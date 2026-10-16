VSC vừa trở thành cổ đông lớn tại Eximbank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (mã EIB-HOSE) vừa công bố cổ đông sở hữu từ 01% vốn điều lệ trở lên của Eximbank.
Theo bản cập nhật danh sách cổ đông nắm giữ trên 1% mới nhất, Eximbank có thêm một nhà đầu tư mới là Công ty cổ phần Container Việt Nam - (mã VSC-HOSE) với việc trực tiếp nắm giữ 18,7 triệu cổ phiếu EIB, chiếm 1,00793%.
Bên cạnh đó, người liên quan đến Viconship còn nắm giữ thêm gần 1,3 triệu cổ phiếu của EIB, chiếm 0,0669%
So với bản danh sách cổ đông được công bố trong tháng 4, các nhà đầu tư khác không thay đổi tỷ lệ sở hữu - trong đó, Gelex hiện là cổ đông duy nhất của Eximbank, với tỷ lệ nắm giữ 10%.
CTCP Chứng khoán VIX và Vietcombank lần lượt nắm giữ 4,83% và 4,51% vốn tại EIB. Bên cạnh đó, có 3 cá nhân đang sở hữu trên 1% vốn của Eximbank - trong đó bà Nguyễn Bích Huyền sở hữu nhiều nhất với 54 triệu cổ phiếu, chiếm 2,9%; bà Lương Thị Cẩm Tú nắm giữ hơn 19,5 triệu cổ phiếu, chiếm 1,12%, bà Lê Thị Mai Loan sở hữu 17,94 triệu cổ phiếu, chiếm 1,03%.
Được biết tại phiên họp bất thường diễn ra ngày 14/10, cổ đông Eximbank đã bầu bà Phạm Thị Huyền Trang (1982) - Tổng giám đốc được bầu làm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2025-2030. Ngoài ra, EIB cũng đã được nhà đầu tư chấp thuận bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài ở mức 6% vốn điều lệ mà nâng lên thành tối đa 30%.
Theo báo cáo tài chính bán niên 2026, EIB ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 55,38% xuống còn hơn 519,65 tỷ đồng. Nguyên nhân là do thu nhập lãi thuần tăng 1,71% lên 2.775 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm gần 80% xuống còn hơn 68 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 61,47% xuống 140,2 tỷ đồng;
Đáng chú ý, trong kỳ, EIB không ghi nhận doanh thu từ mua bán chứng khoán kinh doanh, nhưng lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư là âm 9,04 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động khác tăng gần 49% lên gần 373 tỷ đồng; chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng hơn 143% lên hơn 798 tỷ đồng.
Giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn gấp 3 lần so với thị giá chốt phiên 14/10 ở mức 10.750 đồng/cổ phiếu.
Sau giao dịch, bà Bích Ngọc đã giảm sở hữu từ 564.696 cổ phiếu xuống còn 214.696 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,0067% xuống 0,0025% vốn tại Hòa Phát.
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