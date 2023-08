Chứng khoán VIX chi 143 tỷ mua 1,51 triệu cổ phiếu Thiết bị điện Đông Anh

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (mã TBD-UPCoM) vừa báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần chứng khoán VIX (mã VIX-HOSE).

Cụ thể: trong ngày 18/8, Chứng khoán VIX đã mua vào 1,51 triệu cổ phiếu TBD, qua đó nâng sở hữu tại Thiết bị điện Đông Anh từ 2,6 triệu cổ phần lên 4,1 triệu cổ phần, tương đương 12,61% vốn điều lệ công ty này, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Theo dữ liệu trên HNX, trong phiên 18/8 có đúng 1,51 triệu cổ phiếu TBD được giao dịch khớp lệnh với tổng giá trị 143,5 tỷ đồng, tương đương 95.000 đồng/CP. Như vậy, VIX đã phải chi ra 143,5 tỷ đồng để mua về số cổ phiếu nói trên.

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh có tiền thân là Nhà máy sửa chữa Thiết bị điện Đông Anh, được thành lập từ những năm 70 của thế kỷ trước, hoạt động chính trong lĩnh vực chế tạo các loại máy biến áp và thiết bị điện trung thế khác, xây lắp các công trình điện…

Tính đến ngày 30/6/2023, TBD có 2 cổ đông lớn nhất là Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) với tỷ lệ sở hữu 46,49% và Công ty CP Thiết bị điện (Thibidi) - thành viên Tập đoàn Gelex nắm giữ 24,9% vốn điều lệ.

Kết thúc quý 2/2023, TBD ghi nhận lãi hợp nhất đạt hơn 3,46 tỷ đồng, giảm 71,4% so với cùng kỳ (12 tỷ). Nguyên nhân là do trong quý 2 giá nguyên vật liệu giữ ở mức cao, tỷ lệ giá vốn/doanh thu tăng 4% so với cùng kỳ, chi phí tài chính tăng do lãi suất vay tăng cao và biến độ của tỷ giá ngoại tệ. Luỹ kế 6 thadng lãi 6,77 tỷ - cùng kỳ lãi 19,5 tỷ.

Về kết quả kinh doanh của VIX, 6 tháng đầu năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 960 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ - trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng trên 36%, đạt 674 tỷ đồng.

Theo giải trình từ VIX, kết thúc quý 2/2023, Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chừn kiến những phiên giao dịch đầy khởi sắc, dòng tiền đã có dấu hiệu quay trở lại thị trường, nhiều mã chứng khoán đã tăng 60-80% giá trị so với giá tại ngày 31/12/2022. Vì vậy, chỉ tiêu “lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)” của VIX tăng 94,5% so với quý 2/2022, tương ứng tăng 224 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tăng giúp VIX đa dạng các khoản đầu tư tài sản tài chính, việc nắm giữ các tài sản nắm giữ tới ngày đáo hạn (HTM) đã đem lại lợi nhuận là 154 tỷ đồng; Đa dạng hoá các sản phẩm cho vay cũng mang lại lợi nhuận từ các khoản phải thu và cho vay quý 2/2023 tăng 33,8% so với quý 2/2022, tương ứng tăng 12,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, chứng khoán tăng giá, dẫn tới giảm chi phí đánh giá lại tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của quý 2/2023 so với quý 2/2022 là 217 tỷ đồng.