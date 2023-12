Vi phạm giao dịch ký quỹ và cho đặt lệnh khi không đủ tiền, Chứng khoán VIX bị phạt nặng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (Hà Nội) với số tiền phạt là 315 triệu đồng.

Cụ thể: Chứng khoán VIX bị phạt 137,5 triệu đồng theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng.

Cụ thể: một số phiếu nhận lệnh trực tiếp tại quầy chưa có đầy đủ thông tin về thời gian đặt lệnh của khách hàng và thời gian nhận lệnh của Công ty; Công ty cho một số khách hàng thực hiện lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền trên tài khoản.

- Phạt tiếp 137,5 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do vi phạm quy định về cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Cụ thể: công ty cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của một số tài khoản tại một số ngày giao dịch.

Cuối cùng phạt 40 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi vi phạm bố trí nhân viên kiêm nhiệm công việc trong trường hợp không được kiêm nhiệm.

Cụ thể: công ty bố trí nhân sự kiểm toán nội bộ kiêm nhiệm các công việc khác trong công ty.

Kết thúc quý 3/2023, VIX báo lãi quý 3 đạt hơn 199,2 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ chỉ đạt hơn 88 tỷ.



Theo VIX nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo tăng so với cùng kỳ năm trước là do quy mô giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong quý 3/2023 đã có chuyển biến tích cực so với thời điểm quý 3/2022, mang lại lợi nhuận từ hoạt động môi giói tăng 44,2%, tương úng với 9,5 tỷ, đồng thời, doanh thu hoạt động cho vay và phải thu tăng 154% tưomg ứng với 43 tỳ do dư nợ các khoản phải thu và cho vay đang ghỉ nhận sự tăng trưởng 177% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đóm, chỉ tiêu “Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)” của VIX tăng 38,3% so với cùng kỳ, tương úng tăng: 45 tỷ đồng, đến từ lãi bán các tài sản tài chính trong kỳ.

Đồng thời, với việc giữ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đã đem lại cho Công ty lợi nhuận là 43 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của VIX đạt 1.282,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 775 tỷ đồng. EPS đạt 1.158 đồng/cổ phiếu.