Việt Nam và Nhật Bản thông qua Quy tắc thực hiện Cơ chế JCM, thúc đẩy dự án giảm phát thải

Các thành viên Ủy ban hỗn hợp triển khai thực hiện Cơ chế tín chỉ chung JCM giữa Việt Nam và Nhật Bản vừa chính thức thông qua các Quy tắc thực hiện Cơ chế JCM tại cuộc họp lần thứ 10 của Ủy ban.
Việc thông qua Quy tắc sẽ tạo cơ sở pháp lý và kỹ thuật minh bạch cho các dự án JCM, giảm phát thải khí nhà kính của hai nước trong giai đoạn mới. Quá trình triển khai dự án JCM, cấp và chuyển giao tín chỉ carbon phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật của hai nước. Trong đó, phía Việt Nam thực hiện theo Nghị định số 112/2026/NĐ-CP ngày 1/4/2026 của Chính phủ về trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon.
Việt Nam và Nhật Bản đã ký kết sửa đổi Bản ghi nhớ hợp tác về tăng trưởng carbon thấp trong khuôn khổ chuyến thăm cấp cao của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Việt Nam hồi tháng 5/2026. Sự kiện đánh dấu bước tiến hoàn thiện khuôn khổ hợp tác JCM phù hợp với các hướng dẫn từ Thỏa thuận Paris và quy định pháp luật mới của hai nước.
Trên cơ sở đó, Cuộc họp lần thứ 10 của Ủy ban hỗn hợp triển khai thực hiện Cơ chế JCM nhằm cụ thể hóa các nội dung của Bản ghi nhớ hợp tác về tăng trưởng carbon thấp được ký sửa đổi, và trao đổi về kế hoạch triển khai thời gian tới.
Ông Lê Trọng Yên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy chuyển đổi xanh ngày càng đóng vai trò quan trọng.
Đặc biệt, hai nước đã thiết lập Cơ chế JCM nhằm tạo khuôn khổ hợp tác triển khai các dự án giảm phát thải khí nhà kính, thông qua hỗ trợ về tài chính, đầu tư và chuyển giao công nghệ carbon thấp. Tín chỉ carbon từ dự án được chia sẻ giữa các bên tham gia, qua đó, đóng góp thực hiện các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của hai quốc gia.
Từ khi được thiết lập năm 2013, Cơ chế JCM đã có 14 dự án hoàn thành đăng ký và cấp hơn 35.000 tín chỉ carbon. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, những kết quả tích cực này thể hiện sự hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước, đồng thời cho thấy tiềm năng tiếp tục mở rộng các hoạt động JCM trong thời gian tới.
Về phía Nhật Bản, Phó Đại sứ, Công sứ Ishikawa Isamu cho rằng việc thiết lập những quy tắc Cơ chế JCM minh bạch sẽ thúc đẩy các nhà đầu tư hành động giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ hơn nữa.
Tại cuộc họp, Cục Biến đổi khí hậu đề nghị các cơ quan đầu mối và Ban Thư ký hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn và rà soát hệ thống biểu mẫu chi tiết nhằm hướng dẫn cụ thể các bước tham gia Cơ chế JCM giai đoạn mới cho doanh nghiệp. Qua đó, giúp thúc đẩy triển khai các dự án JCM và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tham gia, bảo đảm hiệu quả giảm phát thải và phù hợp với hướng dẫn của Thỏa thuận Paris.
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