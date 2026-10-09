Việt Nam lần đầu được nâng hạng lên "tín nhiệm đầu tư"

Việc tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information, Inc. nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam lên BBB-, triển vọng “Ổn định” đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam được tổ chức này đưa vào nhóm xếp hạng đầu tư (Investment Grade)…

Việt Nam lần đầu được đưa vào nhóm xếp hạng tín nhiệm đầu tư. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 8/10/2026, Rating and Investment Information, Inc. (R&I) thông báo nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ (triển vọng “Tích cực”) lên BBB- (triển vọng “Ổn định”). Quyết định này được đưa ra trên cơ sở đánh giá về triển vọng tăng trưởng, dư địa tài khóa, tiến trình cải cách và sức chống chịu của nền kinh tế trước các biến động từ bên ngoài.

Theo R&I, triển vọng tăng trưởng của Việt Nam vẫn là một trong những nền tảng quan trọng hỗ trợ hồ sơ tín nhiệm.

Tổ chức này dự báo đà tăng trưởng cao có khả năng tiếp tục được duy trì khi nền kinh tế chuyển dần sang mô hình dựa nhiều hơn vào năng suất và đổi mới sáng tạo, đồng thời mở rộng đầu tư công và duy trì dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Việc thực hiện nhất quán các chương trình cải cách cũng là yếu tố được tổ chức xếp hạng tín nhiệm này đánh giá tích cực. Theo R&I, tiến trình cải cách toàn diện nếu tiếp tục được triển khai đồng bộ sẽ hỗ trợ Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định hơn.

Tăng trưởng của Việt Nam được đánh giá ở mức cao so với các nền kinh tế khác trong khu vực Đông Nam Á. Cùng đó, chương trình cải cách đang được Chính phủ triển khai, từ tinh gọn bộ máy nhà nước, thúc đẩy khu vực tư nhân đến hoàn thiện thể chế và phát triển thị trường vốn tạo thêm nền tảng cho tăng trưởng và khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Bên cạnh triển vọng tăng trưởng, năng lực tài khóa là một điểm đáng chú ý trong đánh giá lần này. R&I nhận định tỷ lệ nợ công trên GDP của Việt Nam hiện tương đối thấp, qua đó tạo dư địa để tăng chi đầu tư phát triển.

Tổ chức này dự báo bội chi ngân sách và tỷ lệ nợ công sẽ tăng trong thời gian tới, song chưa nhận thấy rủi ro đáng lo ngại đối với tính bền vững của nợ.

Theo đánh giá của Rating and Investment Information, Inc., đầu tư công mở rộng có thể hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai, trong khi định hướng kiểm soát chi thường xuyên của Chính phủ góp phần duy trì sự cân đối của tài khóa.

Song song, khả năng chống chịu của Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài cũng được củng cố bởi các yếu tố từ khu vực đối ngoại. Rating and Investment Information, Inc. ghi nhận cán cân vãng lai tiếp tục thặng dư, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được duy trì và gánh nặng nợ nước ngoài ở mức tương đối thấp.

Để phục vụ quá trình đánh giá, trong tháng 4 và tháng 5/2026, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành và trực tiếp làm việc với Rating and Investment Information, Inc.

Quá trình làm việc này được thực hiện trên cơ sở những kết quả kinh tế vĩ mô Việt Nam đạt được trong các năm qua, đồng thời kế thừa kinh nghiệm phối hợp với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế như Moody's, Fitch và S&P.

Dù đánh giá tích cực về triển vọng của Việt Nam, RR&I vẫn lưu ý tốc độ tăng trưởng tín dụng, thanh khoản của các ngân hàng, hoạt động cho vay bất động sản, khả năng bảo đảm vốn của hệ thống tài chính và quy mô dự trữ ngoại hối.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, việc Việt Nam lần đầu đạt mức BBB- và được đưa vào nhóm xếp hạng đầu tư của Rating and Investment Information, Inc. là một dấu mốc trong quá trình cải thiện hồ sơ tín nhiệm quốc gia.

Vị thế tín nhiệm trên thị trường quốc tế theo đó được củng cố, cùng với niềm tin của nhà đầu tư và điều kiện huy động các nguồn lực dài hạn cho phát triển kinh tế - xã hội.

Sau quyết định nâng hạng, Bộ Tài chính cho biết sẽ cùng các cơ quan của Chính phủ tiếp tục phối hợp với Rating and Investment Information, Inc. và các tổ chức xếp hạng tín nhiệm khác, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin về kinh tế - xã hội, tài khóa, nợ công. Việc cập nhật thường xuyên nhằm bảo đảm hồ sơ tín nhiệm quốc gia của Việt Nam được đánh giá dựa trên những thông tin đầy đủ, chính xác và cập nhật.