Việt Nam - Panama thúc đẩy kết nối thị trường, chuỗi cung ứng và đầu tư

Việt Nam và Panama nhất trí thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu; đồng thời mở rộng hợp tác trong vận tải biển, hàng không, logistics, tài chính, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama đã ra Tuyên bố chung, xác định các định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Panama, tạo dựng nền tảng và định hướng quan hệ cho giai đoạn mới nhân dịp kỷ niệm 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng thống José Raúl Mulino Quintero khẳng định Panama coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi Panama là nước bạn bè truyền thống, đối tác nhiều tiềm năng tại khu vực và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư, nhằm tạo ra những giá trị kinh tế lớn hơn, hài hòa lợi ích quốc gia gắn với các mục tiêu phát triển bền vững.

MỞ RỘNG TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG, THAM GIA SÂU HƠN VÀO CHUỖI CUNG ỨNG

Theo Tuyên bố chung, Việt Nam và Panama ghi nhận quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước thời gian qua tăng trưởng tích cực.

Hai bên nhất trí chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư; kết nối và tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của mỗi bên, tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Cùng với đó, hai nước sẽ tiếp tục đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu và tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino. Ảnh: Nhân Dân

Trên cơ sở vai trò địa kinh tế của Việt Nam tại Đông Á và Panama tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe, hai nhà lãnh đạo khuyến khích các cơ quan Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước thiết lập quan hệ đối tác, đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực vận tải biển, hàng không, hậu cần và kho ngoại quan, bảo hiểm và tài chính.

Hai bên thống nhất thúc đẩy đàm phán Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư; Hiệp định về Trao đổi và bảo vệ thông tin mật; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội và Đại học Văn hóa, Giáo dục, Công nghệ Metropolitan.

Lãnh đạo Việt Nam và Panama đồng thời nhấn mạnh tiềm năng mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong nông nghiệp, năng lượng tái tạo, hàng hải, hàng không và hậu cần, tài chính - ngân hàng, đổi mới sáng tạo, viễn thông, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường biển và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hợp tác trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch cũng được xác định là những lĩnh vực cần tiếp tục mở rộng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ trao và ký kết nhiều văn kiện hợp tác, trong đó có Hiệp định Hợp tác về vận tải biển; Thỏa thuận Hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; các biên bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp, hải quan, du lịch và hàng không.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Phòng Thương mại, Công nghiệp và Nông nghiệp Panama ký Biên bản ghi nhớ hợp tác. Hai Học viện Ngoại giao, Đại học Hàng hải Việt Nam và Đại học Hàng hải quốc tế Panama, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam và Viện Đổi mới sáng tạo nông nghiệp Panama cũng thiết lập các khuôn khổ hợp tác mới.

HOÀN THIỆN CÁC CƠ CHẾ HỢP TÁC, TĂNG KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

Về quan hệ chính trị và các cơ chế hợp tác song phương, hai nhà lãnh đạo thống nhất đẩy mạnh đối thoại cấp cao nhằm định hướng phát triển quan hệ Việt Nam - Panama thông qua các chuyến thăm song phương và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành hai nước.

Hai bên sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao và Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Panama Jose Raul Mulino gặp gỡ báo chí sau hội đàm. Ảnh: Nhân Dân

Việt Nam và Panama cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa các đảng và tổ chức chính trị, cơ quan lập pháp, tư pháp, các địa phương và đẩy mạnh giao lưu nhân dân; đồng thời thúc đẩy trao đổi nhằm củng cố và tăng cường các cơ chế, khuôn khổ pháp lý cho quan hệ hợp tác song phương.

Hai nước nhất trí thúc đẩy du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân, qua đó tăng cường sự hiểu biết và quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Trong lĩnh vực an ninh, hai bên khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, mua bán người, rửa tiền, khủng bố, tội phạm mạng và các loại hình tội phạm mới.

Việt Nam và Panama sẽ tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực thực thi pháp luật phù hợp với pháp luật mỗi nước và các điều ước quốc tế mà hai bên là thành viên.

Hai bên cũng nỗ lực thúc đẩy để Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Công ước Hà Nội - sớm có hiệu lực và đi vào thực thi hiệu quả; thúc đẩy hợp tác song phương tại các diễn đàn đa phương trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng, chống tội phạm mạng mà hai bên là thành viên.

TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI GIỮA ĐÔNG NAM Á VÀ MỸ LATINH

Trên bình diện đa phương, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết thúc đẩy chủ nghĩa đa phương với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế toàn cầu và liên khu vực mà hai bên đều là thành viên.

Các cơ chế được nhấn mạnh gồm Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, UNESCO, Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh và Phong trào Không liên kết.

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ nhận định thế giới toàn cầu hóa đòi hỏi tư duy cởi mở hơn đối với thương mại quốc tế và giao lưu văn hóa; toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là động lực thúc đẩy đổi mới, phát triển và kết nối giữa các khu vực trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Cộng hòa Panama Jose Raul Mulino và Phu nhân Maricel Cohen de Mulino chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Hai bên đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN đối với hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; nhất trí duy trì trao đổi kinh nghiệm hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau tăng cường quan hệ với các cơ chế hợp tác quốc tế, liên khu vực và khu vực mà một trong hai nước là thành viên, trong đó có ASEAN, Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe và Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương, cũng như các hoạt động hợp tác biển ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu; đồng thời khẳng định cần duy trì tính phổ quát và toàn vẹn của UNCLOS 1982.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và các hoạt động kinh tế biển hợp pháp không bị cản trở; không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc và UNCLOS 1982; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương và tài nguyên biển.

Hai bên cũng bày tỏ quan ngại về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại một số khu vực trên thế giới, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và an toàn của thường dân, hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

Hai bên kêu gọi tăng cường các nỗ lực đàm phán, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc; tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia; không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Kết thúc Tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống José Raúl Mulino Quintero và tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Panama theo hướng thực chất, hiệu quả, toàn diện và bền vững, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại hai khu vực cũng như trên thế giới.

Tổng thống José Raúl Mulino Quintero trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sớm thăm Panama vào dịp phù hợp. Lãnh đạo cấp cao Việt Nam vui vẻ nhận lời và đề nghị hai bên thống nhất thời điểm chuyến thăm qua kênh ngoại giao.