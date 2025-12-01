Vinatex vượt “làn sương mờ” thuế đối ứng, cán đích ngoạn mục

Trong bối cảnh thị trường dệt may toàn cầu năm 2025 đầy biến động bởi những “cơn gió ngược” từ địa chính trị và chính sách thuế quan, Vinatex đã viết nên một chương mới đầy ấn tượng. Không chỉ là những con số lợi nhuận nghìn tỷ,mà đó còn là câu chuyện về sự tử tế với người lao động, sự nhạy bén trong quản trị và một tầm nhìn xa, rộng để tiến vào kỷ nguyên số...

Tại buổi gặp mặt báo chí ngày 23/12/2025 chia sẻ về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phong trào công nhân lao động năm năm 2025 và các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người lao động, ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), cho biết năm 2025 là một năm tiếp tục "vượt khó" thành công của ngành dệt may khi kim ngạch xuất khẩu ước đạt 46 tỷ USD, tăng khoảng 5% so với năm 2024.

Ngành cơ bản kiểm soát được tình hình biến động thuế quan toàn cầu, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả. Hiện nay, sản phẩm dệt may Việt Nam đã hiện diện tại 138 thị trường trên thế giới. Trong đó, Hoa Kỳ vẫn là thị trường chủ lực với kim ngạch ước đạt trên 18 tỷ USD (tăng khoảng 10%), và quần áo vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ đạo (ước tính chiếm trên 38 tỷ USD/46 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu dự kiến).

LẦN ĐẦU TIÊN 3 NGÀNH CỐT LÕI ĐỒNG LOẠT CÓ LÃI

Riêng với Vinatex, nhìn lại năm 2025, có lẽ cụm từ chính xác nhất để mô tả về Vinatex chính là "vượt khó ngoạn mục". Giữa bức tranh kinh tế thế giới còn nhiều mảng tối, khi mà "làn sương mờ" của thuế đối ứng từ các cường quốc và những biến động bất định của thị trường bủa vây, Vinatex vẫn ghi nhận những kết quả kinh doanh ấn tượng.

Doanh thu hợp nhất của Tập đoàn ước đạt 18.890 tỷ đồng, nhưng điểm sáng lớn nhất chính là con số lợi nhuận 1.355 tỷ đồng, tăng trưởng tới 62,3% so với năm trước và đạt 149% kế hoạch đề ra. Đây là mức lợi nhuận cao thứ hai trong lịch sử 30 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn, chỉ đứng sau năm 2021. Trong đó, ngành may vẫn tiếp tục đóng góp giá trị cao trong tổng kết quả này với hơn 800 tỷ đồng lợi nhuận.

Đặc biệt, năm 2025 ngành sợi đã có một sự chuyển mình đầy ngoạn mục. Từ mức lỗ 95 tỷ đồng vào năm 2024, ngành này đã bứt phá để đạt lợi nhuận 176 tỷ đồng trong năm 2025. Sự "đảo chiều" này không đến từ may mắn, mà là kết quả của chiến lược đa dạng hóa thị trường, quyết liệt để thoát khỏi sự phụ thuộc vào một thị trường duy nhất, tìm đến những bến đỗ mới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và châu Âu.

Điều đáng mừng không chỉ nằm ở giá trị tổng thể, mà còn ở sự đồng đều: lần đầu tiên sau nhiều năm, cả ba ngành cốt lõi là sợi, dệt nhuộm và may đều có lãi. “Đây là điều chúng tôi cảm thấy vui nhất. Không phải là con số bao nhiêu nghìn tỷ lợi nhuận hợp nhất, mà quan trọng nhất là tất cả các ngành chính trong chuỗi khép kín của dệt may đều có lợi nhuận. Ngành nhuộm mặc dù kết quả còn khiêm tốn nhưng không lỗ nữa. Hay là kể cả những ngành khác ngoài dệt may, như kinh doanh bất động sản… cũng đều có hiệu quả, đều góp chung vào kết quả 1.355 tỷ đồng này”, ông Hiếu chia sẻ.

Để có được kết quả ấn tượng này, Vinatex đã thực hiện triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, như: chiến dịch "90 ngày thần tốc" được triển khai vào tháng 4 - 6/2025 nhằm tối đa hóa sản lượng, hoàn thành các đơn hàng quý 2/2025, giữ vững xuất khẩu và doanh thu, vượt qua giai đoạn khó khăn của thị trường dệt may thế giới, đặc biệt trước biến động thuế quan.

Đồng thời, triển khai các hội thảo thị trường chuyên ngành hàng tháng/quý nhằm cập nhật diễn biến thị trường, giúp các đơn vị trong hệ thống xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Công tác thị trường, mở rộng tệp khách hàng và thị trường mới cho ngành sợi, ngành may tiếp tục được cải thiện, trong đó ngành may tập trung vào phân khúc trung và cao cấp, kỹ thuật khó.

Quang cảnh buổi họp báo.

Phía sau thành công từ những con số tài chính là hơi ấm của sự sẻ chia. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Vinatex vẫn ưu tiên cao nhất cho việc bảo tồn lực lượng lao động. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 11,7 triệu đồng/tháng, tăng 10% so với năm 2024. Giữa lúc thị trường lao động dệt may biến động dữ dội, Vinatex chọn cách giữ chân con người bằng sự minh bạch, bằng những chế độ phúc lợi vượt trên quy định của Nhà nước và bằng cái tâm của người làm nghề. Bởi như lãnh đạo Tập đoàn đã chia sẻ: "Làm dệt may mà không có lao động thì chắc chắn là thua".

CẠNH TRANH BẰNG NHỮNG SẢN PHẨM MỚI KHÁC BIỆT, CÓ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CAO

Bước sang năm 2026, Vinatex tự tin đặt mục tiêu doanh thu 20.000 tỷ đồng và lợi nhuận hướng tới mốc 1.500 tỷ đồng. Tăng trưởng thặng dư xuất nhập khẩu trên 10%, đóng góp trực tiếp 10% vào tăng trưởng GDP cả nước. Tăng trưởng năng suất tổng hợp (TFP) trên 5% cao gần gấp 2 lần mức bình quân cả nước năm 2025, thông qua tăng doanh thu và vốn, nhanh hơn tăng lao động.

Thu nhập của người lao động theo giờ tăng trên 10%, cũng là đóng góp trực tiếp 10% vào tăng trưởng GDP cả nước. Tăng trưởng hiệu quả trên 10%.

Người đứng đầu Vinatex cho rằng đây không phải là một sự kỳ vọng cảm tính. Kế hoạch 2026 được xây dựng dựa trên dự báo thị trường từ quý 4/2025 và năng lực sản xuất tăng thêm từ các dự án đầu tư chiều sâu tại các đơn vị như Hòa Thọ, Phú Hưng, Phú Cường.

Tập đoàn xác định 2026 sẽ là năm của “Hiệu suất tổng thể”, tập trung cải thiện hiệu suất của tất cả các nguồn lực hiện có gồm: hiệu suất khai thác tài sản cố định, tài sản lưu động, hiệu suất khai thác thị trường và đặc biệt là hiệu suất của nguồn nhân lực thông qua sản phẩm có giá trị cao hơn, tổ chức sản xuất thông minh hơn.

Để đạt mục tiêu đặt ra cho năm 2026, Tập đoàn sẽ loại bỏ những việc làm có hiệu quả thấp. Tập trung đẩy mạnh hiệu suất những doanh nghiệp tốt, đóng vai trò là "con chim đầu đàn" để kéo theo toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn tiến lên một tầng bậc mới. Đồng thời, tiếp tục tập trung vào chất lượng tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Vinatex đang xây dựng một trung tâm dữ liệu kinh doanh số toàn Tập đoàn, tạo ra một "hệ thần kinh" kết nối trực tiếp từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên theo thời gian thực. Chuyển đổi số ở đây không chỉ là công nghệ, mà là một cuộc cách mạng về tư duy, giúp doanh nghiệp phản ứng nhanh nhạy trước những thay đổi chóng mặt của nhu cầu tiêu dùng thế giới.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển trên nền tảng tài sản cố định hiện có, nhưng tạo ra những sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao hơn. “Chúng tôi đặt mục tiêu trong năm 2026 và những năm tiếp theo là phải tìm kiếm, nghiên cứu và đưa ra những sản phẩm mới có tính khác biệt và có giá trị gia tăng cao. Đây là một khó khăn nhưng phải làm. Nếu như sản phẩm vải chống cháy là một chương trình hợp tác với Tập đoàn Coats đã được Tập đoàn triển khai trong hơn một năm qua, thì phải tiếp tục các sản phẩm khác. Bởi nhu cầu tiêu dùng trên thế giới thay đổi rất nhanh, yêu cầu rất khắt khe. Nếu chúng ta không có sự sẵn sàng chuẩn bị cho sự thay đổi thì chắc chắn rất khó tồn tại được”, ông Hiếu nhận định.

Với phương châm "Kế thừa chọn lọc – Đổi mới sáng tạo – Quản trị linh hoạt – Nhân lực tinh hoa", lãnh đạo Vinatex khẳng định đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một doanh nghiệp văn minh, hiệu quả và trách nhiệm, tiếp tục là cánh chim đầu đàn dệt nên những ước vọng xanh và bền vững cho ngành dệt may Việt Nam trên trường quốc tế.