VPI sắp chào bán 6,5 triệu trái phiếu góp vốn vào hai công ty con

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (mã VPI-HOSE) thông báo Giấy chứng nhận đăng ký và Bản cáo bạch chào bán trái phiếu.

Theo kế hoạch, VPI chào bán trái phiếu ra công chúng với khối lượng 6,5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng. Thời gian nhận đăng ký mua trái phiếu là từ ngày 11/1 - 31/1. Ngày phát hành là ngày 31/1/2024.

Trái phiếu chào bán thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào 31/1/2027. Lãi suất trái phiếu kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Theo đó, trong 2 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất là 11%/năm; trong các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất sẽ bằng tổng lãi suất tham chiếu và 4%/năm. Lãi trái phiếu sẽ được trả 6 tháng/lần.

Tài sản bảo đảm trái phiếu bao gồm tài sản gắn liền với đất tại 6 lô đất ở Hà Nội, thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư Hùng Sơn.



Bên cạnh đó, VPI cũng dùng 16,5 triệu cổ phiếu VPI thuộc sở hữu của Chủ tịch HĐQT Tô Như Toàn cùng vợ là bà Đào Thị Hồng Hạnh làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu nêu trên.

Nếu thành công VPI sẽ thu được 650 tỷ đồng và toàn bộ số tiền thu được sẽ được Văn Phú dùng để góp thêm vốn vào hai công ty con là Công ty TNHH Văn Phú Resort - Lộc Bình (góp 150 tỷ đồng) và Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Giảng Võ (góp 500 tỷ đồng).

Đây là hai doanh nghiệp bất động sản mà Văn Phú sở hữu 100% vốn điều lệ. Trong đó, Công ty TNHH Văn Phú Resort - Lộc Bình đang là chủ đầu tư của dự án khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp vui chơi thể thao Lộc Bình, nằm tại xã Vinh Hiền và xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Dự án này có quy mô lên đến 248 ha với tổng vốn đầu tư là 3.066 tỷ đồng.

Còn Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Giảng Võ là chủ đầu tư của dự án Khu hỗn hợp và nhà ở 138B Giảng Võ (Grandeur Palace - Giảng Võ) tại quận Ba Đình, Hà Nội. Dự án có diện tích khu đất 9.031 m2, gồm 1 tòa tháp cao 22 tầng; 32 căn thấp tầng này chiếm diện tích 0,9ha với tổng mức đầu tư là 2.441 tỷ đồng.

Mới đây, ông Tô Như Thắng - Phó Chủ tịch VPI đã bán thành công 3 triệu cổ phiếu VPI như đã đăng ký và giảm sở hữu từ 17,1 triệu cổ phiếu xuống 14,1 triệu cổ phiếu, tương đương với 5,82% vốn điều lệ, theo giao dịch thoả thuận và khớp lệnh. Thời gian giao dịch từ ngày 21/12 đến ngày 26/12/2023.

Kết thúc quý 3/2023, VPI báo lãi sau thuế quý 3 đạt 32,4 tỷ đồng, giảm 60,5% so với cùng kỳ năm ngoái (82 tỷ). Nguyên nhân do tỷ suất lợi nhuận gộp của các sản phẩm bàn giao trong quý 3 thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời chi phí tài chính trong quý 3 tăng mạnh do ảnh hưởng của việc dừng vốn hóa chi phí lãi vay của các dự án đã hoàn thành và ghi nhận doanh thu trong kỳ cũng như việc điều chỉnh tăng lãi suất của các khoản vay.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, VPI báo lãi 438 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước (358 tỷ) và so với kế hoạch, công ty đã hoàn thành được 80% kế hoạch năm (550 tỷ đồng).

Trên thị trường sau khi lập đỉnh cao nhất là 56.800 đồng (chốt phiên ngày 15/11/2023) thì nay giá giá cổ phiếu này giảm còn 55.000 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 12/1/2024.