VIX lên kế hoạch phân phối gần 80 triệu cổ phiếu "ế"

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (mã VIX-HOSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu còn dư.

Cụ thể: Chứng khoán VIX vừa báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu khi đã phát hành được 556.164.958 cổ phiếu trên tổng đăng ký chào bán 635.972.488 cổ phiếu, tương ứng 87,45% tổng lượng cổ phiếu đăng ký chào bán và còn lại 79.807.530 cổ phiếu chưa chào bán hết với số tiền thu được là 5.561,6 tỷ đồng.



VIX cho biết sẽ tiếp tục chào bán hơn 79,8 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho các các nhà đầu tư là có khả năng đóng góp cho sự phát triển công ty, cũng như cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Thời gian chào bán cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết là đến ngày 19/9.

Trước đó, HĐQT VIX đã thông qua 3 tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được mua cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết trong phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bao gồm:

Thứ nhất, Hội đồng quản trị xét thấy có khả năng đóng góp vào sự phát triển của công ty trong tương lai.

Thứ hai, nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính để thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu theo đúng thời hạn, đảm bảo tiến độ đợt chào bán.

Và cuối cùng, nhà đầu tư chấp nhận điều kiện hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Được biết, ngày 1/8/2024, Chứng khoán VIX chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc tăng vốn bao gồm trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới; thưởng cổ phiếu tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới; chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với khối lượng 20 triệu cổ phiếu, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu; và thực hiện quyền mua cổ phiếu với tỷ lệ 100:95, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 95 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, nếu hoàn thành 4 đợt chào bán, vốn điều lệ của Chứng khoán VIX sẽ tăng từ 6.694,4 tỷ đồng lên 14.592,9 tỷ đồng, trở thành Công ty thuộc nhóm đầu về vốn điều lệ trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, VIX công bố lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2024 đạt 285,7 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 576 tỷ đồng). VIX cho biết nguyên nhân dẫn đến giảm lợi nhuận sau thuế kỳ báo cáo, so với kỳ trước là do:

Tính đến 30/06/2024, dư nợ từ hoạt động cho vay ký quỹ của công ty đạt mốc 4.089 tỷ, tăng 2,5 lần so với dư nợ tại ngày 30/06/2023, dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động phải thu và cho vay 6 tháng đầu năm 2024 tăng 146,5% so 6 tháng đầu năm 2023. Cùng với đó, hoạt động môi giới cũng có sự tăng trưởng đáng kể, doanh thu từ phí môi giới của 6 tháng đầu năm 2024 tăng 160% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, sự biến động của thị trường chứng khoán trong 6 tháng đầu năm 2024 cũng ảnh hưởng khá lớn tới danh mục tự doanh của VIX, khi chốt phiên giao dịch ngày 28/06/2024, kết quả từ chỉ tiêu “ Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)” giảm 36,7% so với cùng kỳ năm trước;

Trong kỳ báo cáo, tổng chi phí của công ty tăng 56% so với kỳ trước, dẫn tới lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2024 giảm do với 6 tháng đầu năm 2023.

Cũng tại thời điểm 30/6/2024, Chứng khoán VIX đang đầu tư 1.178,98 tỷ đồng cổ phiếu EIB; 804,6 tỷ đồng cổ phiếu CTCP Tập đoàn Gelex (mã GEX); đầu tư 469,4 tỷ đồng cổ phiếu CTCP Container Việt Nam (mã VSC); đầu tư 425,33 tỷ đồng vào cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực (mã EVF); đầu tư 260,7 tỷ đồng cổ phiếu CTCP Fecon (mã FCN); đầu tư 657 tỷ đồng vào cổ phiếu Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex, mã SEA); đầu tư 518,6 tỷ đồng vào cổ phiếu CTCP Hạ tầng Gelex…

Mới đây nhất, Chứng khoán VIX cho biết đã chi khoảng 309,38 tỷ mua 10.855.600 cổ phiếu PC1 theo phương thức giao dịch thỏa thuận. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu nắm từ hơn 6,44 triệu cổ phiếu, chiếm 2,07% vốn điều lệ lên 17,3 triệu cổ phiếu, chiếm 5,56% vốn điều lệ.



Giao dịch được thực hiện ngày 30/8 và VIX chính thức trở thành cổ đông lớn tại Tập đoàn PC1.