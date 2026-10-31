Vietnam Airlines đạt doanh thu hơn 114.000 tỷ đồng sau 9 tháng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất 114.480 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước...

Vietnam Airlines đạt doanh thu hợp nhất hơn 114.000 tỷ đồng, duy trì tăng trưởng hai con số sau 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh minh hoạ. Nguồn: VNA.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, trong 9 tháng đầu năm, hãng thực hiện hơn 122.000 chuyến bay, với tổng thời gian khai thác khoảng 300.000 giờ bay. Sản lượng hành khách đạt hơn 20 triệu lượt, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng hàng hóa và bưu kiện đạt 274.000 tấn, tăng 9%.

Tổng doanh thu hợp nhất đạt 114.480 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 4.172 tỷ đồng. Riêng quý III/2026, doanh thu hợp nhất đạt 39.168 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 319 tỷ đồng.

Năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu 138.899 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với năm trước. Như vậy, sau 9 tháng, hãng đã thực hiện khoảng 82,4% kế hoạch doanh thu cả năm.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu ở mức cao và thị trường hàng không còn nhiều biến động, kết quả kinh doanh của hãng vẫn được hỗ trợ bởi tăng trưởng sản lượng vận chuyển. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế trong quý III giảm đáng kể so với mức lũy kế 9 tháng, cho thấy cần xem xét thêm diễn biến chi phí và hiệu quả kinh doanh từng quý để đánh giá đầy đủ kết quả hoạt động.

Về mạng bay, Vietnam Airlines đã mở các đường bay quốc tế Hà Nội - Amsterdam, TP.HCM - Phuket và TP.HCM - Colombo. Trong quý IV, hãng dự kiến khai trương thêm các đường bay Hà Nội - Ahmedabad, Hà Nội - Hàng Châu và Đà Nẵng - Singapore.

Bên cạnh hoạt động khai thác thương mại, hãng cho biết đã thực hiện hai chuyến bay đặc biệt đưa lực lượng cứu hộ, cứu nạn và hàng hóa hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela.

Trong 9 tháng đầu năm, Vietnam Airlines cũng được ghi nhận tại một số bảng xếp hạng và giải thưởng trong nước, quốc tế. Hãng có năm thứ ba liên tiếp góp mặt trong danh sách Fortune Southeast Asia 500; được Brand Finance xếp vào Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026 và Top 50 thương hiệu hàng không giá trị nhất thế giới. Hãng tiếp tục được công nhận là Thương hiệu quốc gia Việt Nam, đồng thời nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Flyer’s Choice Awards 2026, Vietnam Airlines nhận hai giải thưởng về thiết kế sơn tàu bay và danh hiệu Top 2 hãng hàng không được yêu thích nhất tại khu vực Trung Á và Đông Nam Á.

Trong giai đoạn 2026-2030, hãng cho biết sẽ tập trung nguồn lực phát triển đội tàu bay, đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện năng lực quản trị. Vietnam Airlines cũng tiếp tục triển khai đề án phát triển bền vững giai đoạn 2021-2035, tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính, đồng thời thực hiện lộ trình ESG, trong đó có các giải pháp giảm phát thải carbon, tối ưu hóa nhiên liệu và nghiên cứu sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

Theo kế hoạch, Vietnam Airlines đặt mục tiêu trở thành hãng hàng không đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế vào năm 2030.