Vừa bán ra, Diamond Properties lại muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại NVL lên 7,72%

Theo đó, CTCP Diamond Properties đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian từ ngày 26/10 đến 30/10, nhằm cân đối danh mục đầu tư. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
Nếu mua thành công, Diamond Properties sẽ nâng sở hữu từ 178,4 triệu cổ phiếu, tương đương 7,42% vốn điều lệ, lên 185,4 triệu cổ phiếu, chiếm 7,72%.
Về mối quan hệ, ông Bùi Cao Nhật Quân hiện là thành viên HĐQT tại Diamond Properties, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT Novaland.
Chốt phiên ngày 21/10, giá cổ phiếu NVL là 10.750 đồng/cổ phiếu, Diamond Properties cần chi khoảng 75 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.
Trước đó, Diamond Properties đã bán ra 2,58 triệu cổ phiếu trong tổng số 2,7 triệu cổ phiếu NVL đã đăng ký. Giao dịch thực hiện bằng phương thức thỏa thuận trong phiên 6/10/2026. Lý do không hoàn tất giao dịch là thay đổi kế hoạch.
Qua đó, Diamond Properties giảm sở hữu từ hơn 181 triệu cổ phiếu xuống hơn 178,44 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,536% xuống 7,429% vốn tại Novaland.
Ở chiều ngược lại, bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Bùi Thành Nhơn và là mẹ Chủ tịch Novaland Bùi Cao Nhật Quân, đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu NVL nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân. Giao dịch cũng dự kiến thực hiện từ ngày 26/10 đến 30/10/2026, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
Nếu hoàn tất, sở hữu của bà Sương tại Novaland sẽ giảm từ 51,8 triệu cổ phiếu, chiếm 2,16% vốn điều lệ, xuống còn 45,5 triệu cổ phiếu, chiếm 1,89%.
Mới đây, Novaland thông báo kéo dài thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đến ngày 23/11, thay vì ngày 26/10 như kế hoạch trước đó. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cũng được gia hạn đến ngày 26/11, thay vì ngày 29/10.
Theo phương án công bố, Novaland dự kiến chào bán tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động gần 8.007 tỷ đồng.
Trong đó, NVL dự kiến sử dụng hơn 5.953 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 mã trái phiếu do Novaland phát hành. Ngoài ra, hơn 916 tỷ đồng sẽ được góp vào Nova Saigon Royal và hơn 1.137 tỷ đồng đầu tư vào No Va Thảo Điền, phục vụ thanh toán các khoản nợ trái phiếu tại hai đơn vị này.
Các khoản giải ngân dự kiến thực hiện trong giai đoạn quý 4/2026 đến quý 1/2027, tùy thuộc tình hình thực tế và tiến độ thu xếp với các trái chủ.
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