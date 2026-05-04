Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm Việt Nam lên "Tích cực"

Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, việc Moody’s điều chỉnh triển vọng tín nhiệm của Việt Nam lên “Tích cực” cho thấy niềm tin ngày càng gia tăng vào khả năng ổn định vĩ mô, cải cách thể chế và duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế…

Bộ Tài chính cho biết ngày 04/5/2026, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã điều chỉnh đánh giá triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ “Ổn định” sang “Tích cực” và xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức Ba2.

Theo đánh giá của Moody’s, việc nâng triển vọng phản ánh niềm tin vào khả năng cải thiện hồ sơ tín nhiệm của Việt Nam trong trung hạn. Tổ chức này cho rằng chất lượng thể chế và quản trị đang có chuyển biến thông qua quá trình cải cách thủ tục hành chính, pháp luật và khu vực công được triển khai từ cuối năm 2024.

Các nỗ lực cải cách hành chính, hoàn thiện hệ thống pháp luật và đổi mới khu vực công đã góp phần tinh giản bộ máy, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và nâng cao hiệu quả xử lý thủ tục, đặc biệt trong phê duyệt và quản lý dự án.

Những cải thiện này không chỉ giúp nâng điểm thể chế trong hồ sơ xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam mà còn giúp ổn định kinh tế vĩ mô và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn. Không chỉ dừng ở cải cách thể chế, nền kinh tế Việt Nam còn ghi nhận sự cải thiện về năng lực cạnh tranh nhờ thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng lao động và phát triển thị trường vốn.

“Rủi ro từ các biện pháp bảo hộ thương mại của Hoa Kỳ đã giảm bớt so với dự kiến trước đó, trong khi Việt Nam đã thể hiện khả năng phục hồi thông qua tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bền vững, củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s

Moody’s cho biết việc xếp hạng tín nhiệm ở mức Ba2 cho thấy các yếu tố nền tảng của Việt Nam vẫn được duy trì. Đây là cơ sở để tiếp tục củng cố mức xếp hạng hiện tại.

Theo đó, riềm năng tăng trưởng của Việt Nam tiếp tục là điểm tựa chính. Cơ sở xuất khẩu đa dạng, nhu cầu nội địa phục hồi và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng vai trò hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô.

Ngoài ra, điểm tài khóa của Việt Nam tiếp tục là điểm mạnh nhờ nợ Chính phủ duy trì ở mức thấp và ổn định, khả năng trả nợ vững vàng, giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn huy động nước ngoài giúp giảm rủi ro ngoại tệ và tăng khả năng chống chịu với các rủi ro từ bên ngoài.

Theo Moody’s, Việt Nam có khả năng thích ứng tương đối tốt trước các biến động như giá năng lượng, chi phí vận chuyển hay áp lực lạm phát do yếu tố địa chính trị. Nền tảng kinh tế ổn định, cân đối đối ngoại tích cực và cơ cấu xuất khẩu đa dạng là những yếu tố hỗ trợ khả năng chống chịu này.

Tuy vậy, một số vấn đề như rủi ro trong hệ thống ngân hàng, thị trường bất động sản và những hạn chế còn tồn tại về thể chế vẫn là trở ngại đối với việc nâng hạng tín nhiệm trong tương lai, Moody’s nhấn mạnh.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, việc Việt Nam được nâng triển vọng lên “Tích cực” và là trường hợp duy nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương theo đánh giá của Moody’s cho thấy sự ghi nhận đối với các nỗ lực điều hành và cải cách trong nước.

Đây được xem là cơ sở để Việt Nam tiếp tục theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cao, gắn với đổi mới mô hình phát triển, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và khai thác hiệu quả các nguồn lực.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này và các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục phối hợp với Moody’s và các tổ chức xếp hạng tín nhiệm khác. Mục tiêu là cung cấp thông tin đầy đủ, cập nhật trong quá trình đánh giá hồ sơ tín dụng quốc gia của Việt Nam.