Vinatex chính thức vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm trước thời hạn một quý

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) vừa công bố báo cáo tài chính 9 tháng năm 2026 với những con số ấn tượng. Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất đạt 14.797 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.
Điểm sáng lớn nhất không nằm ở quy mô doanh thu mà hiện rõ ở hiệu quả khai thác dòng vốn và chi phí. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tập đoàn đã chạm mốc gần 1.473 tỷ đồng, bứt phá 41% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này giúp doanh nghiệp vượt 6,7% chỉ tiêu lợi nhuận năm được Đại hội đồng cổ đông giao phó.
CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG VƯỢT TRỘI TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỐT LÕI
Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục duy trì đà vượt xa tốc độ tăng doanh thu. Riêng trong quý 3/2026, lợi nhuận gộp tăng nhanh gấp hơn 6 lần tốc độ tăng doanh thu, đạt 780 tỷ đồng và ghi nhận quý thứ hai liên tiếp lợi nhuận trước thuế vượt mốc 500 tỷ đồng (540 tỷ đồng).
Việc kiểm soát tốt giá vốn hàng bán chỉ tăng 5,5% đã nới rộng biên lợi nhuận gộp từ 12,9% lên 14,6%. Sự cải thiện này phản ánh năng lực tối ưu hóa chi phí sản xuất, giúp mỗi đồng doanh thu sinh lời cao hơn, khẳng định chất lượng tăng trưởng đi vào chiều sâu của hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Sự bứt phá tổng thể của Tập đoàn ghi nhận đóng góp quan trọng từ hai mắt xích sản xuất chủ lực là sợi và may. Ngành sợi thực sự trở thành điểm sáng bứt phá khi mang về 6.661 tỷ đồng doanh thu và 381,8 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng lần lượt 15,9% và 168,1% so với cùng kỳ.
Toàn bộ 12 đơn vị trong khối Sợi đều ghi nhận lợi nhuận dương. Sự cải thiện trong công tác quản trị sản xuất, nâng cao hiệu suất thiết bị và linh hoạt nắm bắt biên giá bán – giá nguyên liệu đã đóng góp tới 27% tổng lợi nhuận của toàn ngành.
Bên cạnh đà tăng mạnh của khối sợi, ngành may tiếp tục giữ vững vị thế là trụ cột đóng góp lợi nhuận lớn nhất hệ thống. Doanh thu hợp nhất của khối may đạt 5.853 tỷ đồng, mang lại 679,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế với biên lợi nhuận đạt 11,6%, cao hơn 10% so với kế hoạch năm.
Trong bối cảnh áp lực cạnh tranh xuất khẩu gay gắt và chi phí lao động gia tăng, ngành may vẫn chứng tỏ sức bền nhờ việc chú trọng nâng cao giá trị tạo ra trên từng giờ lao động và cơ cấu lại khách hàng.
Đồng thời, hệ thống các công ty liên doanh, liên kết tiếp tục khẳng định vai trò là động lực phụ trợ vững chắc khi đóng góp gần 454 tỷ đồng vào lợi nhuận trước thuế hợp nhất, chiếm tỷ trọng 31%. Nguồn thu này vừa mang lại sự ổn định dòng tiền, vừa giúp đa dạng hóa rủi ro cho toàn hệ thống.
CÂN ĐỐI TÀI CHÍNH TỐI ƯU VÀ SỨC KHỎE DÒNG TIỀN
Không chỉ "gặt hái quả ngọt" ở khâu sản xuất, bức tranh tài chính của Vinatex còn ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ từ công tác quản trị dòng tiền và chi phí vốn. Doanh thu hoạt động tài chính trong 9 tháng đạt 285,1 tỷ đồng, tăng 17,9%, trong khi chi phí tài chính giảm sâu gần 20%, xuống còn 263,4 tỷ đồng. Sự đảo chiều này đưa chênh lệch thu – chi tài chính từ mức âm 86,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái sang trạng thái dương 21,7 tỷ đồng, tạo thêm khoảng trống lợi nhuận đáng kể.
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng được tiết giảm hiệu quả khi tỷ lệ trên doanh thu thuần giảm từ 8,26% xuống còn 8,04%. Khả năng mở rộng quy mô kinh doanh mà không làm phình to bộ máy quản lý đã giúp Tập đoàn tận dụng triệt để lợi thế kinh tế theo quy mô. Nhờ sự kết hợp nhịp nhàng giữa hoạt động cốt lõi và tài chính, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bứt phá 40,5%, đạt 1.442,9 tỷ đồng.
Chất lượng tài sản và dòng tiền của doanh nghiệp ghi nhận sự cải thiện rõ rệt. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 2.132,3 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Công tác quản trị vốn lưu động được thắt chặt thông qua việc giải phóng hàng tồn kho, giảm gần 666 tỷ đồng, tương ứng giảm 19% so với đầu năm. Nhờ dòng tiền kinh doanh dồi dào, Tập đoàn chủ động thu hẹp nợ vay và nợ thuê tài chính thêm 922 tỷ đồng, đưa dư nợ xuống còn 5.856,4 tỷ đồng, qua đó giảm nhẹ áp lực thanh toán và tăng tính chủ động trong cân đối vốn.
Tính đến cuối quý 3/2026, tổng tài sản Vinatex vượt mốc 21.111 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng thêm gần 1.096 tỷ đồng, đạt 11.182,3 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.973,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông Công ty Mẹ đạt 886,3 tỷ đồng, tăng trưởng 53,3%, minh chứng cho việc đà tăng trưởng không chỉ nằm ở con số hợp nhất mà thực sự mang lại giá trị gia tăng bền vững cho nhà đầu tư.
Thành công trong 9 tháng năm 2026 chính là minh chứng rõ nét cho năng lực điều hành linh hoạt và chiến lược phát triển đúng đắn của Vinatex. Việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu tài chính trước thời hạn giúp Tập đoàn giảm bớt áp lực trong quý cuối năm, chủ động điều chỉnh nhịp độ sản xuất và tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng vận hành.
Sự cộng hưởng giữa đà tăng trưởng của ngành sợi, sự ổn định của ngành may, cùng năng lực quản trị tài chính chặt chẽ đã tạo dựng một nền tảng nội lực vững chắc. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để Vinatex tiếp tục vượt qua những biến động của thị trường toàn cầu, củng cố vị thế thế tiên phong và hướng tới chu kỳ phát triển bền vững trong những giai đoạn tiếp theo.
Ngành Dầu khí không chỉ đơn thuần giữ vai trò cung cấp nhiên liệu truyền thống mà còn là trụ cột chiến lược, quyết định đến an ninh năng lượng quốc gia, ổn định vĩ mô và thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam.
Không nước nào giàu chỉ vì có dầu khí. Các nước thành công giống nhau ở ba điều: luật chơi ổn định, công ty dầu khí quốc gia được quản trị như một doanh nghiệp và tiền thu được từ dầu khí được đầu tư trở lại thay vì tiêu hết. Việt Nam có thể tham khảo nguyên tắc của Na Uy, cách làm của Malaysia, thước đo nội địa hóa của Vùng Vịnh, tránh vết xe đổ của Indonesia và Mexico.
Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á - Úc lần thứ 21 (AAAP 2026) đã khép lại sau 3 ngày làm việc với nhiều hoạt động trao đổi học thuật, kết nối khoa học và doanh nghiệp. Một trong những kết quả quan trọng của Hội nghị là việc thông qua Thông điệp Hà Nội về phát triển chăn nuôi bền vững...
Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi giải quyết được những bài toán cụ thể của chính quyền, doanh nghiệp và người dân...
Hoạt động xuất nhập khẩu tại Thanh Hóa tăng trưởng 20-30% trong 10 tháng đầu năm 2026, mang về hơn 23.500 tỷ đồng thu ngân sách. Tuy nhiên, để cảng biển Nghi Sơn phát huy tối đa lợi thế, địa phương cần giải bài toán thu hút nguồn hàng, kết nối doanh nghiệp và hoàn thiện hệ sinh thái logistics...
Từ những công trình kiến trúc cổ kính đến không gian Hoàng cung được tái hiện bằng công nghệ số, di sản Huế đang được kể lại bằng ngôn ngữ mới, đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Từ những công trình kiến trúc cổ kính đến không gian Hoàng cung được tái hiện bằng công nghệ số, di sản Huế đang được kể lại bằng ngôn ngữ mới, đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...