9 tỷ đồng và khoản chậm nộp thuế là 332 triệu đồng.

Ngoài ra, DNP giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của kỳ tính thuế tháng 12 năm 2022 với số tiền gần 3,3 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền xử lý về thuế của DNP Holding là gần 12 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2023 đã soát xét, doanh thu của DNP đạt 3.482 tỷ đồng, điều chỉnh nhẹ so với trước kiểm toán và tăng 3% so với cùng kỳ.



Trong kỳ, công ty ghi nhận doanh thu tài chính tăng mạnh tới 55% lên 411 tỷ, do đó, lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước và là lợi nhuận cao nhất của DNP từ trước tới nay và giảm 5% so với trước soát xét.

Như vậy, so với kế hoạch, công ty đã hoàn thành được 42% kế hoạch doanh thu và vượt 32% kế hoạch về lợi nhuận.

Theo DNP, doanh thu thuần và doanh thu hoạt động tài chính biến động tăng/giảm 61,6 tỷ đồng so với số liệu đã công bố do bút toán phân loại sau soát xét. Chi phí thuế TNDN hiện hành và hoãn lại thay đổi so với BCTC đã công bố do công ty tính toán lại sô thuế TNDN dự kiến phải nộp.

Trên thị trường, cổ phiếu DNP chốt phiên 28/9 đạt 22.000 đồng/cp và giảm hơn 8% từ đầu năm đến nay.